MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed pour accélérer à l’international, moins d’un an après une série A de 20 millions d’euros réalisée en février 2025.
Lightspeed Venture Partners, investisseur de référence dans l’intelligence artificielle, renforce ainsi sa présence en France. Le fonds est notamment connu pour avoir investi dans Mistral AI ou encore Navan.
Naboo évolue sur le marché mondial des événements d’entreprise, estimé à 400 milliards de dollars. En trois ans, la société revendique travailler avec 100 % des entreprises du CAC 40, dont plus d’un quart en contrats exclusifs, parmi lesquelles Capgemini, Danone, AXA ou Société Générale.
L’entreprise affiche aujourd’hui un volume d’affaires de 150 millions de dollars. Parallèlement, Naboo observe une adoption croissante de sa plateforme par de grands groupes internationaux, tels que Meta, Google, Microsoft, Amazon, HubSpot ou Figma, qui l’utilisent aussi bien pour leurs événements clients que pour leurs événements internes.
A lire aussi : Les services achats veulent faire main basse sur le MICE
Lightspeed Venture Partners, investisseur de référence dans l’intelligence artificielle, renforce ainsi sa présence en France. Le fonds est notamment connu pour avoir investi dans Mistral AI ou encore Navan.
Naboo évolue sur le marché mondial des événements d’entreprise, estimé à 400 milliards de dollars. En trois ans, la société revendique travailler avec 100 % des entreprises du CAC 40, dont plus d’un quart en contrats exclusifs, parmi lesquelles Capgemini, Danone, AXA ou Société Générale.
L’entreprise affiche aujourd’hui un volume d’affaires de 150 millions de dollars. Parallèlement, Naboo observe une adoption croissante de sa plateforme par de grands groupes internationaux, tels que Meta, Google, Microsoft, Amazon, HubSpot ou Figma, qui l’utilisent aussi bien pour leurs événements clients que pour leurs événements internes.
A lire aussi : Les services achats veulent faire main basse sur le MICE
Naboo : ouverture d’un hub nord-américain à New York
Autres articles
-
Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
-
Les services achats veulent faire main basse sur le MICE [ABO]
-
Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026
-
MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
-
MICE : Marseille accueille le GMF Mediterranean On Board
Déjà présente à Montréal, Hambourg et Barcelone, Naboo annonce l’ouverture d’un bureau à New York, qui devient son hub nord-américain. En cinq mois, les États-Unis représentent déjà plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise, indique l'entreprise.
Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Naboo entend accélérer le développement de plusieurs briques technologiques : réservation autonome via un agent IA spécialisé, centralisation des paiements à travers une carte corporate intégrée aux systèmes des clients, optimisation des appels d’offres événementiels avec des économies pouvant atteindre 30 %, et extension progressive à d’autres catégories de dépenses fragmentées au sein des grands groupes.
« Cette série B de 70 M$ nous donne les moyens de définir le standard mondial du procurement événementiel piloté par l’IA », déclare Maxime Eduardo, CEO et cofondateur de Naboo. « Notre mission est d’offrir aux grands groupes une infrastructure combinant performance achats, conformité et automatisation à l’échelle internationale. »
Du côté de Lightspeed, Antoine Moyroud souligne la capacité de Naboo à transformer l’IA en valeur opérationnelle mesurable : « Les achats événementiels constituent l’un des environnements les plus complexes. En y apportant déjà une valeur tangible grâce à l’IA, Naboo a construit un socle unique, capable de s’étendre à d’autres dépenses fragmentées des grands groupes. »
Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Naboo entend accélérer le développement de plusieurs briques technologiques : réservation autonome via un agent IA spécialisé, centralisation des paiements à travers une carte corporate intégrée aux systèmes des clients, optimisation des appels d’offres événementiels avec des économies pouvant atteindre 30 %, et extension progressive à d’autres catégories de dépenses fragmentées au sein des grands groupes.
« Cette série B de 70 M$ nous donne les moyens de définir le standard mondial du procurement événementiel piloté par l’IA », déclare Maxime Eduardo, CEO et cofondateur de Naboo. « Notre mission est d’offrir aux grands groupes une infrastructure combinant performance achats, conformité et automatisation à l’échelle internationale. »
Du côté de Lightspeed, Antoine Moyroud souligne la capacité de Naboo à transformer l’IA en valeur opérationnelle mesurable : « Les achats événementiels constituent l’un des environnements les plus complexes. En y apportant déjà une valeur tangible grâce à l’IA, Naboo a construit un socle unique, capable de s’étendre à d’autres dépenses fragmentées des grands groupes. »
Un plan de recrutements ambitieux en 2026
Pour accompagner cette nouvelle phase de croissance, Naboo prévoit un plan de recrutements en Europe et en Amérique du Nord, avec des postes ouverts en ingénierie IA et data à Paris, des équipes commerciales grands comptes dans l’ensemble de ses hubs, ainsi que des profils seniors pour des fonctions clés (RH, opérations, ingénierie, marketing).
L’entreprise ambitionne de tripler ses revenus en 2026 et de dépasser le milliard de dollars de volume d’affaires en 2027.
L’entreprise ambitionne de tripler ses revenus en 2026 et de dépasser le milliard de dollars de volume d’affaires en 2027.