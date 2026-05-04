Voyage en Corse : Edouard Poinsignon présente Ollandini Voyages dans Inspirations Voyages sur TourMaG

Si l'Île de Beauté est mondialement célèbre pour son littoral estival, Ollandini Voyages encourage le réseau de distribution à pousser la découverte bien au-delà de la haute saison. L'émission met en lumière l'importance stratégique des « ailes de saison » (printemps et automne). Vendre la Corse hors juillet-août, c'est garantir au client un slow tourisme authentique, des températures idéales pour la découverte de l'arrière-pays, des couleurs de maquis différentes et, surtout, une atmosphère plus détendue, loin de la surfréquentation estivale.



Pour contrer les plateformes de réservation en ligne, le tour-opérateur mise sur une segmentation fine et des produits très différenciants. Aux côtés des grands circuits classiques en autocar ou des séjours en étoile, Edouard Poinsignon détaille le succès de l'autotour « Tradition ». Ce format propose un hébergement exclusif chez l'habitant, au cœur du maquis corse, répondant directement à la quête d'authenticité des voyageurs.



Autre nouveauté marquante de la brochure : une offre hybride inédite combinant terre et mer. En partenariat exclusif avec Catlante Catamarans, Ollandini propose de mixer les deux plus belles cartes postales de l'île. Le client peut ainsi profiter de 4 nuits de navigation intimiste en mer, suivies de 3 nuits de détente au Radisson de Porticcio. Enfin, l'ADN et l'exigence d'Ollandini s'exportent avec succès sur l'île voisine, la Sardaigne, traitée avec le même niveau de qualité hôtelière et logistique.