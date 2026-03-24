"Pour le moment, le BtoB représente 35%. Notre objectif est de l’amener entre 60% et 70%."

"Nous allons intégrer deux autres personnes"

"Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent.

"Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage."