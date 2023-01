Resaneo : Un début d’année de tous les records

Le 6 janvier, Resaneo, SpeedMedia et Quartier Libre ont organisé un vendredi festif et studieux pour mieux se connaître et surtout pour fêter la nouvelle année.

La journée a commencé par des ateliers par groupes de 4 dans lesquels les personnes des différents services expliquaient en quoi consistait leur travail, leur implication et répondaient aux questions de leurs collègues.



Puis entre midi et deux, tout le monde s’est retrouvé dans la « salle event » pour partager le repas et la galette. Plus de 80 personnes sur les 90 étaient présentes et tout le monde a profité de ce moment de détente. Particulièrement la douzaine de chanceux qui ont trouvé une fève sont même repartis avec un lot pétillant ou un pingouin en peluche.