Grands Espaces muscle son équipe BtoB après l’affrètement de l’ex-Exploris One

Pour y parvenir, Grands Espaces annonce l’arrivée de plusieurs professionnels aguerris du secteur.



Nicolas Bondeux prend le poste de responsable commercial. Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la croisière (Festival Croisières, Royal Caribbean, Ponant…), il aura pour mission de développer les ventes sur les marchés français et suisse, avec un accent particulier sur les partenariats BtoB et le segment MICE.



De son côté, Benoît Hodeige pilotera le développement commercial en Belgique et au Luxembourg. Spécialiste reconnu du marché, il s’appuiera sur un réseau solide construit au fil de 25 ans de carrière pour renforcer la présence de la marque dans la région.



Enfin, Christine Brun, commerciale multi-cartes qui a travaillé avec Exploris, interviendra sur le marché français, notamment en région parisienne et dans le nord du pays. Elle apportera son expérience acquise auprès de grands acteurs comme Disney Cruise Line, Royal Caribbean ou encore Rivages du Monde.