Yachting : Four Seasons I a fait ses débuts en Méditerranée

Long de 207 mètres, Four Seasons I adopte une approche inspirée du yachting privé, avec une capacité volontairement limitée à 95 suites.



Chaque cabine est orientée vers la mer et dispose d’une terrasse, certaines étant équipées de piscines privées.



Le projet architectural associe plusieurs acteurs du design et de la construction navale, dont Tillberg Design of Sweden, Martin Brudnizki Design Studio et Fincantieri.



Parmi les unités les plus exclusives, la Funnel Suite atteint près de 930 m², tandis que la Loft Suite se distingue par une large ouverture sur l’horizon.