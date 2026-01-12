TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Pèlerinage à la Mecque : des centaines de clients sur le carreau

Dogan Voyages a annulé les voyages de ses clients et n'est plus joignable


Dans son édition du 11 janvier 2026, le journal Le Progrès rapporte les difficultés de Dogan Voyages, une agence de voyages spécialisée dans les pèlerinages à La Mecque, dont les activités semblent interrompues après plusieurs annulations de séjours. De nombreux clients témoignent sur les réseaux sociaux d'une absence de nouvelles et s'inquiètent du devenir des sommes engagées pour leurs pèlerinages.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Pèlerinage à la Mecque : des centaines de clients sur le carreau - Depositphotos.com
Pèlerinage à la Mecque : des centaines de clients sur le carreau - Depositphotos.com
Dans un article publié dimanche soir, le quotidien Le Progrès tire la sonnette d’alarme : « Cette agence de voyages annule ses pèlerinages à la Mecque et disparaît des radars ».

Le journal relate le désarroi de clients de Dogan Voyages ayant déboursé des milliers d'euros pour des séjours spirituels finalement annulés à la dernière minute, sans explications claires ni remboursements immédiats.

Face à la multiplication des rumeurs, notamment une publication sur Saudi News évoquant le blocage définitif d’une agence sans la nommer, Dogan Voyages a tenu à réagir officiellement pour rassurer ses pèlerins.

Dans un communiqué adressé à ses clients fin décembre, l’agence affirmait : « Cette communication (de Saudi News) ne concerne pas Dogan Voyages. Dogan Voyages accompagne les pèlerins depuis plus de 30 ans, avec sérieux, engagement et respect. Ce n’est certainement pas aujourd’hui que nous tournerions le dos à ceux qui nous ont fait confiance. »

L’agence reconnaît toutefois des difficultés majeures et des « annulations de départs récentes », qu'elle justifie par des « circonstances exceptionnelles et indépendantes » de sa volonté.

Des clients en colère

Contrairement aux affirmations de certains clients, la direction assure rester joignable par téléphone et affirme travailler avec la Chambre de Commerce pour mettre en place les modalités de remboursement. « Votre Omra demeure pour nous une Amana (un dépôt sacré) », conclut le message fraternel de l'agence.

Pourtant, la réalité décrite par les clients sur les réseaux sociaux et les sites spécialisés comme GoWork est bien moins sereine. Si l'agence prône la transparence, de nombreux pèlerins dénoncent un « mur de silence ».

Sur les réseaux sociaux et les sites d'avis, les commentaires se multiplient. « Voyage annulé pour ma femme et moi le 22/02, 4 948 € encaissés et aucune nouvelle concrète », déplore un internaute.

Plusieurs clients signalent que le site internet de l’agence est inaccessible et que les lignes téléphoniques sont saturées, voire coupées. « On nous dit que l'agence est en liquidation judiciaire, personne ne répond aux recommandés », s’inquiète une autre cliente sur les réseaux sociaux.

Face à l’incertitude, des groupes de pèlerins seraient sur le point de s'organiser, notamment via WhatsApp, pour envisager des actions juridiques collectives et obtenir le remboursement des sommes versées.

Dogan Voyages adhérente de l'APST

Dogan Voyages a été fondée en 1992.

L'agence est immatriculé au registre des opérateurs Atout France et dispose d'une garantie financière auprès de l'APST.

Elle est située à Lyon, près de la Bourse du travail. Le Progrès précise que l’agence lyonnaise a fermé le rideau le 31 décembre, comme toutes ses antennes françaises, belges et allemandes.

Sur InfoGreffe, aucune procédure collective n'est actuellement mentionnée.

