Orchestra booste son offre pour vendre la France

Une offre packagée qui permet désormais à la station de la vallée de la Tarentaise de se tourner aussi vers les agences de voyages.



"Nous discutons avec de grands réseaux d'agences dont certains de la grande distribution qui sont déjà des vendeurs importants de l'offre France. L'objectif est de compléter l'offre qu'ils ont déjà", précise Thomas Saison.



"Les distributeurs cherchent des produits à plus grande valeur ajoutée que de simples hébergeurs", poursuit Christian Sabbagh. "Quand un vacancier visite une région, il ne faut pas proposer que l'hôtel ou l'appartement à louer, mais tout ce qu'il y a autour, notamment les activités, et aussi le transport.



L'enjeu est de regrouper ces acteurs d'activités dans un système et de le connecter, puis de le diffuser. Il y a tout ce travail de terrain hyper important qui permet d'enrichir les offres locales des territoires. (Voir encadré)



Les destinations sont en train de se rendre compte aussi que les professionnels du tourisme sont une nouvelle opportunité, notamment en ce moment car ils n'ont plus de voyageurs étrangers qui amènent une grande partie des recettes.



Désormais ces revenus il faut aller les chercher chez les voyageurs français qui passent parfois par des agences ou des voyagistes et qui ont besoin aussi de packages. La solution est donc de nourrir aussi cet écosystème. Il faut aussi s'occuper du marché français B2B, c'est un peu nouveau."



Mais ce n'est pas tout, La Plagne espère également chercher de nouvelles clientèles étrangères qui représentent déjà 40% de la clientèle totale. "Nous travaillons avec Ctrip pour la Chine dans le but de leur exporter une offre toute faite", ajoute le directeur marketing et commercial.



Et la stratégie adoptée par La PLagne est en train de faire des émules. Dès cette année, Chamonix et l'ensemble des stations de la vallée du Mont-Blanc vont rejoindre la plateforme Orchestra.



"Cette stratégie est maintenant adoptée par de plus en plus d'acteurs. Nous avons d'autres discussions en cours, d'autres territoires vont nous rejoindre, quelles soient stations de montagne ou stations balnéaires. Nous sommes aussi ouverts aux réceptifs en tant que tels qui ne sont pas liés à un organisme de promotion", souligne le Président de la plateforme B2B.



On le voit, les lignes sont en train de bouger. Si elles étaient enclenchées avant la pandémie liée au covid-19, la crise tend à accélérer le mouvement. Alors la vente de la France en agences, bientôt une réalité ?