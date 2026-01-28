IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

Le projet est développé en partenariat avec Berk Properties, société californienne spécialisée dans l’immobilier résidentiel et hôtelier haut de gamme, forte de plus de 25 ans d’expérience sur le marché américain.



L’arrivée de Ruby Hotels aux États-Unis intervient moins d’un an après l’acquisition de la marque par IHG, et seulement quatre mois après l’ouverture du développement de la marque sur ce marché.



Une dynamique qui illustre l’ambition affichée par le groupe : atteindre plus de 120 hôtels Ruby dans le monde au cours de la prochaine décennie, et plus de 250 à horizon 20 ans.



Fondée en Allemagne en 2013, Ruby Hotels compte actuellement 35 établissements ouverts ou en développement dans les principales villes européennes (données Q3 2025).



L’ouverture du Ruby Hotel Chicago, prévue en 2027, pourrait ainsi servir de tremplin à une expansion accélérée sur le continent nord-américain.