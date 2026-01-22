Manor accueille 11 nouveaux adhérents au sein de son réseau

Avec 11 nouveaux adhérents, Manor renforce sa présence sur tous les segments du voyage, du corporate au loisir spécialisé - Photo : T. Beaurepère
Manor GIE annonce l'arrivée au sein de son réseau de Kayseri Voyages, Fab Travel, Les Compagnies du Voyage, Welcome on Board, Uvet France, Turquoise Voyages, T4EX, Étendues Sauvages, Envols, Ulysse et Du Rêve au Voyage.
Ces nouveaux membres, par la diversité de leurs spécialisations, permettent au réseau de renforcer sa présence sur tous les segments du voyage, du corporate au loisir spécialisé.
Pour la direction générale, cette vague d'intégrations démontre la pertinence d'une vision stratégique qui concilie mutualisation des compétences et autonomie des chefs d'entreprise.
Un modèle économique centré sur la valeur pour l'adhérent
L’attractivité de Manor GIE repose sur sa politique financière de redistribution intégrale des revenus issus des incentives à ses membres.
Ce levier, essentiel pour la rentabilité des agences, constitue le socle du développement durable du réseau face aux évolutions du marché.
En accueillant ces onze nouveaux acteurs reconnus, le GIE entend accroître sa force de frappe commerciale et créer de la valeur ajoutée pour l’ensemble de l’écosystème du voyage, tout en pérennisant la croissance de ses partenaires.
