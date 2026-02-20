TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

le dispositif sera mis en place avant l'été


L'application France Identité sera acceptée pour l'embarquement dans les aéroports français "avant l'été" a annoncé la DGAC. Si cette avancée simplifie le parcours des voyageurs, elle ne dispense pas encore de voyager avec ses documents physiques dans certains cas. Le point sur cette révolution numérique.


Rédigé par le Samedi 21 Février 2026 à 07:00

Depositphotos.com Auteur Pixavril
Depositphotos.com Auteur Pixavril
CroisiEurope
Sera-t-il possible demain de prendre l'avion avec son smartphone, sans document d'identité physique ?

Interrogée par France Inter le mardi 17 février, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a confirmé que la pièce d'identité dématérialisée via l'application smartphone France Identité pourra être utilisée à l’embarquement pour les opérations de vérification de concordance documentaire, au départ de tous les aéroports français et pour tous types de vol.

Ce service de dématérialisation est gratuit. (Voir notre FAQ en bas d'article)

Le but : fluidifier la vérification de l'identité du voyageur sur le billet et celle du passager sans avoir à sortir sa carte physique à chaque portillon.

Comme le précise la DGAC à TourMaG, en revanche, il convient de distinguer cette mesure des contrôles aux frontières pour lesquels un passeport est nécessaire selon les destinations.


Distinction entre CNI et Passeport

Autres articles
Attention, il y a une distinction entre CNI et Passeport.

  • Pour les vols domestiques (France-France)
C'est le cas d'usage principal. Votre Carte Nationale d'Identité (CNIe) certifiée dans l'application France Identité suffira cet été pour embarquer à bord d'un avion.

Le conseil : vérifier que la batterie de téléphone est suffisante avant l'embarquement.

  • Pour les vols en zone Schengen (Union Européenne + pays associés)
L'application peut être utilisée pour l'embarquement auprès des compagnies aériennes partenaires. Cependant, les autorités recommandent impérativement de conserver votre carte d'identité physique sur vous. En cas de contrôle aléatoire par la police locale à l'arrivée, le format numérique n'est pas encore universellement reconnu hors de nos frontières.

Comme le souligne le portail officiel France-Identite.gouv.fr l'application permet de générer des preuves d'identité, mais elle reste un complément aux titres physiques qui demeurent les seuls documents de voyage officiels reconnus internationalement.

  • Vols Internationaux et Passeport
Le passeport physique demeure obligatoire pour les contrôles aux frontières. Bien que l'application permette d'enregistrer les données de votre passeport, elle ne peut pas être utilisée pour franchir les frontières hors Schengen. Les bornes de contrôle (PARAFE) et les polices aux frontières étrangères exigent toujours la lecture physique du document.

Vers un portefeuille d'identité numérique européen (EUDI)

La France n'est pas la seule nation a élaboré un système d'identité numérique. L'Europe se penche aussi sur le sujet porté par la Commission Européenne.

Comme le précise le cadre de l'Identité numérique européenne, l'objectif est de permettre à chaque citoyen de l'Union de disposer d'un "portefeuille numérique" (EUDI Wallet) reconnu dans tous les États membres.

Mais sa mise en place ne devrait pas voir le jour avant 2027.

Guide pratique : comment certifier sa CNI sur France Identité ?

Les prérequis indispensables
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir :

  • La nouvelle carte d'identité : Elle doit être au format "carte bancaire" (délivrée depuis 2021) et comporter une puce.

  • Un smartphone compatible : Votre téléphone doit être équipé du NFC (pour lire la carte) et tourner sous une version récente d'iOS ou d'Android.

  • L'application officielle : Téléchargez "France Identité" uniquement sur l'App Store ou le Google Play Store.

Faire certifier son identité
Pour utiliser votre identité numérique dans des contextes sensibles (comme le futur embarquement en aéroport ou une procuration de vote 100% dématérialisée), vous devez obtenir le statut "Identité certifiée".

  • Comment ? Après avoir importé votre carte, demandez une certification dans l'application. Elle vous donnera un QR Code.

  • Où ? Rendez-vous dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil (sans rendez-vous dans de nombreuses communes) pour faire vérifier vos empreintes digitales avec ce QR Code.

Foire aux questions (FAQ)

Est-ce que l’application France Identité est gratuite ? Oui, l’application France Identité est totalement gratuite. C’est un service public numérique développé par l’État français.

Peut-on utiliser France Identité si on a perdu sa carte physique ? Non. L'application est un double numérique. En cas de perte de votre carte d'identité physique, vous devez déclarer la perte et refaire votre titre. L'identité numérique peut être désactivée à distance pour des raisons de sécurité, et elle ne remplace pas le titre officiel en cas de contrôle de police approfondi.

Faut-il une connexion internet pour présenter sa carte à l'embarquement ? Non, une fois votre identité chargée dans l'application, vous pouvez présenter votre QR Code ou utiliser la puce NFC de votre téléphone sans connexion internet. Veillez simplement à ce que le smartphone soit suffisamment chargé.

Lu 201 fois

Tags : carte d'identite, passeport
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
Air Europa opère une double desserte Bogotá & Medellín pour un itinéraire fluide. La Colombie...
Dernière heure

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

AGENCE FRANCHISEE CLUB MED - Conseiller(e) voyages H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026
Partez en France

Partez en France

À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne

À Puylaurens, un musée retrace les origines populaires de Marianne
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Malte : année record pour le tourisme international en 2025

Malte : année record pour le tourisme international en 2025
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?

France Identité en avion : pourra-t-on voyager sans carte d'identité physique cet été ?
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche

Joerg Meile nommé General Manager du Paris Marriott Rive Gauche
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Celestyal lance ses offres estivales tout compris
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric

Reims : les ambitions du tout nouveau Hyatt Centric
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias