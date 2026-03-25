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Yachting : Four Seasons I a fait ses débuts en Méditerranée

Avec le lancement de son premier navire, le groupe transpose son savoir-faire hôtelier en mer


Avec le départ inaugural de Four Seasons I en Méditerranée le 20 mars 2026, Four Seasons inaugure son activité de yachting. Le groupe hôtelier de luxe entend proposer une nouvelle approche du voyage en mer, combinant intimité, service personnalisé et expériences haut de gamme.


Rédigé par le Jeudi 26 Mars 2026 à 16:34

Long de 207 mètres, Four Seasons I adopte une approche inspirée du yachting privé - Photo : Four Seasons
Long de 207 mètres, Four Seasons I adopte une approche inspirée du yachting privé - Photo : Four Seasons
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Four Seasons franchit une nouvelle étape dans son développement en s’ouvrant au segment du yachting.

Après l’hôtellerie et l’aviation privée, la marque étend son empreinte à la mer avec une offre pensée comme une continuité de son positionnement premium.

Ce lancement intervient à l’occasion des 65 ans du groupe, fondé en 1961, et s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les expériences proposées à sa clientèle.

« Le voyageur d’aujourd’hui recherche avant tout le temps, la confiance et l’authenticité.

Avec Four Seasons Yachts, nous proposons une nouvelle manière d’explorer le monde, en mer », a déclaré Ben Trodd, CEO de Marc-Henry Cruise Holdings Ltd., copropriétaire et opérateur de l’activité, dans un communiqué.

Un yacht conçu comme une extension résidentielle

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Long de 207 mètres, Four Seasons I adopte une approche inspirée du yachting privé, avec une capacité volontairement limitée à 95 suites.

Chaque cabine est orientée vers la mer et dispose d’une terrasse, certaines étant équipées de piscines privées.

Le projet architectural associe plusieurs acteurs du design et de la construction navale, dont Tillberg Design of Sweden, Martin Brudnizki Design Studio et Fincantieri.

Parmi les unités les plus exclusives, la Funnel Suite atteint près de 930 m², tandis que la Loft Suite se distingue par une large ouverture sur l’horizon.

Une première saison en Méditerranée avant un déploiement mondial

Pour sa première saison, le navire opère en Méditerranée avec des escales notamment à Saint-Tropez, Bodrum, Hydra ou au Monténégro.

Au total, 32 itinéraires et 52 départs sont proposés, couvrant 130 destinations dans plus de 30 pays. Le yacht rejoindra ensuite les Caraïbes et les Bahamas en hiver.

Un second navire, Four Seasons II, est déjà annoncé pour 2027, confirmant l’ambition du groupe de s’installer durablement sur ce segment, à la croisée du yachting privé et de la croisière de luxe.

A lire aussi : Île Maurice : le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita inaugure son nouveau spa

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Tags : four seasons
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