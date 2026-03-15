Grands Espaces reprend Exploris One dès l'été 2026

Trois mois après la liquidation d'Exploris, la compagnie de croisière française, son bateau reste au main entre les mains d'une entreprise tricolore.
Bien que racheté aux enchères par Nordic Cruise Management pour 4,5 millions d'euros, il va intégrer la flotte de Grands Espaces. Nordic Cruise Management est une entreprise allemande spécialisée dans la gestion technique et opérationnelle de paquebots d’expédition.
Le tour-opérateur, spécialiste des voyages polaires, a récemment changé de modèle pour devenir un armateur, courant 2025, lors du rachat du yacht polaire Explorer, comme le révèlent nos confrères du Marin.
Et l'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, se montre ambitieuse.
Nous venons d'apprendre qu'elle va reprendre dès l'été 2026 Exploris One, le bateau de la compagnie liquidée en décembre dernier. Le navire, long de 102 mètres, d’un confort de 4 étoiles et d’une capacité de 100 passagers, sera dédié aux zones polaires.
Bien que racheté aux enchères par Nordic Cruise Management pour 4,5 millions d'euros, il va intégrer la flotte de Grands Espaces. Nordic Cruise Management est une entreprise allemande spécialisée dans la gestion technique et opérationnelle de paquebots d’expédition.
Le tour-opérateur, spécialiste des voyages polaires, a récemment changé de modèle pour devenir un armateur, courant 2025, lors du rachat du yacht polaire Explorer, comme le révèlent nos confrères du Marin.
Et l'entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, se montre ambitieuse.
Nous venons d'apprendre qu'elle va reprendre dès l'été 2026 Exploris One, le bateau de la compagnie liquidée en décembre dernier. Le navire, long de 102 mètres, d’un confort de 4 étoiles et d’une capacité de 100 passagers, sera dédié aux zones polaires.
Grands Espaces : Exploris One a été rebaptisé Heritage Discoverer
Il remplacera l’Ocean Nova, un bateau utilisé durant 11 années par Grands Espaces.
Rebaptisé Heritage Discoverer, l'ancien Exploris One servira donc pour l’observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland...
Il rejoint une flotte composée de deux yachts, l'un de 12 passagers, le Grand Explorer et le Grand Nanook, et du bateau de 36 passagers, le Captain Arctic, puis maintenant l'Heritage Discoverer, qui sera le plus important.
Des séjours sont déjà programmés et les itinéraires ont été particulièrement soignés par Christian Kempf.
Il est prévu d'embarquer des personnalités de renom, comme Vittus Qujaukitsoq, ancien ministre sous 5 gouvernements groenlandais, Nikita Ovsianikov, l’un des grands spécialistes mondiaux des ours blancs, ou encore Florian Ledoux, photographe et cinéaste, qui a tourné les plus extraordinaires images d’ours et de nature polaires, lui valant de nombreuses distinctions internationales.
De plus, à bord, le navire embarquera des conférenciers scientifiques, ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience, comme des glaciologues, historiens, géologues, ornithologues ou spécialistes de la mer.
A leur tête, des chefs d’expédition de renom, tels Xavier Allard et Vincent Lecomte, professeur d’université.
Rebaptisé Heritage Discoverer, l'ancien Exploris One servira donc pour l’observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland...
Il rejoint une flotte composée de deux yachts, l'un de 12 passagers, le Grand Explorer et le Grand Nanook, et du bateau de 36 passagers, le Captain Arctic, puis maintenant l'Heritage Discoverer, qui sera le plus important.
Des séjours sont déjà programmés et les itinéraires ont été particulièrement soignés par Christian Kempf.
Il est prévu d'embarquer des personnalités de renom, comme Vittus Qujaukitsoq, ancien ministre sous 5 gouvernements groenlandais, Nikita Ovsianikov, l’un des grands spécialistes mondiaux des ours blancs, ou encore Florian Ledoux, photographe et cinéaste, qui a tourné les plus extraordinaires images d’ours et de nature polaires, lui valant de nombreuses distinctions internationales.
De plus, à bord, le navire embarquera des conférenciers scientifiques, ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience, comme des glaciologues, historiens, géologues, ornithologues ou spécialistes de la mer.
A leur tête, des chefs d’expédition de renom, tels Xavier Allard et Vincent Lecomte, professeur d’université.