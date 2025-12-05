TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Edeis Culture reprend la gestion de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

A partir du 1er janvier 2026


A partir de janvier 2026, Edeis Culture pilotera la valorisation de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, inspirée de la Grèce antique, avec une stratégie axée sur la préservation, la médiation et une nouvelle dynamique culturelle.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

Edeis Culture reprend la gestion de la Villa Kérylos
Edeis Culture reprend la gestion de la Villa Kérylos - DepositPhotos.com, Kosakdeschamps
À compter du 1er janvier 2026, l’Institut de France confiera à Edeis Culture la gestion de la Villa Kérylos, à Beaulieu-sur-Mer.

Cette demeure unique, conçue au début du XXᵉ siècle par l’érudit Théodore Reinach et l’architecte Emmanuel Pontremoli, reproduit avec précision l’art de vivre de la Grèce antique tout en intégrant l’élégance de la Belle Époque.

Cette attribution renforce la position d’Edeis Culture dans la gestion de monuments patrimoniaux, aux côtés de sites tels que la Cité de la Mer à Cherbourg, le Théâtre antique d’Orange ou les Arènes de Nîmes.

Valorisation patrimoniale et ambition culturelle renouvelée

Edeis Culture annonce une stratégie centrée sur la mise en valeur du patrimoine et l’enrichissement de l’expérience de visite.

Le projet inclut la restauration et la mise en lumière des décors, la valorisation des collections et la création de ponts entre Antiquité grecque et création contemporaine via des expositions, concerts, lectures ou ateliers. Des dispositifs innovants permettront une visite plus immersive et accessible.

La villa étendra son rayonnement grâce à une programmation culturelle active et à de nouveaux partenariats régionaux et méditerranéens.

Entre patrimoine, science et arts, la Villa Kérylos aborde ainsi une nouvelle phase destinée à renforcer son attractivité auprès du grand public, des scolaires et des visiteurs internationaux.

