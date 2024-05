Air Antilles : une reprise des vols en juin ?

Fin avril, la DGAC nous avait expliqué que la conclusion était prévue, à ce stade, pour le mois de mai, voire même juin 2024.



L'instance ne s'est pas trompée.



Une décision sans cesse repoussée, non pas en raison de problème financier, comme cela a pu être le cas pour la compagnie bretonne Céleste.



L'immobilisation prolongée des appareils au sol et des problèmes de paperasse, puisque les documents concernant l'historique de maintenance étaient détenus par des sociétés appartenant encore à l'ancien propriétaire.



" Les agréments à obtenir sont multiples et nécessitent de nombreux mois d'instruction : ils couvrent les aspects économiques (licence d'exploitation), opérationnels (CTA) et relatifs à la navigabilité des avions (gestion de navigabilité et maintenance).



Le délai prolongé pour obtenir les agréments, en particulier dans le domaine de la maintenance est dû notamment à une remise en état technique plus longue qu'anticipée des aéronefs, liée d'une part aux travaux requis par le programme de maintenance, et d'autre part à une situation tendue au niveau mondial sur l'approvisionnement en pièces de rechange aéronautiques, en particulier pour les ATR, " nous révélait la DGAC fin avril.



L'imbroglio administratif réglé et les avions remis en l'état, Air Antilles peut redécoller au plus grand soulagement des 120 salariés.