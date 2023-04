Appli mobile TourMaG



Quels sont les 10 passeports les plus puissants en 2023 ?

Tous les passeports ne se valent pas : certains passeports ouvrent plus de portes que d’autres pour se déplacer à l’international. Chaque année, le cabinet de conseil Henley & Partners publie le classement des passeports en fonction du nombre de destinations accessibles dans le monde pour leurs titulaires. Découvrez quels sont les 10 passeports les plus puissants en 2023 et où se classe le passeport français.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Lundi 17 Avril 2023

Le classement des passeports les plus puissants pour voyager en 2023



L’étude publiée en janvier 2023 a analysé 199 passeports et 227 destinations de voyage, mais elle n’a pas pris en compte les restrictions de circulation temporaires mises en place lors de la pandémie de Covid-19 et aujourd’hui presque toutes levées.



Outre le Henley Passport Index, un classement des passeports de tous les pays des plus puissants aux moins puissants, le cabinet de conseil révèle également que les voyages internationaux représentent 75 % des niveaux d’avant la crise Covid. Tous les trimestres, le cabinet de conseil en résidence et en citoyenneté anglais Henley & Partners publie une étude sur les passeports qui permettent de voyager le plus librement, sans visa, avec un visa à l’arrive ou avec un visa électronique. Pour cela, le cabinet s’appuie sur les données de l'Association internationale du transport aérien ( IATA ), qui regroupe 250 compagnies aériennes internationales.L’étude publiée en janvier 2023 a analysémais elle n’a pas pris en compte les restrictions de circulation temporaires mises en place lors de la pandémie de Covid-19 et aujourd’hui presque toutes levées.Outre le Henley Passport Index, un classement des passeports de tous les pays des plus puissants aux moins puissants, le cabinet de conseil révèle également que

Le top 10 des passeports les plus puissants en 2023 Voici le classement des 10 passeports les plus puissants au monde en 2023 :

1. Japon, Singapour (193 destinations)

2. Corée du Sud (192)

3. Allemagne,

4. Finlande,

5. Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (189)

6. France, Irlande,

7. Belgique, République Tchèque, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Etats-Unis (187)

8. Australie, Canada, Grèce, Malte (186)

9. Hongrie, Pologne (185)

10. Lituanie, Slovaquie (184) 1. Japon, Singapour (193 destinations)2. Corée du Sud (192)3. Allemagne, Espagne (191)4. Finlande, Italie ., Luxembourg (190)5. Autriche, Danemark, Pays-Bas, Suède (189)6. France, Irlande, Portugal , Royaume-Uni (188)7. Belgique, République Tchèque, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse, Etats-Unis (187)8. Australie, Canada, Grèce, Malte (186)9. Hongrie, Pologne (185)10. Lituanie, Slovaquie (184)

Le passeport japonais reste le passeport le plus puissant en 2023 En 2023, le passeport japonais est classé comme le passeport le plus puissant au monde en 2023 pour la sixième année consécutive, ex aequo avec le passeport singapourien qui a longtemps été le deuxième passeport le plus puissant au monde. Ces deux passeports permettent de se rendre vers 193 destinations.



A la deuxième place, on retrouve le passeport sud-coréen pour la troisième année consécutive. Ce passeport permet de se rendre librement dans 192 pays du monde.



La troisième place du classement est détenue par l’Allemagne et l’Espagne, qui permettent de voyager dans 191 pays, suivis par la Finlande, l’Italie et le Luxembourg en quatrième place. Les passeports de ces trois pays permettent de voyager librement dans 190 pays du monde.

Le passeport français à la sixième place Le passeport français est le sixième du classement des passeports les plus puissants au monde en 2023, avec l’accès à 186 destinations.



Il est ex aequo avec l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Suède, dont les passeports permettent également l’accès à 186 pays.



Alors que le Royaume-Uni et les Etats-Unis occupaient la première place en 2014, ils sont désormais respectivement en sixième et septième place du classement des passeports les plus puissants au monde, avec un accès à 188 et 187 destinations.



A la septième place du classement, on trouve aussi la Belgique, la république Tchèque, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse.



A la huitième place, on retrouve 4 pays dont le passeport permet d’accéder à 186 destinations : l’Australie, le Canada, la Grèce et Malte. La Hongrie et la Pologne sont à la neuvième place du classement car leur passeport permet d’accéder à 185 destinations.



Les passeports de la Lituanie et de la Slovaquie figurent dans le top 10 du classement depuis 2021, où ils se maintiennent pour la troisième année consécutive avec un accès à 184 destinations.

Quel est le passeport le moins puissant au monde en 2023 ? Le passeport le moins puissant au monde est celui de l’Afghanistan avec 27 pays : il se classe donc à la 110ème place. Depuis 2010, le passeport afghan occupe la dernière place du classement. L’Irak est également en avant-dernière place depuis plusieurs années, avec un accès à 29 pays seulement.



Juste avant, on trouve la Syrie (30 pays), le Pakistan (32 pays), le Yémen (34 pays) et la Somalie (35 pays). La Corée du Nord est en 102ème place du classement avec un accès à 40 pays. Le classement des passeports les plus puissants au monde est mis à jour par le cabinet Henley & Partners dès qu’il y a des changements politiques dans l’un de ces pays.



Seulement 6 % des passeports du monde entier permettent à leur titulaire d’accéder librement à plus de 83 % des destinations du monde entier ; et 4 % des passeports permettent à leur titulaire l’accès à moins de 17 % des destinations du monde entier.

Quels sont les passeports les plus puissants en Europe en 2023 ? En Europe, les passeports les plus puissants en 2023 sont ceux de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Finlande, de l’Italie et du Luxembourg.



Les titulaires d’un passeport allemand ou espagnol peuvent accéder à 191 destinations, et les titulaires d’un passeport finnois, italien ou luxembourgeois peuvent accéder à 190 destinations dans le monde.



D’une manière générale, parmi les 199 pays étudiés, les pays européens se classent bien. Sur les 30 pays dont le passeport figure dans le top 10, les trois quarts sont des passeports européens.

Quel est le passeport le plus cher au monde en 2023 ? Le passeport libanais, qui se classe en 101ème position avec seulement 41 destinations en accès libre, est le passeport le plus cher du monde en 2023.



En effet, le renouvellement d’un passeport au Liban coûte entre 1 000 000 et 22 000 000 livres libanaises (soit entre 63 et 1383 euros) selon le type de passeport et la durée du passeport.



Le deuxième passeport le plus cher au monde est le passeport syrien, qui coûte 400 dollars pour un renouvellement simple (soit environ 370 euros) ou 800 dollars pour un renouvellement express (environ 745 euros).



La Syrie est l’un des passeports les moins puissants au monde : il se trouve à la 108ème place du classement et ne permet d’accéder qu’à 30 destinations.



A titre de comparaison, le passeport français coûte 86 € pour une personne majeure.

