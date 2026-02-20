France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

Sera-t-il possible demain de prendre l'avion avec son smartphone, sans document d'identité physique ?
Interrogée par France Inter le mardi 17 février, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé que la pièce d'identité dématérialisée via l'application smartphone France Identité pourra être utilisée à l’embarquement pour les opérations de vérification de concordance documentaire, au départ de tous les aéroports français et pour tous types de vol.
Ce service de dématérialisation est gratuit. (Voir notre FAQ en bas d'article)
Le but : fluidifier la vérification de l'identité du voyageur sur le billet et celle du passager sans avoir à sortir sa carte physique à chaque portillon.
Comme le précise la DGAC à TourMaG, en revanche, il convient de distinguer cette mesure des contrôles aux frontières pour lesquels un passeport est nécessaire selon les destinations.
Interrogée par France Inter le mardi 17 février, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé que la pièce d'identité dématérialisée via l'application smartphone France Identité pourra être utilisée à l’embarquement pour les opérations de vérification de concordance documentaire, au départ de tous les aéroports français et pour tous types de vol.
Ce service de dématérialisation est gratuit. (Voir notre FAQ en bas d'article)
Le but : fluidifier la vérification de l'identité du voyageur sur le billet et celle du passager sans avoir à sortir sa carte physique à chaque portillon.
Comme le précise la DGAC à TourMaG, en revanche, il convient de distinguer cette mesure des contrôles aux frontières pour lesquels un passeport est nécessaire selon les destinations.
Distinction entre CNI et Passeport
Autres articles
-
Voyager sans passeport, même hors Europe, c’est possible !
-
Voyage Etats-Unis : comment passer plus vite à la douane ?
-
Visa, passeport : tout savoir sur les formalités qui changent en 2025 !
-
ETA Royaume-Uni : c'est encore le voyage scolaire qui trinque ?
-
Passeport : 5 réflexes pour éviter l'annulation d'un voyage !
Attention, il y a une distinction entre CNI et Passeport.
Le conseil : vérifier que la batterie de téléphone est suffisante avant l'embarquement.
Comme le souligne le portail officiel France-Identite.gouv.fr l'application permet de générer des preuves d'identité, mais elle reste un complément aux titres physiques qui demeurent les seuls documents de voyage officiels reconnus internationalement.
- Pour les vols domestiques (France-France)
Le conseil : vérifier que la batterie de téléphone est suffisante avant l'embarquement.
- Pour les vols en zone Schengen (Union Européenne + pays associés)
Comme le souligne le portail officiel France-Identite.gouv.fr l'application permet de générer des preuves d'identité, mais elle reste un complément aux titres physiques qui demeurent les seuls documents de voyage officiels reconnus internationalement.
- Vols Internationaux et Passeport
Vers un portefeuille d'identité numérique européen (EUDI)
La France n'est pas la seule nation a élaboré un système d'identité numérique. L'Europe se penche aussi sur le sujet porté par la Commission Européenne.
Comme le précise le cadre de l'Identité numérique européenne, l'objectif est de permettre à chaque citoyen de l'Union de disposer d'un "portefeuille numérique" (EUDI Wallet) reconnu dans tous les États membres.
Mais sa mise en place ne devrait pas voir le jour avant 2027.
Comme le précise le cadre de l'Identité numérique européenne, l'objectif est de permettre à chaque citoyen de l'Union de disposer d'un "portefeuille numérique" (EUDI Wallet) reconnu dans tous les États membres.
Mais sa mise en place ne devrait pas voir le jour avant 2027.
Guide pratique : comment certifier sa CNI sur France Identité ?
Les prérequis indispensables
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :
Faire certifier son identité
Pour utiliser votre identité numérique dans des contextes sensibles (comme le futur embarquement en aéroport ou une procuration de vote 100% dématérialisée), vous devez obtenir le statut "Identité certifiée".
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :
- La nouvelle carte d'identité : Elle doit être au format "carte bancaire" (délivrée depuis 2021) et comporter une puce.
- Un smartphone compatible : Votre téléphone doit être équipé du NFC (pour lire la carte) et tourner sous une version récente d'iOS ou d'Android.
- L'application officielle : Téléchargez "France Identité" uniquement sur l'App Store ou le Google Play Store.
Faire certifier son identité
Pour utiliser votre identité numérique dans des contextes sensibles (comme le futur embarquement en aéroport ou une procuration de vote 100% dématérialisée), vous devez obtenir le statut "Identité certifiée".
- Comment ? Après avoir importé votre carte, demandez une certification dans l'application. Elle vous donnera un QR Code.
- Où ? Rendez-vous dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil (sans rendez-vous dans de nombreuses communes) pour faire vérifier vos empreintes digitales avec ce QR Code.
Foire aux questions (FAQ)
Est-ce que l’application France Identité est gratuite ? Oui, l’application France Identité est totalement gratuite. C’est un service public numérique développé par l’État français.
Peut-on utiliser France Identité si on a perdu sa carte physique ? Non. L'application est un double numérique. En cas de perte de votre carte d'identité physique, vous devez déclarer la perte et refaire votre titre. L'identité numérique peut être désactivée à distance pour des raisons de sécurité, et elle ne remplace pas le titre officiel en cas de contrôle de police approfondi.
Faut-il une connexion internet pour présenter sa carte à l'embarquement ? Non, une fois votre identité chargée dans l'application, vous pouvez présenter votre QR Code ou utiliser la puce NFC de votre téléphone sans connexion internet. Veillez simplement à ce que le smartphone soit suffisamment chargé.
Peut-on utiliser France Identité si on a perdu sa carte physique ? Non. L'application est un double numérique. En cas de perte de votre carte d'identité physique, vous devez déclarer la perte et refaire votre titre. L'identité numérique peut être désactivée à distance pour des raisons de sécurité, et elle ne remplace pas le titre officiel en cas de contrôle de police approfondi.
Faut-il une connexion internet pour présenter sa carte à l'embarquement ? Non, une fois votre identité chargée dans l'application, vous pouvez présenter votre QR Code ou utiliser la puce NFC de votre téléphone sans connexion internet. Veillez simplement à ce que le smartphone soit suffisamment chargé.