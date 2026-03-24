Christian Kempf, explorateur et fondateur de Grands Espaces, reste fidèle à une vision : faire primer la découverte sur le luxe, sans pour autant faire l'économie du confort @Grands Espaces
C’est une trajectoire peu commune que celle du navire aujourd’hui rebaptisé Heritage Discoverer.
Anciennement exploité par la compagnie française Exploris jusqu’à sa liquidation en 2025, le bateau a été repris à l’issue d’une vente aux enchères avant de retrouver un nouvel avenir dans le Grand Nord.
Long de 108 mètres et capable d’accueillir une centaine de passagers, ce navire d’expédition au standard 4 étoiles sera volontairement exploité à un maximum de 98 clients, un choix assumé pour rester en phase avec les contraintes environnementales et l’esprit expédition de l’opérateur.
"120 ou 140 passagers, pour nous, c’est trop, précise Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces. Nous limitons volontairement le bateau."
Pour Grands Espaces, l’opportunité était stratégique. Après onze années d’exploitation de l’Ocean Nova, devenu vieillissant au regard des standards actuels, il fallait trouver un navire plus confortable.
"Ce qui était bien il y a douze ans ne suffit plus aujourd’hui. Les clients veulent du 4 étoiles", souligne le président du tour-opérateur. Il prend donc la place du Terra Nova qui devait rejoindre la flotte cette année.
Anciennement exploité par la compagnie française Exploris jusqu’à sa liquidation en 2025, le bateau a été repris à l’issue d’une vente aux enchères avant de retrouver un nouvel avenir dans le Grand Nord.
Long de 108 mètres et capable d’accueillir une centaine de passagers, ce navire d’expédition au standard 4 étoiles sera volontairement exploité à un maximum de 98 clients, un choix assumé pour rester en phase avec les contraintes environnementales et l’esprit expédition de l’opérateur.
"120 ou 140 passagers, pour nous, c’est trop, précise Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces. Nous limitons volontairement le bateau."
Pour Grands Espaces, l’opportunité était stratégique. Après onze années d’exploitation de l’Ocean Nova, devenu vieillissant au regard des standards actuels, il fallait trouver un navire plus confortable.
"Ce qui était bien il y a douze ans ne suffit plus aujourd’hui. Les clients veulent du 4 étoiles", souligne le président du tour-opérateur. Il prend donc la place du Terra Nova qui devait rejoindre la flotte cette année.
Quatre départs sont programmés en 2026
Symbole visible de cette nouvelle étape : sa transformation esthétique.
Fini le rouge rubis caractéristique d’Exploris, le navire adoptera désormais les couleurs du groupe néo-zélandais, Heritage Expeditions, après son passage en cale sèche dans les prochaines semaines.
Derrière ce retour en opération se cache en effet un montage à plusieurs niveaux. Le navire appartient à Nordic Cruise Management, qui en assure toute l’exploitation technique (équipage, maintenance, avitaillement), Heritage Expeditions, groupe néo-zélandais, affrète le navire à l’année.
Grands Espaces intervient en affréteur partiel. Quatre départs sont programmés en 2026 entre le 6 août et le 15 septembre avec une montée en charge dès l’année suivante.
A la clé, des programmes nouveaux tels l'observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland.
À bord de ces expéditions francophones, un panel de guides conférenciers scientifiques qui travaillent avec Grands Espaces, pour certains depuis plus de 27 ans : glaciologues, historiens, géologues, ornithologues, spécialistes de la mer....
"Ce qui compte, c’est ce que les gens découvrent, découvrent, découvrent.”, insiste Christian Kempf. Mais, aussi, compte tenu du budget demandé, qu'ils bénéficient à bord de prestations quatre étoiles.
Fini le rouge rubis caractéristique d’Exploris, le navire adoptera désormais les couleurs du groupe néo-zélandais, Heritage Expeditions, après son passage en cale sèche dans les prochaines semaines.
Derrière ce retour en opération se cache en effet un montage à plusieurs niveaux. Le navire appartient à Nordic Cruise Management, qui en assure toute l’exploitation technique (équipage, maintenance, avitaillement), Heritage Expeditions, groupe néo-zélandais, affrète le navire à l’année.
Grands Espaces intervient en affréteur partiel. Quatre départs sont programmés en 2026 entre le 6 août et le 15 septembre avec une montée en charge dès l’année suivante.
A la clé, des programmes nouveaux tels l'observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland.
À bord de ces expéditions francophones, un panel de guides conférenciers scientifiques qui travaillent avec Grands Espaces, pour certains depuis plus de 27 ans : glaciologues, historiens, géologues, ornithologues, spécialistes de la mer....
"Ce qui compte, c’est ce que les gens découvrent, découvrent, découvrent.”, insiste Christian Kempf. Mais, aussi, compte tenu du budget demandé, qu'ils bénéficient à bord de prestations quatre étoiles.
Un levier pour renforcer la vente en agences
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Ce positionnement place Grands Espaces à part, entre grands opérateurs premium et acteurs ultra-nichés.
L’un des atouts du Heritage Discoverer tient à son passé. Le navire est déjà identifié en France. Mais l’évolution la plus marquante concerne la distribution.
"Pour le moment, le BtoB représente 35%. Notre objectif est de l’amener entre 60% et 70%."
Pour accompagner cette ambition, Grands Espaces muscle ses équipes. Le Groupe a notamment confié une mission de consulting à Clément Mousset pour structurer la partie opérationnelle et embaucher des commerciaux. "Nous allons intégrer deux autres personnes", ajoute Christian Kempf.
Car le rôle des agences a profondément évolué. "Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent." Dans cet univers complexe et ulta-concurrentiel, elles jouent un rôle clé.
"Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage."
L’un des atouts du Heritage Discoverer tient à son passé. Le navire est déjà identifié en France. Mais l’évolution la plus marquante concerne la distribution.
"Pour le moment, le BtoB représente 35%. Notre objectif est de l’amener entre 60% et 70%."
Pour accompagner cette ambition, Grands Espaces muscle ses équipes. Le Groupe a notamment confié une mission de consulting à Clément Mousset pour structurer la partie opérationnelle et embaucher des commerciaux. "Nous allons intégrer deux autres personnes", ajoute Christian Kempf.
Car le rôle des agences a profondément évolué. "Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent." Dans cet univers complexe et ulta-concurrentiel, elles jouent un rôle clé.
"Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage."
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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