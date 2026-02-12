Air Canada commande huit Airbus A350-1000 pour sa flotte long-courrier

Air Canada commande huit Airbus A350-1000 afin de moderniser ses capacités sur les vols ultra-long-courriers.
Avec une autonomie de 9 000 milles nautiques, cet appareil permettra de relier directement le Canada à de nouveaux marchés en forte croissance comme l'Australie.
Selon un communiqué officiel, ce choix constitue une "étape naturelle" dans l'évolution de la flotte. L'avion sera équipé de la cabine Airspace, conçue pour optimiser le confort des passagers grâce à une réduction des niveaux sonores et une meilleure gestion de l'altitude-cabine.
Efficience opérationnelle et réduction des émissions
L'intégration de l'A350-1000 repose sur des objectifs de performance économique et environnementale. Équipé de moteurs Rolls-Royce de dernière génération, l'appareil permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de 25 % par rapport aux modèles précédents.
La compagnie souligne également la compatibilité de l'avion avec 50 % de carburant d'aviation durable (SAF).
