Passeport : 5 réflexes pour éviter l'annulation d'un voyage !

Les délais d'obtention des passeports sont variables et aléatoires. Ces délais dépendent des rendez-vous disponibles en mairie, selon l'effectif municipal et le nombre de demandes, ainsi que du délai de fabrication selon la période.Pendant l'année 2022 post-Covid, la forte reprise des voyages a provoqué un pic de demandes de passeports, ce qui a considérablement augmenté leurs délais d'obtention, allant jusqu'à 4 mois d'attente.En 2023 et 2024, nous aurions pu observer une réduction de ces délais, mais cela n'a pas été suffisamment le cas. Selon les villes, le délai d'obtention d'un passeport peut atteindre entre 2 semaines et 3 mois. Notamment à l'approche des vacances scolaire d'été, les mairies et les services de l’État sont saturés de demandes.C'est pourquoi il est conseillé de renouveler son passeport au plus tôt,. Le mieux étant de renouveler son passeport aux périodes moins sollicitées par ces demandes : entre Février et Avril avant le pic de demandes estival, ou en Octobre.