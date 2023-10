Le contenu du GDS Sabre accessible sur Orchestra

Sabre Corporation propose des solutions de vente au détail, de distribution et de traitement des commandes qui permet de mettre en relation les fournisseurs de voyages et les acheteurs.



La plate-forme technologique de Sabre gère chaque année plus de 260 milliards de dollars de dépenses de voyages mondiales.



Fondée en 2000, Orchestra est une plateforme SaaS dédiée au secteur du tourisme. Elle permet aux professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre complète de loisirs sur tous les canaux de distribution : forfaits, nuitées d'hôtel, billets d'avion, forfait dynamique, « à la carte ».



Orchestra gère près de 2,5 milliards d'euros de ventes de voyages par an à travers sa plateforme.