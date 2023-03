Travelsoft (Orchestra) rachète l'espagnol Travel Compositor

"automatisera désormais les réservations de plus de 5 milliards d'euros de volume d'affaires annuel via plus de 300 voyagistes et 600 fournisseurs en connectivité dans plus de 40 pays, principalement en Europe et en Amérique", indique un communiqué.

"plus de 200 employés atteindra un chiffre d'affaires dépassant les 35 millions d'euros, dont 32 millions d'euros de revenus annuels récurrents (ARR) et dispose aujourd'hui d'une capacité d'investissement de plus de 5 millions d'euros par an en R&D

"Avec cette deuxième acquisition en moins de 12 mois, Travelsoft se présente comme le consolidateur naturel de son secteur à l’échelle mondiale