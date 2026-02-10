Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

La Tanzanie est passée de la destination star des tour-opérateurs à la disgrâce, en l’espace de seulement quelques mois.
Une chute qui s’explique par les décisions successives des gouvernements locaux, comme l’assurance obligatoire, puis le placement, par l’Europe, des compagnies aériennes du pays sur la liste noire.
Cette nouvelle n’a pas été sans conséquence pour le secteur du tourisme, qui a dû revoir la conception de ses séjours et trouver des solutions de repli pour les voyageurs qui ne voulaient plus emprunter ces transporteurs.
De plus, la situation politique s'est dégradée l'année passée. D'ailleurs le Quai d'Orsay rappelle que le contexte "fait perdurer un risque de manifestations difficiles à anticiper".
Ces mouvements font courir le risque de possibles couvre-feux et de perturbations aériennes. Il est recommandé de suivre l’actualité et les consignes des autorités locales, d'anticiper le départ en contactant son agence de voyages ou le tour-opérateurs, quelques jours avant de partir.
Dans ces conditions, Air France avait dû ajuster de nouveau son plan de vol, vers Zanzibar, pour l'année 2026.
Air France : suspension temporaire vers Zanzibar
L’année dernière, la compagnie a suspendu cette ligne régulière. Bis repetita pour 2026, puisque le transporteur national a décidé, à nouveau, de suspendre les vols du 23 mars au 31 mai 2026.
Ce n’est pas tout.
La compagnie a aussi modifié ses fréquences, l’appareil et le sens des rotations pour le reste de la saison.
Ainsi, le Boeing A350-900 sera remplacé par un B777-200, avant de faire son retour pour l’hiver 2026/27.
Les trois rotations par semaine, telles qu’elles sont actuellement, sont ramenées à deux au 14 juin, avant d’augmenter à cinq vols par semaine durant tout l’été, puis de redescendre à trois en septembre et octobre, avant de repasser à quatre pour la saison hivernale 2026/2027.
De plus, le vol triangulaire, qui va donc de Paris à Zanzibar en passant par le Kilimandjaro, va aussi changer de sens. À partir de juin, il s’effectuera donc dans le sens Paris – Kilimandjaro – Zanzibar – Paris.
Air France : nouvelles fréquences et changement du sens des rotations vers Zanzibar
"i[Le sens du vol triangulaire a changé et ça ne m'arrange pas du tout, car depuis des années, je vends le circuit dans le sens contraire : je trouve qu'un safari est fatiguant et que mieux vaut se reposer après autant de vols avant d'attaquer la visite des parcs.
De plus, les vols intérieurs sont aussi moins chers entre le Serengeti et Zanzibar qu'entre le parc national et l'archipel.
Puis, c'est aussi le seul vol direct, donc cela plombe un peu nos départs à venir, car nous allons devoir changer les vols et les réservations dans les lodges.
Même la suspension temporaire est dommageable, car maintenant la Tanzanie est une destination qui se vend toute l'année," nous confie un spécialiste de la destination.
Un changement expliqué par Air France, par la volonté de satisfaire la demande, puisque beaucoup de clients commencerait par un safari au Kilimandjaro et poursuivent par du temps à Zanzibar.
D'après ce même spécialiste, ce serait plutôt le coût du kérosène sur l'archipel qui expliquerait cette soudaine modification.
Et voici que les péripéties de la destination ne sont pas totalement terminées, même si nous sommes très loin des dernières informations qui ont défrayé la chronique.
