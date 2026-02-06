TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
eSIM : le GIE Manor signe un partenariat avec ConnectedYou

proposer des eSIM de voyage dans les offres packagées


Le GIE Manor noue un partenariat avec ConnectedYou pour intégrer un service eSIM dans l'offre des agences indépendantes adhérent du réseau.


Rédigé par le Lundi 9 Février 2026

eSIM : le GIE Manor signe un partenariat avec ConnectedYou - Depositphotos.com Auteur stockasso
Le GIE Manor annonce la signature d’un partenariat avec ConnectedYou, spécialiste de la connectivité mobile et des services digitaux pour le secteur du voyage.

L’accord prévoit l’intégration d’une solution eSIM de voyage au sein des offres packagées proposées par les agences de voyages indépendantes membres du réseau en France.

L'objectif est double : améliorer l’expérience client et créer une source de revenus additionnelle pour les agences partenaires.

La solution développée par ConnectedYou permet aux agences d’intégrer l’eSIM directement dans leur parcours de vente et de service, avant, pendant et après le voyage.




Manor : ine eSIM intégrée au parcours de vente

L’offre se veut flexible, avec des options adaptées aux destinations, aux volumes de données et à la durée des séjours, ainsi que des possibilités de marque blanche et d’intégrations techniques sur mesure.

Les agences adhérentes au GIE Manor auront accès à des tarifs mutualisés, à des processus simplifiés et à un accompagnement dédié pour le lancement de la solution, indique un communiqué de presse.

« Nous sommes ravis de nous associer à ConnectedYou afin de proposer à nos agences adhérentes un service digital différenciant, créateur de valeur et parfaitement aligné avec les attentes des voyageurs d’aujourd’hui », déclare Paulo Fernandes, directeur général du GIE Manor.

Pour Velipekka Kuoppala, cofondateur de ConnectedYou, « ce partenariat avec le GIE Manor marque une étape clé dans notre stratégie de croissance. Il nous permet d’apporter encore plus de valeur aux agences de voyages grâce à une solution eSIM innovante, fiable et simple à déployer, pleinement intégrée à leurs offres ».

