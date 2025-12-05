Edeis Culture reprend la gestion de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer

À compter du 1er janvier 2026, l’Institut de France confiera à Edeis Culture la gestion de la Villa Kérylos, à Beaulieu-sur-Mer.
Cette demeure unique, conçue au début du XXᵉ siècle par l’érudit Théodore Reinach et l’architecte Emmanuel Pontremoli, reproduit avec précision l’art de vivre de la Grèce antique tout en intégrant l’élégance de la Belle Époque.
Cette attribution renforce la position d’Edeis Culture dans la gestion de monuments patrimoniaux, aux côtés de sites tels que la Cité de la Mer à Cherbourg, le Théâtre antique d’Orange ou les Arènes de Nîmes.
Cette demeure unique, conçue au début du XXᵉ siècle par l’érudit Théodore Reinach et l’architecte Emmanuel Pontremoli, reproduit avec précision l’art de vivre de la Grèce antique tout en intégrant l’élégance de la Belle Époque.
Cette attribution renforce la position d’Edeis Culture dans la gestion de monuments patrimoniaux, aux côtés de sites tels que la Cité de la Mer à Cherbourg, le Théâtre antique d’Orange ou les Arènes de Nîmes.
Valorisation patrimoniale et ambition culturelle renouvelée
Autres articles
-
Air Antilles : des investisseurs allemands, canadiens et nigériens sur les rangs ? [ABO]
-
Tours et Nîmes : L’Odyssey annule ses vols, avant même son lancement
-
Edeis assurera la gestion de l’aéroport du Pays d’Ancenis
-
Concerts, spectacles immersifs : découvrez la programmation 2025 d'Edeis
-
Air Antilles : une reprise des vols en juin ?
Edeis Culture annonce une stratégie centrée sur la mise en valeur du patrimoine et l’enrichissement de l’expérience de visite.
Le projet inclut la restauration et la mise en lumière des décors, la valorisation des collections et la création de ponts entre Antiquité grecque et création contemporaine via des expositions, concerts, lectures ou ateliers. Des dispositifs innovants permettront une visite plus immersive et accessible.
La villa étendra son rayonnement grâce à une programmation culturelle active et à de nouveaux partenariats régionaux et méditerranéens.
Entre patrimoine, science et arts, la Villa Kérylos aborde ainsi une nouvelle phase destinée à renforcer son attractivité auprès du grand public, des scolaires et des visiteurs internationaux.
À lire aussi : Edeis assurera la gestion de l’aéroport du Pays d’Ancenis
Le projet inclut la restauration et la mise en lumière des décors, la valorisation des collections et la création de ponts entre Antiquité grecque et création contemporaine via des expositions, concerts, lectures ou ateliers. Des dispositifs innovants permettront une visite plus immersive et accessible.
La villa étendra son rayonnement grâce à une programmation culturelle active et à de nouveaux partenariats régionaux et méditerranéens.
Entre patrimoine, science et arts, la Villa Kérylos aborde ainsi une nouvelle phase destinée à renforcer son attractivité auprès du grand public, des scolaires et des visiteurs internationaux.
À lire aussi : Edeis assurera la gestion de l’aéroport du Pays d’Ancenis