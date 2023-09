L'offre train de Resaneo accessible sur Orchestra

Tout cela de manière totalement transparente pour nos clients, qui sur le même principe que l’aérien accèdent à tous ces contenus via un seul contrat, une seule interface et avec une expérience de réservation unique, tout en bénéficiant de l’assistance de nos experts en cas de besoin

Resaneo annonce également l'arrivée prochaine de nouveaux entrants tels que Trenitalia et Renfe.Les contenus SNCF sont déjà présents à travers les différentes marques du transporteur national telles que TGV Inoui ou encore OUIGO, mais aussi Eurostar.Yannick Faucon précise, «».Pour découvrir cette offre, Resaneo et Orchestra seront présents au salon IFTM Top Resa, où ils présenteront leurs nouveautés. Les contenus sont déjà accessibles et les stands M55 pour Orchestra et H70 pour Resaneo seront situés sur le village des TO.