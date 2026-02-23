TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Stéphane Ralkos rejoint Parfums du Monde

Stéphane Ralkos a été nommé directeur du développement


Après 7 ans comme directeur voyages d'Ollandini Voyages, Stéphane Ralkos a connu une parenthèse d’un an chez Fram et vient d'être nommé, il y a quelques jours, directeur du développement de Parfums du Monde.


Lundi 23 Février 2026

C'est une nouvelle étape dans la carrière d'un visage bien connu de la profession.

Stéphane Ralkos a été nommé, il y a quelques jours, directeur du développement de Parfums du Monde. Il rejoint un tour-opérateur qui reste sur un exercice 2024 très dynamique, avec une croissance de 23,2% de son chiffre d'affaires.

Auparavant, il avait occupé durant une année le poste de coordinateur des circuits chez Fram, mais surtout, il était une figure du tour-opérateur corse Ollandini Voyages.

Stephane Ralkos a été nommé directeur du développement de Parfums du Monde - DR
Il avait alors été directeur voyages durant un peu plus de 7 ans.

Par le passé, il a occupé différents postes chez des producteurs, notamment celui de directeur commercial chez Optimal, Sangho Hotels ou encore Viasun Tours.


Tags : parfums du monde
