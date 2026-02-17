Air Canada renforce sa présence au Mexique

Air Canada renforce ses vols vers le Mexique pour la saison été. La compagnie annonce une hausse du nombre de sièges de 18 % par rapport à l’été précédent.
Air Canada va notamment ajouter une nouvelle liaison Montréal–Guadalajara assurée toute l’année. La compagnie va également augmenter les fréquences de ses vols pour Cancún, Monterrey, Mexico et Puerto Vallarta.
« Nous continuons d’étendre le vaste réseau mondial diversifié d’Air Canada en améliorant la connectivité entre nos plaques tournantes et de nombreuses villes au Mexique, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Depuis 1954, le Mexique occupe une place importante dans notre réseau mondial. Cet été, l’augmentation de la capacité d’Air Canada renforcera encore davantage les liens touristiques et commerciaux qui unissent nos deux pays depuis longtemps. »
Air Canada a effectué son premier vol à destination du Mexique en 1954, assurant la desserte de Mexico au départ de Montréal et de Toronto via Tampa.
Aujourd’hui, Air Canada relie le Canada et le Mexique toute l’année, en augmentant la fréquence à 30 vols sans escale pour 11 destinations au Mexique pendant la période de pointe hivernale.
Capacité accrue pour l’été 2026 :
- Montréal–Cancún : 4 vols supplémentaires : augmentation de 7 vols hebdomadaires en 2025 à 11 vols hebdomadaires en 2026
- Toronto–Monterrey : 1 vol supplémentaire : augmentation de 3 vols hebdomadaires en 2025 à 4 vols hebdomadaires en 2026
- Vancouver–Mexico : 4 vols supplémentaires : augmentation à 11 vols hebdomadaires à partir du 27 juin
- Vancouver–Puerto Vallarta : 1 vol supplémentaire : augmentation de 1 vol hebdomadaire en 2025 à 2 vols hebdomadaires en 2026
Nouveaux vols Montréal–Guadalajara
AC1393 - Montréal (YUL) - Guadalajara (GDL) - 17:00 - 20:55 - Mar., jeu., sam. - 2 juin 2026
AC1392 - Guadalajara (GDL) - Montréal (YUL) - 08:05 - 15:30 - Mer., ven., dim. - 3 juin 2026
