Shanti Travel, réceptif Asie

Découvrez l’Asie avec Shanti Travel


Shanti est un groupe de DMC spécialisé dans les voyages sur mesure et GIR en Asie. Nous opérons à travers nos propres bureaux locaux au Sri Lanka, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, au Japon et aux Philippines, garantissant ainsi une forte expertise terrain. Nous travaillons également sur d’autres destinations asiatiques grâce à un réseau de partenaires locaux de confiance, établis de longue date.


Rédigé par Shanti travel le Jeudi 19 Février 2026 à 15:50

CroisiEurope
DESTINATIONS :

> INDE
> INDONÉSIE
> JAPON
> PHILIPPINES
> SRI LANKA
> VIETNAM

Date de création :
2005

Compétences et Activités

Picto couple
En couple		 Picto famille
En famille		 Picto groupes
Groupes		 Picto randonnée
Randonnée		 Picto circuit
Circuit
         
Picto MICE
Mice		 Picto nature
Nature 		Picto aventure
Aventure		 Picto découverte
Découverte		 Picto gastronomie
Gastronomie
         

Présentation
Shanti Travel : l’Asie en version originale, en direct et sur mesure

Depuis 2005, Shanti Travel conçoit et opère des voyages sur mesure en Asie avec une conviction forte : le voyage doit être une rencontre. Rencontre avec une culture, avec des paysages, avec des communautés locales… et parfois avec soi-même.
Créée il y a plus de 20 ans à Delhi par deux passionnés d’Asie et d’entrepreneuriat, Shanti Travel est aujourd’hui une agence locale francophone solidement implantée, comptant plus de 100 collaborateurs, 8 bureaux en Asie et 2 en Amérique latine. Cette présence terrain constitue le socle de notre modèle : nous sommes producteurs locaux, en direct, sans intermédiaires.
Chaque destination est gérée par une équipe sur place, experte de son territoire, de ses partenaires et de ses réalités culturelles. Cette organisation nous permet d’allier expertise fine, réactivité opérationnelle et maîtrise des coûts, tout en garantissant un haut niveau de qualité de service.

Une expertise locale et personnalisée pour accompagner vos productions

Notre ADN repose sur la personnalisation : chaque itinéraire est conçu sur mesure, en fonction du profil des voyageurs, de leur rythme, de leurs attentes et de leur budget.
Nous proposons également une sélection de voyages en petits groupes (maximum 12 personnes), conçus autour d’une thématique forte : trek en Himalaya indien, immersion culturelle au Népal, traversée du Vietnam, exploration de Bali ou encore participation au festival du Durga Puja en Inde. Ces départs garantis combinent expertise terrain, accompagnement francophone et profondeur d’expérience.
Nos destinations couvrent aujourd’hui une large partie de l’Asie : Inde, Sri Lanka, Népal, Vietnam, Indonésie, Japon, Philippines, Malaisie… mais aussi des régions plus confidentielles comme le Ladakh, Bornéo ou Hokkaido en hiver.
Depuis plusieurs années, nous avons élargi notre champ d’action vers de nouveaux horizons : Caucase, Asie Centrale, Moyen-Orient (Jordanie, Oman), Arabie Saoudite, et depuis peu Chine et Egypte. D’autres grandes destinations viendront bientôt enrichir notre offre, notamment l’Australie.

Des voyages à visage humain

Shanti Travel, c’est plus de 80 000 voyageurs accompagnés depuis 2005.
Mais au-delà des chiffres, notre différence réside dans notre vision du voyage : créer des expériences immersives, favoriser les rencontres authentiques, proposer des itinéraires qui font parfois “un pas de côté”.

Cela peut prendre la forme :

• D’un trek contemplatif sur le plateau du Changtang au Ladakh, à la rencontre des nomades.
• D’une exploration à vélo du triangle culturel au Sri Lanka.
• D’une croisière d’exception aux Raja Ampat en Indonésie.
• D’un safari fluvial à Bornéo à la recherche des orangs-outans.
• D’un voyage hivernal à Hokkaido, loin des foules du Japon classique.
• D’une plongée dans les eaux préservées des Visayas aux Philippines.

Nous construisons des programmes qui conjuguent incontournables et expériences exclusives, confort et authenticité, profondeur culturelle et moments d’émerveillement.

Une production directe, un prix juste, une garantie sécurité

Notre modèle d’agence locale en direct sur 10 pays présente un avantage stratégique pour nos partenaires B2B :

• Pas d’intermédiaire entre la production et la distribution
• Tarification optimisée et transparente
• Maîtrise complète de la chaîne opérationnelle
• Réactivité en cas d’imprévu
• Garantie APST pour la sécurisation des dossiers

Nous travaillons déjà avec de nombreux réseaux d’agences et tour-opérateurs en Europe, en leur proposant des programmes personnalisés, des supports adaptés à leurs marchés et un accompagnement commercial fluide.
Notre organisation permet également de répondre à des demandes spécifiques : guides francophones, anglophones ou germanophones, voyages thématiques, groupes constitués, départs incentive, programmes familles ou segments premium.

Un positionnement fort sur les voyages en famille

Au fil des années, nous avons développé une véritable expertise sur les voyages en famille. Conçus pour répondre aux attentes des parents comme des adolescents et des plus jeunes, nos itinéraires combinent expériences ludiques, activités immersives et temps de respiration.
Ce segment constitue un axe stratégique fort de développement. Nous proposons des circuits adaptés, sécurisés, équilibrés, favorisant l’interaction et l’apprentissage culturel tout en maintenant un niveau de confort adapté.

Shanti Om : le voyage bien-être

Shanti Travel a également développé une marque dédiée au voyage bien-être : Shanti Om.
Retraites de yoga, méditation, soins holistiques, développement personnel… ces séjours sont encadrés par des intervenants reconnus et se déroulent dans des cadres naturels propices à la déconnexion.
Cette offre répond à une demande croissante pour des voyages à dimension introspective et transformative, tout en conservant notre exigence d’authenticité et d’immersion culturelle.

Un engagement responsable concret

Nous sommes convaincus que le tourisme doit évoluer vers un modèle plus responsable.

Concrètement, Shanti Travel :

Calcule l’empreinte carbone moyenne de ses voyages
Reverse une contribution carbone par voyageur et par jour à des ONG partenaires
Soutient des projets de reforestation en Inde, au Ladakh et à Bornéo
Participe à des programmes sociaux (formation de femmes conductrices de rickshaw électrique en Inde)
Encourage la réduction du plastique (gourdes offertes, partenariat Refill My Bottle)
Soutient des initiatives de permaculture au Népal

Nous agissons également en interne : journées santé pour nos chauffeurs, formation continue des équipes locales, valorisation des partenaires artisanaux et des structures locales.
Cet engagement n’est pas un argument marketing, mais une ligne directrice structurante de notre développement, qui a été couronnée récemment pas plusieurs certifications Travel Life.

© Tristan Scohy

SHANTI TRAVEL
Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Mélissa Pébrocq
B2B Sales Manager
9 rue François Miron, 75004 Paris - France


melissa@shantitravel.com
www.shantitravel.com/fr
+33 6 52 77 86 09

   
   



