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A bord du Four Seasons II, de nouvelles "Yacht Residential Suites"

Four Seasons Yachts dévoile les contours de son nouveau navire


Four Seasons Yachts lancera, en 2028, le Four Seasons II, et ses nouvelles "Yacht Residential Suites".


Rédigé par le Vendredi 12 Juin 2026 à 12:43

Four Seasons II renforce la personnalisation et introduit de nouvelles suites résidentielles - Visuel : Four Seasons Yachts
Four Seasons II renforce la personnalisation et introduit de nouvelles suites résidentielles - Visuel : Four Seasons Yachts
Dream Yacht
Après l'inauguration du Four Seasons I, en mars 2026, Four Seasons Yachts dévoile les contours du Four Seasons II, dont le lancement est prévu en 2028.

Dans un communiqué, on y apprend que le nouveau navire comprendra seulement 79 suites à bord, dont une série de "Yacht Residential Suites".

"Four Seasons II renforce la personnalisation et introduit de nouvelles suites résidentielles, pensées pour offrir un véritable sentiment de maison, où que l'on se trouvera en mer", a ainsi expliqué Ben Trodd, CEO de Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., copropriétaire et opérateur de Four Seasons Yachts.

"De véritables résidences privées navigantes"

Dotées de vastes pièces à vivre, de terrasses privatives et d'un service entièrement sur-mesure, les "Yacht Residential Suites" seront situées sur les ponts supérieurs - Visuel : Four Seasons
Dotées de vastes pièces à vivre, de terrasses privatives et d'un service entièrement sur-mesure, les "Yacht Residential Suites" seront situées sur les ponts supérieurs - Visuel : Four Seasons
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Dotées de vastes pièces à vivre, de terrasses privatives et d'un service entièrement sur-mesure, elles seront situées sur les ponts supérieurs du yacht, et disposeront de deux à quatre chambres, particulièrement adaptées aux séjours prolongés, aux voyages en famille ou entre amis.

"Telles de véritables résidences privées navigantes, elles intègreront salons, cuisines entièrement équipées et, pour certaines, des prestations exclusives telles que des piscines privées, des douches extérieures ou encore des espaces dédiés au bien-être", ajoute Four Seasons.

Un concierge dédié accompagnera les voyageurs dans l'organisation de leur séjour, des expériences gastronomiques aux activités à terre et en mer.

D'une manière générale, le Four Seasons II privilégiera l'espace, l'intimité et l'exclusivité.

"Chaque hôte bénéficiera de l'attention d'un membre d'équipage dédié, garantissant un accompagnement personnalisé tout au long du voyage.

L'expérience se prolongera à travers une offre gastronomique raffinée, des espaces consacrés au bien-être et des itinéraires minutieusement conçus pour révéler les plus belles destinations sous un nouveau jour", précise le groupe.

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Tags : four seasons yachts
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