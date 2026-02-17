Air Canada renforce sa présence au Mexique

Nous continuons d’étendre le vaste réseau mondial diversifié d’Air Canada en améliorant la connectivité entre nos plaques tournantes et de nombreuses villes au Mexique

Depuis 1954, le Mexique occupe une place importante dans notre réseau mondial. Cet été, l’augmentation de la capacité d’Air Canada renforcera encore davantage les liens touristiques et commerciaux qui unissent nos deux pays depuis longtemps.