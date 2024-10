ETA Royaume-Uni : c'est encore le voyage scolaire qui trinque ?

Pour ceux qui doivent partir avant avril, on leur dit qu'on espère qu'il n'y ait pas de changement.



Et tous ceux qui partent pour le moment après la mise en place de l'ETA, nous leur disons de jouer la prudence et qu'en l'absence d'informations, ils doivent demander des passeports aux gamins.



La grande majorité des confrères délivrent les mêmes conseils pour éviter tout problème, car ça peut vite être la galère,

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me faire connaître les intentions du gouvernement britannique à ce sujet. Cela permettra aux agences de voyages scolaires d'informer leurs clients des formalités qui s'appliqueront à partir d'avril 2025.



(...) Le retour à l'obligation de passeport, ce qui constituerait sans aucun doute un nouvel obstacle à la promotion de la destination.



Cela dissuaderait une fois de plus les enseignants de choisir le Royaume-Uni comme destination pour leurs voyages scolaires, la procédure administrative étant trop compliquée et coûteuse pour de jeunes étudiants ne voyageant généralement que 2 à 5 jours avec leur classe,

Et ce n'est autre que le très sérieux Financial Times qui a lancé le premier pavé dans la mare." prédit Edward Hisbergues.Pour l'heure, les professionnels n'ont pas enregistré d'annulations, même si cela pourrait arriver ou alors entrainer une saison 2025/2026 plus limitée, avec moins de départ vers le Royaume-Uni.Le syndicat demande au ministre de clarifier sa position sur les voyageurs scolaires et savoir si l'ancienne facilité sera remise en place ou non." demande la missive de Valérie Boned.Vingt jours plus tard, le Home Office a adressé une réponse à la présidente des EDV.