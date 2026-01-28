IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago - Depositphotos.com @ sepavone
Le groupe IHG Hotels & Resorts poursuit l’expansion internationale de sa marque Ruby Hotels avec une première implantation sur le sol américain.
L'établissement ouvrira à Chicago, au cœur du centre-ville, dans le bâtiment historique de l’Inn of Chicago, un immeuble emblématique de la fin des années 1920 situé à un pâté de maisons de la célèbre Magnificent Mile.
Ruby Group développera et exploitera l’hôtel dans le cadre d’un contrat de franchise de 30 ans signé avec IHG Hotels & Resorts, tout en pilotant une vaste opération de rénovation et de repositionnement de l’actif.
Un hôtel de 412 chambres au cœur de downtown Chicago
La transformation du bâtiment devrait débuter au second semestre 2026.
Le futur Ruby Hotel comptera 22 étages et 412 chambres, ainsi qu’un lobby et un bar entièrement repensés pour offrir une atmosphère sociale et animée, du matin jusqu’en soirée.
Une terrasse et un bar en rooftop viendront compléter l’offre, avec une vue panoramique sur la skyline de Chicago.
Les chambres proposeront des agencements compacts et fonctionnels, pensés pour offrir une expérience haut de gamme.
Les espaces communs, quant à eux, viseront à séduire aussi bien les voyageurs que la clientèle locale.
Un jalon stratégique pour IHG et Ruby Group
Pour IHG, cette ouverture constitue une avancée majeure dans le déploiement de la marque Ruby sur le marché nord-américain.
"Nous sommes ravis d’introduire notre premier hôtel Ruby aux États-Unis, à Chicago, une ville iconique dotée d’un héritage architectural et culturel fort", souligne Jolyon Bulley, Chief Executive Officer Americas d’IHG Hotels & Resorts. Il voit dans cette signature un signal fort du potentiel de croissance de la marque sur des marchés urbains clés.
Du côté de Ruby Group, ce projet marque également une étape déterminante. Le groupe prévoit par ailleurs de lancer sa plateforme d’exploitation en Amérique du Nord, reposant sur une organisation fortement centralisée et automatisée, visant à améliorer les marges tout en réduisant les risques opérationnels.
Une ambition de croissance mondiale affirmée
Le projet est développé en partenariat avec Berk Properties, société californienne spécialisée dans l’immobilier résidentiel et hôtelier haut de gamme, forte de plus de 25 ans d’expérience sur le marché américain.
L’arrivée de Ruby Hotels aux États-Unis intervient moins d’un an après l’acquisition de la marque par IHG, et seulement quatre mois après l’ouverture du développement de la marque sur ce marché.
Une dynamique qui illustre l’ambition affichée par le groupe : atteindre plus de 120 hôtels Ruby dans le monde au cours de la prochaine décennie, et plus de 250 à horizon 20 ans.
Fondée en Allemagne en 2013, Ruby Hotels compte actuellement 35 établissements ouverts ou en développement dans les principales villes européennes (données Q3 2025).
L’ouverture du Ruby Hotel Chicago, prévue en 2027, pourrait ainsi servir de tremplin à une expansion accélérée sur le continent nord-américain.
