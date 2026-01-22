Hôtellerie : NG Travel ouvre un Kappa Senses et un club Anaya à Zanzibar (découvrez les photos)

NG Travel accélère dans le secteur de l'hôtellerie.
Après avoir ouvert le Kappa Senses Ubud à Bali en Indonésie, le groupe annonce l'ouverture pour la mi-juin 2026 de deux nouveaux établissements à Zanzibar.
Les deux complexes 5* sont situés face à l’atoll de Mnemba, à environ une heure de l’aéroport international Abeid Amani Karume. Inspiré par le fleuron du groupe à Bali (Kappa Senses Ubud), le Kappa Senses Zanzibar 5* prône "un luxe conscient" et "une intégration parfaite dans la végétation".
L'établissement disposera de 26 suites Jungle (60 m²) et de 59 villas avec piscine privée dont 53 dotées d'un jardin privatif de 120 m² et 6 seront dédiées aux familles (regroupant deux villas).
Côté restauration, quatre restaurants à la carte proposeront différents concepts : du Steak House au rooftop proposant des tapas aux inspirations sud-américaines, en passant par des mets aux inspirations asiatiques ou encore des produits de la mer issus de la pêche locale.
Un spa de 1 800 m² dédié à la relaxation avec hammam, sauna et piscine vitalité, ansi que des infrastructures sportives de pointe (courts de padel, salle de fitness et yoga, centre nautique certifié) complèteront l'offre.
Anaya Zanzibar : un hôtel club, une exclusivité Jet tours sur le marché français
Le second établissement, l'Anaya Zanzibar, marque une évolution pour le segment « club » du groupe.
Le groupe souligne également un engagement environnemental concret à travers plusieurs actions : une ferme solaire couvrant 80 % des besoins énergétiques, un espace de permaculture de 2 000 m² pour un approvisionnement en circuit court ainsi que la rénovation de l'école du village voisin.
Le second établissement, l’Anaya Zanzibar, marque une évolution pour le segment « club » du groupe.
Ce complexe de 132 chambres Prestige (41 m²) avec balcon sera opéré sous l'enseigne Club Jet tours avec une exclusivité sur le marché français. L'établissement disposera notamment d'une piscine à débordement de 635 m².
Proposé en formule tout compris premium, l’établissement partage certaines infrastructures avec le Kappa Senses, notamment les installations sportives (padel, fitness, centre nautique) et le spa, tout en disposant de son propre encadrement francophone et d'un club enfant (Mtoto Kids Club).
