Manor accueille 11 nouveaux adhérents au sein de son réseau

Le GIE renforce son maillage


Manor intègre onze nouvelles agences de voyages, dont Kayseri Voyages, Fab Travel et Ulysse, consolidant ainsi un réseau qui comptait déjà 80 sociétés en 2025. Cette expansion repose sur un modèle coopératif garantissant aux membres le reversement de 100% des revenus des incentives tout en préservant leur indépendance.


Jeudi 22 Janvier 2026

Avec 11 nouveaux adhérents, Manor renforce sa présence sur tous les segments du voyage, du corporate au loisir spécialisé - Photo : T. Beaurepère
CroisiEurope
Manor GIE annonce l'arrivée au sein de son réseau de Kayseri Voyages, Fab Travel, Les Compagnies du Voyage, Welcome on Board, Uvet France, Turquoise Voyages, T4EX, Étendues Sauvages, Envols, Ulysse et Du Rêve au Voyage.

Ces nouveaux membres, par la diversité de leurs spécialisations, permettent au réseau de renforcer sa présence sur tous les segments du voyage, du corporate au loisir spécialisé.

Pour la direction générale, cette vague d'intégrations démontre la pertinence d'une vision stratégique qui concilie mutualisation des compétences et autonomie des chefs d'entreprise.

Un modèle économique centré sur la valeur pour l'adhérent

L’attractivité de Manor GIE repose sur sa politique financière de redistribution intégrale des revenus issus des incentives à ses membres.

Ce levier, essentiel pour la rentabilité des agences, constitue le socle du développement durable du réseau face aux évolutions du marché.

En accueillant ces onze nouveaux acteurs reconnus, le GIE entend accroître sa force de frappe commerciale et créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’écosystème du voyage, tout en pérennisant la croissance de ses partenaires.

A lire aussi : Manor veut devenir le premier réseau de France

Mondial Tourisme
