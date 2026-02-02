Dogan Voyages : des centaines de victimes saisissent la justice ! L'avocate Sandrine Farrugia représente 450 victimes

En fin d'année 2025, Dogan Voyages spécialiste des pèlerinages à la Mecque et qui comptait alors 9 points de vente et une branche en Belgique a brutalement coupé tout contact avec sa clientèle. Devenus totalement injoignables, les propriétaires n'ont plus donné signe de vie laissant sur le carreau tous ses clients. L'avocat Sandrine Farrugia qui regroupe 450 victimes a décidé de porter plainte, afin d'accélérer le processus de prise en charge.



L'Omra ou le Hajj appartiennent à cette seconde catégorie. Rassemblant chaque année plus de 18 millions de pèlerins, ces voyages étaient, jusqu'en 2022, un secteur très intermédié. Il a ainsi permis l'essor de nombreuses agences de voyages spécialistes dans les pèlerinages, à l'instar de Dogan Voyages.



Avant de défrayer la chronique, Dogan Voyages était plutôt une petite affaire familiale. En 2018, avant son rachat, elle dépassait à peine les 705 000 euros de chiffre d'affaires, avant de connaître une croissance fulgurante, jusqu'à atteindre 26,7 millions d'euros fin 2024.



Malgré des exercices solides, en fin d'année 2025, la succès story connait un coup d'arrêt brutal. Après une ultime publication sur les réseaux sociaux, le 31 décembre 2025, les salariés, comme les clients sont sans nouvelles des gérants de Dogan Voyages.



Tous les voyages sont annulés mais l'argent semble bel et bien avoir été empoché comme le détaille Les clients de l'agence qui ont voyagé dans le cadre du Hajj, ont acheté un voyage spirituel qui fait parti des 5 piliers de l'Islam, ainsi outre l'escroquerie, s'il y en a une, il y a aussi un abus de confiance.



Ce qui s'est passé en fin d'année, semble avoir été orchestré.



En effet, dès le 23 décembre, l'ensemble des clients a été sollicité par téléphone pour solder leurs réservations, avec la promesse d'une remise immédiate. Cependant, le 31 décembre, un courriel d'annulation leur a finalement été adressé ".



Et cette date signale le début des angoisses et de la catastrophe pour des milliers de clients, abandonnés à eux mêmes. Certains se retrouvent avec des sommes conséquentes dans la nature, pouvant atteindre plus de 20 000 euros...

Dogan Voyages : une plainte au pénal déposé sous peu Aucune procédure collective n'a été engagée auprès d'un tribunal de commerce.



Les propriétaires n'ont plus donné signe de vie, ni même à l'APST qui a pris la décision de radier l'entreprise. Malgré de multiples relances, le garant n'a jamais reçu aucune réponse.



Dogan Voyages se retrouve sans garantie, tout comme Keops Voyages, un autre point de vente qui appartient à Yousef Ahmed et Yousef Yaser, les propriétaires de la fameuse agence.



Sans procédure collective, l'APST ne peut donc activer la garantie et prendre en charge les victimes.



Très rapidement des groupes d'anciens clients se constituent, dont l'un rassemble près de 1 000 personnes, afin d'entamer les démarches pour mettre fin à ce cauchemar.



" Le nombre de victimes est très conséquent. Je représente à peu près 450 personnes, pour un préjudice autour de 1,2 million d'euros. Nous allons déposer une plainte pénale directement auprès du Procureur de la République et saisir le tribunal des affaires économiques, pour solliciter la liquidation judiciaire.



Une fois que nous allons obtenir cette décision, alors il sera possible de déclencher la garantie financière, " nous explique l'avocate qui reçoit encore des dossiers chaque jour.



L'action judiciaire devrait avoir lieu dans les prochains jours, une fois que le cabinet aura recensé toutes les victimes. Étant donné l'ampleur de l'affaire, cela pourrait permettre d'accélérer la procédure.



Une saisie à titre conservatoire des comptes de la société a été envisagée, mais cela n'aurait que très peu d'intérêt, car les caisses, selon la membre du barreau de Paris sont sans doute déjà vides.



D'ailleurs les victimes qui voudraient rejoindre l'action, peuvent le faire, en contactant par mail Mme Farrugia (cliquez ici). Tandis que les témoignages se multiplient par dizaines et que les victimes s'organisent la société incriminée, elle, est officielle toujours active.

Dogan Voyages : des milliers de victimes en France et en Europe ! 1 000 victimes met en lumière l'ampleur de la situation mais aussi les pratiques insistantes de Dogan Voyages : " Il y a des victimes en France, en Belgique, au Pays-Bas et même en Allemagne.



Ces derniers ne se déclarent pas à cause de la barrière de la langue, c'est une affaire internationale. Nous sommes frustrés. Depuis le 31 décembre, nous faisons face au silence radio de l'agence, nous sommes totalement bloqués.



Je les avais contactés en septembre pour une Omra et suite à cela, il m'avait harcelé, à tel point qu'un moment donné j'ai dû les menacer, tellement cela devenait pesant. Je n'ai pas contracté avec eux, mais ma maman oui.



Je n'étais pas inquiète, je ne pensais pas qu'il pourrait faire faillite car le pèlerinage est un bon business, les acteurs présents se font beaucoup d'argent. "



C'est peu dire que l'activité semblait juteuse, puisqu'entre 2016 et 2024, le chiffre d'affaires a été multiplié par... 57 !



Une croissance rare, voire unique dans le secteur touristique de ces dernières années. Sauf que celle-ci se serait heurtée à de nouvelles obligations.



En 2022, l'Etat saoudien a mis le nez dans l'organisation des voyages à destination de la Mecque, en créant une nouvelle plateforme baptisé " Motawif ", sur laquelle les voyageurs doivent obligatoirement s'inscrire. Un tirage au sort désigne les personnes qui pourront alors participer. Autre contrainte : le nombre de forfaits vendus est limité.



le site Saphir News.

Dogan Voyages que s'est-il passé ? Récemment, 1 800 agences de voyages étrangères opérant dans le secteur des pèlerinages à la Mecque ont été suspendues,



Une suspension qui aurait aussi ciblé Dogan Voyages dès fin 2025. Pourtant, le 31 décembre dernier, un post sur les réseaux sociaux vient rassurer les clients, puis... plus rien.



Selon un salarié basé en Jordanie, les deux propriétaires, qui seraient originaires du pays ou y posséderaient un pied-à-terre, observent le même silence radio.



Les équipes locales, quant à elles, seraient également dans l'expectative.



Mais depuis, la disparition des gérants de nombreuses rumeurs circulent : certaines évoquent l'arrestation de l'un des deux propriétaires en Arabie saoudite, une autre fait d'état de comptes entièrement vidés...



Pour l'heure, la situation reste floue et cela laisse place à de nombreux fantasmes, et attire des personnes peu scrupuleuses.



par les autorités saoudiennes soit un tiers des opérateurs.

Dogan Voyages : après les loups, les vautours... " J'ai l'impression que nous avons attiré les loups.



Enormément d'agences de voyages ont rejoint le groupe, ils nous ont tous fait des propositions, comme si nous étions un marché à prendre.



Ce sont presque tous ces comportements qui m'affectent plus que l'histoire de départ, " se désole la créatrice du groupe à l'origine de l'action en justice.



La procédure en justice ne pourra être qualifiée d'action de groupe (ou collective) au sens strict, car elle devrait pour cela être portée par une association de victimes agréée. Il s'agira cependant d'une procédure conjointe unique, engagée au nom de 450 victimes, voire davantage.



Pour l'heure, l'APST n'est pas en mesure d'évaluer l'ampleur des dégâts, mais cela devrait se chiffrer en millions d'euros.

