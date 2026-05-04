Voyage en Corse : Edouard Poinsignon présente Ollandini Voyages dans Inspirations Voyages sur TourMaG

La Corse reste, année après année, une destination incontournable pour les voyageurs français. Mais c'est aussi une destination paradoxale pour les professionnels du tourisme : parce qu'elle est en France, de nombreux clients pensent pouvoir l'organiser seuls sur internet. Face à une offre en ligne grand public toujours plus agressive, la valeur ajoutée du conseil, la sécurisation du voyage et l'expertise B2B sont cruciales pour qu'une agence puisse se différencier et capter cette clientèle.
C'est tout l'enjeu de l'intervention d'Edouard Poinsignon. Fort de plus de 100 ans d'histoire et pionnier du tourisme insulaire, Ollandini Voyages s'impose comme le partenaire stratégique des agences pour packager et sécuriser la Corse, mais aussi la Sardaigne.
C'est tout l'enjeu de l'intervention d'Edouard Poinsignon. Fort de plus de 100 ans d'histoire et pionnier du tourisme insulaire, Ollandini Voyages s'impose comme le partenaire stratégique des agences pour packager et sécuriser la Corse, mais aussi la Sardaigne.
Au-delà de la carte postale : "ailes de saison" et immersion authentique
Si l'Île de Beauté est mondialement célèbre pour son littoral estival, Ollandini Voyages encourage le réseau de distribution à pousser la découverte bien au-delà de la haute saison. L'émission met en lumière l'importance stratégique des « ailes de saison » (printemps et automne). Vendre la Corse hors juillet-août, c'est garantir au client un slow tourisme authentique, des températures idéales pour la découverte de l'arrière-pays, des couleurs de maquis différentes et, surtout, une atmosphère plus détendue, loin de la surfréquentation estivale.
Pour contrer les plateformes de réservation en ligne, le tour-opérateur mise sur une segmentation fine et des produits très différenciants. Aux côtés des grands circuits classiques en autocar ou des séjours en étoile, Edouard Poinsignon détaille le succès de l'autotour « Tradition ». Ce format propose un hébergement exclusif chez l'habitant, au cœur du maquis corse, répondant directement à la quête d'authenticité des voyageurs.
Autre nouveauté marquante de la brochure : une offre hybride inédite combinant terre et mer. En partenariat exclusif avec Catlante Catamarans, Ollandini propose de mixer les deux plus belles cartes postales de l'île. Le client peut ainsi profiter de 4 nuits de navigation intimiste en mer, suivies de 3 nuits de détente au Radisson de Porticcio. Enfin, l'ADN et l'exigence d'Ollandini s'exportent avec succès sur l'île voisine, la Sardaigne, traitée avec le même niveau de qualité hôtelière et logistique.
Pour contrer les plateformes de réservation en ligne, le tour-opérateur mise sur une segmentation fine et des produits très différenciants. Aux côtés des grands circuits classiques en autocar ou des séjours en étoile, Edouard Poinsignon détaille le succès de l'autotour « Tradition ». Ce format propose un hébergement exclusif chez l'habitant, au cœur du maquis corse, répondant directement à la quête d'authenticité des voyageurs.
Autre nouveauté marquante de la brochure : une offre hybride inédite combinant terre et mer. En partenariat exclusif avec Catlante Catamarans, Ollandini propose de mixer les deux plus belles cartes postales de l'île. Le client peut ainsi profiter de 4 nuits de navigation intimiste en mer, suivies de 3 nuits de détente au Radisson de Porticcio. Enfin, l'ADN et l'exigence d'Ollandini s'exportent avec succès sur l'île voisine, la Sardaigne, traitée avec le même niveau de qualité hôtelière et logistique.
Le nerf de la guerre : logistique sur mesure et tarifs maîtrisés
Vendre la Corse demande une maîtrise logistique pointue, de l'aérien jusqu'à la location de voiture. Sur ce point, Ollandini Voyages facilite drastiquement le travail des agents. Le T.O. garantit un maillage territorial exceptionnel avec des départs possibles depuis absolument chaque aéroport de France métropolitaine vers tous les aéroports corses, en s'appuyant sur des vols réguliers ou des blocs sièges engagés. Les solutions maritimes sont tout aussi exhaustives.
Mais l'atout maître réside dans la maîtrise des prix. En s'appuyant sur son propre parc hôtelier (le Radisson à Porticcio, le Castel Verde ou encore le Moby Dick à Porto-Vecchio), Ollandini est capable de verrouiller ses tarifs. L'émission souligne ainsi la stratégie coup de poing du tour-opérateur : proposer aux agences des séjours packagés qualitatifs à moins de 600 euros. Un tarif extrêmement compétitif sur l'ensemble de l'année pour dynamiser les ventes au comptoir et prouver au client que l'agence est plus pertinente que le web.
Mais l'atout maître réside dans la maîtrise des prix. En s'appuyant sur son propre parc hôtelier (le Radisson à Porticcio, le Castel Verde ou encore le Moby Dick à Porto-Vecchio), Ollandini est capable de verrouiller ses tarifs. L'émission souligne ainsi la stratégie coup de poing du tour-opérateur : proposer aux agences des séjours packagés qualitatifs à moins de 600 euros. Un tarif extrêmement compétitif sur l'ensemble de l'année pour dynamiser les ventes au comptoir et prouver au client que l'agence est plus pertinente que le web.
Sécurité et expertise : les meilleurs arguments B2B au comptoir
Pourquoi le client devrait-il finaliser sa réservation chez vous ? L'argument majeur reste la sécurité et la garantie qu'offre un tour-opérateur responsable. Edouard Poinsignon rappelle que face aux aléas (grèves, annulations de vols), c'est l'intégralité du package qui est protégée et prise en charge par Ollandini, un confort inestimable pour l'agent comme pour le client.
De plus, cette sécurité s'incarne physiquement sur le terrain. Les équipes Ollandini sont présentes dès l'arrivée, avec notamment des comptoirs d'accueil directement à l'aéroport d'Ajaccio pour gérer le moindre imprévu jusqu'à la fin du séjour. Le groupe s'adapte également en continu aux nouvelles mobilités : que le client souhaite un autotour dédié aux motards ou qu'il voyage en véhicule électrique, les infrastructures (notamment les bornes de recharge dans les hôtels du groupe) sont pensées pour répondre à ces attentes sans friction.
Enfin, l'émission fait le point sur la dynamique du marché, de plus en plus orientée vers les réservations de dernière minute, tout en rassurant la profession : il reste de la place et de belles opportunités à saisir pour la saison en cours.
De plus, cette sécurité s'incarne physiquement sur le terrain. Les équipes Ollandini sont présentes dès l'arrivée, avec notamment des comptoirs d'accueil directement à l'aéroport d'Ajaccio pour gérer le moindre imprévu jusqu'à la fin du séjour. Le groupe s'adapte également en continu aux nouvelles mobilités : que le client souhaite un autotour dédié aux motards ou qu'il voyage en véhicule électrique, les infrastructures (notamment les bornes de recharge dans les hôtels du groupe) sont pensées pour répondre à ces attentes sans friction.
Enfin, l'émission fait le point sur la dynamique du marché, de plus en plus orientée vers les réservations de dernière minute, tout en rassurant la profession : il reste de la place et de belles opportunités à saisir pour la saison en cours.