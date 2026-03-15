Grands Espaces reprend Exploris One dès l'été 2026

Il remplacera l’Ocean Nova, un bateau utilisé durant 11 années par Grands Espaces.



Rebaptisé Heritage Discoverer, l'ancien Exploris One servira donc pour l’observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland...



Il rejoint une flotte composée de deux yachts, l'un de 12 passagers, le Grand Explorer et le Grand Nanook, et du bateau de 36 passagers, le Captain Arctic, puis maintenant l'Heritage Discoverer, qui sera le plus important.



Des séjours sont déjà programmés et les itinéraires ont été particulièrement soignés par Christian Kempf.



Il est prévu d'embarquer des personnalités de renom, comme Vittus Qujaukitsoq, ancien ministre sous 5 gouvernements groenlandais, Nikita Ovsianikov, l’un des grands spécialistes mondiaux des ours blancs, ou encore Florian Ledoux, photographe et cinéaste, qui a tourné les plus extraordinaires images d’ours et de nature polaires, lui valant de nombreuses distinctions internationales.



De plus, à bord, le navire embarquera des conférenciers scientifiques, ayant pour certains plus de 20 ans d'expérience, comme des glaciologues, historiens, géologues, ornithologues ou spécialistes de la mer.



A leur tête, des chefs d’expédition de renom, tels Xavier Allard et Vincent Lecomte, professeur d’université.