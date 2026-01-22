Hôtellerie : NG Travel ouvre un Kappa Senses et un club Anaya à Zanzibar (découvrez les photos)

NG Travel accélère dans le secteur de l'hôtellerie.



Après avoir ouvert le Kappa Senses Ubud à Bali en Indonésie, le groupe annonce l'ouverture pour la mi-juin 2026 de deux nouveaux établissements à Zanzibar.



Les deux complexes 5* sont situés face à l’atoll de Mnemba, à environ une heure de l’aéroport international Abeid Amani Karume. Inspiré par le fleuron du groupe à Bali (Kappa Senses Ubud), le Kappa Senses Zanzibar 5* prône " un luxe conscient " et "une intégration parfaite dans la végétation" .



L'établissement disposera de 26 suites Jungle (60 m²) et de 59 villas avec piscine privée dont 53 dotées d'un jardin privatif de 120 m² et 6 seront dédiées aux familles (regroupant deux villas).



Côté restauration, quatre restaurants à la carte proposeront différents concepts : du Steak House au rooftop proposant des tapas aux inspirations sud-américaines, en passant par des mets aux inspirations asiatiques ou encore des produits de la mer issus de la pêche locale.



Un spa de 1 800 m² dédié à la relaxation avec hammam, sauna et piscine vitalité, ansi que des infrastructures sportives de pointe (courts de padel, salle de fitness et yoga, centre nautique certifié) complèteront l'offre.