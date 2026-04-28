Grands Espaces muscle son équipe BtoB après l’affrètement de l’ex-Exploris One

Grands Espaces poursuit sa transformation.
Quelques semaines après avoir officialisé l’affrètement de l’ex Exploris One dès cet été, rebaptisé Heritage Discoverer, pour ses saisons arctiques à venir, la compagnie spécialisée dans les expéditions polaires accélère sur le terrain commercial.
Ce repositionnement stratégique, marqué par une montée en gamme de l’offre et une capacité portée à 98 passagers sur ce nouveau navire, nécessite désormais un renforcement du réseau de distribution.
L’enjeu : accompagner la croissance tout en consolidant la présence auprès des agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires spécialisés.
Quelques semaines après avoir officialisé l’affrètement de l’ex Exploris One dès cet été, rebaptisé Heritage Discoverer, pour ses saisons arctiques à venir, la compagnie spécialisée dans les expéditions polaires accélère sur le terrain commercial.
Ce repositionnement stratégique, marqué par une montée en gamme de l’offre et une capacité portée à 98 passagers sur ce nouveau navire, nécessite désormais un renforcement du réseau de distribution.
L’enjeu : accompagner la croissance tout en consolidant la présence auprès des agences de voyages, tour-opérateurs et partenaires spécialisés.
Des professionnels aguerris
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Pour y parvenir, Grands Espaces annonce l’arrivée de plusieurs professionnels aguerris du secteur.
Nicolas Bondeux prend le poste de responsable commercial. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la croisière (Festival Croisières, Royal Caribbean, Ponant…), il aura pour mission de développer les ventes sur les marchés français et suisse, avec un accent particulier sur les partenariats BtoB et le segment MICE.
De son côté, Benoît Hodeige pilotera le développement commercial en Belgique et au Luxembourg. Spécialiste reconnu du marché, il s’appuiera sur un réseau solide construit au fil de 25 ans de carrière pour renforcer la présence de la marque dans la région.
Enfin, Christine Brun, commerciale multi-cartes qui a travaillé avec Exploris, interviendra sur le marché français, notamment en région parisienne et dans le nord du pays. Elle apportera son expérience acquise auprès de grands acteurs comme Disney Cruise Line, Royal Caribbean ou encore Rivages du Monde.
Nicolas Bondeux prend le poste de responsable commercial. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la croisière (Festival Croisières, Royal Caribbean, Ponant…), il aura pour mission de développer les ventes sur les marchés français et suisse, avec un accent particulier sur les partenariats BtoB et le segment MICE.
De son côté, Benoît Hodeige pilotera le développement commercial en Belgique et au Luxembourg. Spécialiste reconnu du marché, il s’appuiera sur un réseau solide construit au fil de 25 ans de carrière pour renforcer la présence de la marque dans la région.
Enfin, Christine Brun, commerciale multi-cartes qui a travaillé avec Exploris, interviendra sur le marché français, notamment en région parisienne et dans le nord du pays. Elle apportera son expérience acquise auprès de grands acteurs comme Disney Cruise Line, Royal Caribbean ou encore Rivages du Monde.
Un navire déjà bien identifié par les agences
Fin mars, Christian Kempf, fondateur de Grands Espaces, nous confiait ses ambitions. Si le BtoB représente environ 35 % des ventes, l’objectif est ambitieux : « l’amener entre 60 % et 70 % ».
Un virage qui passe donc par un renforcement des équipes, mais aussi par une conviction forte sur le rôle des agences : « Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent. Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage. »
Et l'un des atouts du Heritage Discoverer tient à son passé. Le navire est déjà bien identifié par les vendeurs alors qu'il naviguait sous les couleurs d'Exploris.
Un virage qui passe donc par un renforcement des équipes, mais aussi par une conviction forte sur le rôle des agences : « Aujourd’hui, elles connaissent la croisière d’expédition. Elles savent de quoi elles parlent. Les agences voient les clients, les connaissent. C’est comme ça qu’on construit un voyage. »
Et l'un des atouts du Heritage Discoverer tient à son passé. Le navire est déjà bien identifié par les vendeurs alors qu'il naviguait sous les couleurs d'Exploris.