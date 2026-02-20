France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

le dispositif sera mis en place avant l'été

L'application France Identité sera acceptée pour l'embarquement dans les aéroports français "avant l'été" a annoncé la DGAC. Si cette avancée simplifie le parcours des voyageurs, elle ne dispense pas encore de voyager avec ses documents physiques dans certains cas. Le point sur cette révolution numérique.

Rédigé par Céline Eymery le Samedi 21 Février 2026 à 07:00

Lu 201 fois