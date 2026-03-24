TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

L’éclairage de Christian Kempf, explorateur et fondateur du tour-opérateur


Rebaptisé Heritage Discoverer, l’ex-Exploris One revient sur le marché dès l’été 2026 avec un programme arctique ambitieux. Pour Grands Espaces, l’enjeu est double : capitaliser sur un navire déjà connu des professionnels et renforcer la distribution via les agences de voyages.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 07:38

Christian Kempf, explorateur et fondateur de Grands Espaces, reste fidèle à une vision : faire primer la découverte sur le luxe, sans pour autant faire l'économie du confort @Grands Espaces
Christian Kempf, explorateur et fondateur de Grands Espaces, reste fidèle à une vision : faire primer la découverte sur le luxe, sans pour autant faire l'économie du confort @Grands Espaces
ôvoyages
C’est une trajectoire peu commune que celle du navire aujourd’hui rebaptisé Heritage Discoverer.

Anciennement exploité par la compagnie française Exploris jusqu’à sa liquidation en 2025, le bateau a été repris à l’issue d’une vente aux enchères avant de retrouver un nouvel avenir dans le Grand Nord.

Long de 108 mètres et capable d’accueillir une centaine de passagers, ce navire d’expédition au standard 4 étoiles sera volontairement exploité à un maximum de 98 clients, un choix assumé pour rester en phase avec les contraintes environnementales et l’esprit expédition de l’opérateur.

"120 ou 140 passagers, pour nous, c’est trop, précise Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces. Nous limitons volontairement le bateau."

Pour Grands Espaces, l’opportunité était stratégique. Après onze années d’exploitation de l’Ocean Nova, devenu vieillissant au regard des standards actuels, il fallait trouver un navire plus confortable.

"Ce qui était bien il y a douze ans ne suffit plus aujourd’hui. Les clients veulent du 4 étoiles", souligne le président du tour-opérateur. Il prend donc la place du Terra Nova qui devait rejoindre la flotte cette année.


Quatre départs sont programmés en 2026

L'ex Exploris naviguera désormais sous les couleurs du groupe Heritage Expeditions @Grands Espaces
L'ex Exploris naviguera désormais sous les couleurs du groupe Heritage Expeditions @Grands Espaces
Symbole visible de cette nouvelle étape : sa transformation esthétique.

Fini le rouge rubis caractéristique d’Exploris, le navire adoptera désormais les couleurs du groupe néo-zélandais, Heritage Expeditions, après son passage en cale sèche dans les prochaines semaines.

Derrière ce retour en opération se cache en effet un montage à plusieurs niveaux. Le navire appartient à Nordic Cruise Management, qui en assure toute l’exploitation technique (équipage, maintenance, avitaillement), Heritage Expeditions, groupe néo-zélandais, affrète le navire à l’année.

Grands Espaces intervient en affréteur partiel. Quatre départs sont programmés en 2026 entre le 6 août et le 15 septembre avec une montée en charge dès l’année suivante.

A la clé, des programmes nouveaux tels l'observation de l’éclipse solaire, la découverte du Parc national du Groenland, l’observation et la photographie des ours polaires sur la banquise et l’exploration de l’extrême Nord-Est du Groenland.

À bord de ces expéditions francophones, un panel de guides conférenciers scientifiques qui travaillent avec Grands Espaces, pour certains depuis plus de 27 ans : glaciologues, historiens, géologues, ornithologues, spécialistes de la mer....

"Ce qui compte, c’est ce que les gens découvrent, découvrent, découvrent.”, insiste Christian Kempf. Mais, aussi, compte tenu du budget demandé, qu'ils bénéficient à bord de prestations quatre étoiles.

Un levier pour renforcer la vente en agences

Autres articles
Ce positionnement place Grands Espaces à part, entre grands opérateurs premium et acteurs ultra-nichés.

L’un des atouts du Heritage Discoverer tient à son passé. Le navire est déjà identifié en France. Mais l’évolution la plus marquante concerne la distribution.

"Pour le moment, le BtoB représente 35%. Notre objectif est de l’amener entre 60% et 70%."

Pour accompagner cette ambition, Grands Espaces muscle ses équipes. Le Groupe a notamment confié une mission de consulting à Clément Mousset pour structurer la partie opérationnelle et embaucher des commerciaux. "Nous allons intégrer deux autres personnes", ajoute Christian Kempf.

Car le rôle des agences a profondément évolué. "Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent." Dans cet univers complexe et ulta-concurrentiel, elles jouent un rôle clé.

"Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage."


Lu 400 fois

Tags : croisiere d'expedition, croisieres, grands espaces
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

Guerre en Iran : le choc sur les matières premières soutient le dollar et bouscule les devises [ABO] Guerre en Iran : le choc sur les matières premières soutient le dollar et bouscule les devises [ABO]

Repenser la communication touristique à l’ère des crises géopolitiques [ABO] Repenser la communication touristique à l’ère des crises géopolitiques [ABO]

Croisières : mieux orienter les clients en trois minutes et quatre questions [ABO] Croisières : mieux orienter les clients en trois minutes et quatre questions [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO] « Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO] Des voyageuses aux influenceuses : nous les femmes ! [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO] Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Dernière heure

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Grands Espaces relance l’ex-Exploris avec une stratégie tournée vers les agences [ABO]

Les Demoiselles à Versailles, une conciergerie haute couture

Tourisme urbain : les travaux d'Hercule des élus [ABO]

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

CE EVASION - Technicien(ne) groupes pôle clubs F/H - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »

Jennifer Laur (Anglais in France), l’immersion linguistique « made in France »
Partez en France

Partez en France

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026

Seine-et-Marne : la Rando des 3 Châteaux revient le 12 avril 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance

Les tour-opérateurs plongés dans l'incertitude, entre attentisme et plans de relance
AirMaG

AirMaG

Lufthansa : 7 millions de passagers optent pour des vols "plus durables"

Lufthansa : 7 millions de passagers optent pour des vols "plus durables"
Transport

Transport

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass

Rail Europe renforce son offre pour la Grande-Bretagne avec le BritRail Pass
La Travel Tech

La Travel Tech

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT

OpenAI accélère sur la publicité dans ChatGPT
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour

Takumians, la "petite sœur" de Serandipians, prospère à son tour
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence

Excursions : Costa Croisières mise sur la clarté pour faire la différence
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias