Depuis 2005, Shanti Travel conçoit et opère des voyages sur mesure en Asie avec une conviction forte : le voyage doit être une rencontre. Rencontre avec une culture, avec des paysages, avec des communautés locales… et parfois avec soi-même.

Créée il y a plus de 20 ans à Delhi par deux passionnés d’Asie et d’entrepreneuriat, Shanti Travel est aujourd’hui une agence locale francophone solidement implantée, comptant plus de 100 collaborateurs, 8 bureaux en Asie et 2 en Amérique latine. Cette présence terrain constitue le socle de notre modèle : nous sommes producteurs locaux, en direct, sans intermédiaires.

Chaque destination est gérée par une équipe sur place, experte de son territoire, de ses partenaires et de ses réalités culturelles. Cette organisation nous permet d’allier expertise fine, réactivité opérationnelle et maîtrise des coûts, tout en garantissant un haut niveau de qualité de service.