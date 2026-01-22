Manor accueille 11 nouveaux adhérents au sein de son réseau

Le GIE renforce son maillage

Manor intègre onze nouvelles agences de voyages, dont Kayseri Voyages, Fab Travel et Ulysse, consolidant ainsi un réseau qui comptait déjà 80 sociétés en 2025. Cette expansion repose sur un modèle coopératif garantissant aux membres le reversement de 100% des revenus des incentives tout en préservant leur indépendance.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 22 Janvier 2026

