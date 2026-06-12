A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"

Telles de véritables résidences privées navigantes, elles intègreront salons, cuisines entièrement équipées et, pour certaines, des prestations exclusives telles que des piscines privées, des douches extérieures ou encore des espaces dédiés au bien-être

Chaque hôte bénéficiera de l'attention d'un membre d'équipage dédié, garantissant un accompagnement personnalisé tout au long du voyage.



L'expérience se prolongera à travers une offre gastronomique raffinée, des espaces consacrés au bien-être et des itinéraires minutieusement conçus pour révéler les plus belles destinations sous un nouveau jour