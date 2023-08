Orchestra veut mener le bal de "la consolidation"

ChatGPT, Sydney... Les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle générative, en particulier les grands modèles de langage (LLM), au cours des derniers mois, font couler de l'encre à n'en plus finir. La thématique a été abordée lors du Forum 2023 du SETO, à Deauville.On parle souvent de la "crise de la quarantaine", mais Speedmedia n'a pas attendu tant de temps pour se remettre en question. En 2023, année de son 20e anniversaire, l'entreprise lyonnaise a décidé de revoir ses offres, son identité visuelle et graphique et la grande majorité de ses contrats. Un accord commercial avec Orchestra, autre acteur du secteur, est à l'étude, qui permettra à Speedmedia de proposer à ses clients l'offre de nouveaux tour-opérateurs. Un grand chambardement dont nous parle Laurent Briquet, le directeur général de SpeedMedia Services, et également directeur du développement du Groupe Resaneo - Speedmedia.Travelsoft annonce l'acquisition de la plateforme espagnole Travel Compositor, 9 mois après le rachat de l'allemand Traffics. La honding d'Orchestra ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et étudie d'autres dossiers. Dans son viseurs notamment : l'Europe du Nord.