Abitbol, Jacquet, Baumann : chaises musicales chez Marietton Développement

Marietton Développement se réorganise et fait évoluer sa direction générale.
Sous la responsabilité directe du Président, Laurent Abitbol, Arnaud Abitbol devient Vice-Président Acquisitions. Il est désormais en charge du développement externe et des opérations de croissance du Groupe, tout en conservant la direction de la franchise Havas Voyages.
Stéphane Abitbol est nommé Vice-Président Produit.
Olivier Poncy devient Secrétaire Général et prend en charge la gestion des holdings du Groupe, ainsi que les relations avec les actionnaires et les partenaires financiers.
Un comité stratégique pour Marietton Développement
Christophe Jacquet est nommé Directeur Général du Groupe Marietton Développement.
Il aura la responsabilité directe de l’ensemble des sociétés du Groupe ainsi que des fonctions centrales, Finances, Achats, Ressources Humaines et Systèmes d’Information.
Dans ce cadre, Arnaud Fontanille est nommé Directeur Général Finance & Achats. Il prend en charge l’ensemble de la comptabilité, le service juridique, les accords fournisseurs et la politique RSE.
À ses côtés, Gabriel Pereira est nommé Directeur Administratif et Financier du Groupe.
Gregory Baumann succède à Christophe Jacquet en tant que Directeur Général de Havas Voyages et d’Auchan Voyages.
Marietton Développement se dote d’un Comité stratégique, présidé par Laurent Abitbol.
Il réunira Laurent Abitbol, Arnaud Abitbol, Christophe Jacquet, David Bernin, Aurélien Aufort, Gregory Baumann, Arnaud Fontanille, Olivier Poncy, Bertrand Robert et Henry Briance (Certares).
