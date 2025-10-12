Pourquoi Orchestra est une menace pour les agents de voyages ? [ABO]

Un constat que rejoint globalement Guy Zekri.



" Post-Covid, beaucoup d'agents de voyages expérimentés ont quitté la profession. Nous nous retrouvons avec une population de vendeurs extrêmement jeune.



Ils sortent des écoles, où ils ont appris à se servir d’Amadeus et un peu d’Orchestra. Aujourd'hui, leur seule vérité dans les agences est de se connecter à Orchestra pour effectuer des réservations.



Le principal travail à mener dans la profession consiste à former ces jeunes, pour qu'ils apprennent à vendre autre chose que du club tout prêt, en appuyant sur un bouton.



Parce que vendre du club à un client direct ne nécessite pas de passer par un agent de voyages, " alerte-t-il.



Si les professionnels perdent le réflexe ou l’envie de composer des voyages complexes, puisque tout leur est servi directement sur leur écran, alors leur existence pourrait être remise en question à court ou moyen terme.



Un point rarement soulevé dans les évènements du secteur. Par le passé, les critiques feutrées au sujet d'Orchestra venaient surtout des tour-opérateurs, désormais, ce sont les distributeurs qui prennent la parole.



Orchestra, bien que très efficace et utile — là n’est pas le débat —, a donc ses limites. Selon François Piot, la solution va chercher les données chez les tour-opérateurs, puis les adapte à un format qui réduit l'information.



Le meilleur outil resterait donc le site BtoB du TO, là où les agents disposent de la plus grande liberté.



" C'est une vérité que peu osent assumer.



Le niveau d'information n'est même pas comparable. Au-delà des données sur les hôtels, on a des images, des vidéos, des contenus à télécharger, etc.



Orchestra, c'est super. Christian (Sabbagh, président de Travelsoft ndlr) fait un boulot incroyable et le business model est exceptionnel. Mais c'est très limité en termes d'informations.



Et surtout, cela sert avant tout à faire des ventes pour le mass market, principalement des clubs. Pour le sur-mesure, ce n'est pas aussi pertinent, il est impossible de composer un voyage en Polynésie, " poursuit le DG de Beachcomber Tours.