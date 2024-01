Sébastien Higonet est le créateur de VINOTILUS, première agence de voyages française spécialisée Voile et Vin depuis 2012.



Réceptif dans le Grand Est, il organise des séjours pour des particuliers, des groupes ou entreprises pour découvrir le Champagne et le vignoble d’Alsace mais aussi des circuits touristiques et des séminaires assortis d’activités participatives pour être acteur de son propre séjour.



Avec son concept Vacances en Vignobles, Vinotolus propose des circuits et séjours escapades insolites dans les différents vignobles de France.



Un escape game œnologique dans le Bordelais, un séjour Grands Crus en Bourgogne, une nuit dans un tonneau, des visites en Cognac avec dégustations de vieux millésimes, une visite de prestigieux vignobles corses avec survol en hélicoptère…



-2012 Création de l’agence de voyages VINOTILUS

-2013 VINOTILUS est labellisée Vignobles et Découvertes (Ministère du Tourisme et Ministère de l’Agriculture)

-2014 VINOTILUS reçoit le Prix Jeune Talent du Tourisme (Catégorie Champagne et Œnotourisme)

-2015 VINOTILUS reçoit en Grande-Bretagne le prix Luxury Travel Guide Award

-Février 2016 VINOTILUS intègre le réseau SELECTOUR, le premier réseau d’agences de voyages en France et

ouvre son agence de voyages sur EPERNAY

-Septembre 2016 3 ème prix à la Travel Agent’s Cup, concours du meilleur agent de voyages de France organisé

par le salon IFTM (Jury présidé par Sophie Jovillard de France 5)

-2017 VINOTILUS est référencée par le réseau SELECTOUR comme partenaire réceptif

-2018 Ouverture d’une succursale à Reims

-2019 Vinotilus propose des circuits dans les différents vignobles de la France entière

-2022 Vinotilus est référencée par le GIE ASHA pour le réseau Selectour et Havas sur la période 2023-2025