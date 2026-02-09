MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

Déjà présente à Montréal, Hambourg et Barcelone, Naboo annonce l’ouverture d’un bureau à New York, qui devient son hub nord-américain. En cinq mois, les États-Unis représentent déjà plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, indique l'entreprise.



Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Naboo entend accélérer le développement de plusieurs briques technologiques : réservation autonome via un agent IA spécialisé, centralisation des paiements à travers une carte corporate intégrée aux systèmes des clients, optimisation des appels d’offres événementiels avec des économies pouvant atteindre 30 %, et extension progressive à d’autres catégories de dépenses fragmentées au sein des grands groupes.



« Cette série B de 70 M$ nous donne les moyens de définir le standard mondial du procurement événementiel piloté par l’IA », déclare Maxime Eduardo, CEO et cofondateur de Naboo. « Notre mission est d’offrir aux grands groupes une infrastructure combinant performance achats, conformité et automatisation à l’échelle internationale. »



Du côté de Lightspeed, Antoine Moyroud souligne la capacité de Naboo à transformer l’IA en valeur opérationnelle mesurable : « Les achats événementiels constituent l’un des environnements les plus complexes. En y apportant déjà une valeur tangible grâce à l’IA, Naboo a construit un socle unique, capable de s’étendre à d’autres dépenses fragmentées des grands groupes. »