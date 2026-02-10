Air France suspend à nouveau (temporairement) la ligne vers Zanzibar

"i[Le sens du vol triangulaire a changé et ça ne m'arrange pas du tout, car depuis des années, je vends le circuit dans le sens contraire : je trouve qu'un safari est fatiguant et que mieux vaut se reposer après autant de vols avant d'attaquer la visite des parcs.



De plus, les vols intérieurs sont aussi moins chers entre le Serengeti et Zanzibar qu'entre le parc national et l'archipel.



Puis, c'est aussi le seul vol direct, donc cela plombe un peu nos départs à venir, car nous allons devoir changer les vols et les réservations dans les lodges.



Même la suspension temporaire est dommageable, car maintenant la Tanzanie est une destination qui se vend toute l'année," nous confie un spécialiste de la destination.



Un changement expliqué par Air France, par la volonté de satisfaire la demande, puisque beaucoup de clients commencerait par un safari au Kilimandjaro et poursuivent par du temps à Zanzibar.



D'après ce même spécialiste, ce serait plutôt le coût du kérosène sur l'archipel qui expliquerait cette soudaine modification.



Et voici que les péripéties de la destination ne sont pas totalement terminées, même si nous sommes très loin des dernières informations qui ont défrayé la chronique.