Les agents de voyage partagent leurs secrets de vente pour les hôtels Iberostar

Grâce à une nouvelle série de vidéos exclusives, appelées « Par des Agents de voyage, pour les Agents de voyage », il n'a jamais été aussi facile d'obtenir des informations utiles sur les établissements Iberostar Hotel & Resorts. Cette collection exclusive, présentée par vos confrères, dévoile des retours d'expérience authentiques, des conseils d'experts et des anecdotes de terrain inédites. L’objectif ? Vous donner toutes les clés pour recommander l'établissement parfait au sein du vaste catalogue Iberostar et répondre précisément aux attentes de vos clients.
Cette série débute avec huit de nos adresses les plus prisées d'Iberostar, notamment l'hôtel Iberostar Waves Gaviotas Park, à Fuerteventura, et l'hôtel Iberostar Selection Sábila, à Tenerife. Ces vidéos présentent en détail deux des trois sous-marques d'Iberostar : Iberostar Selection, pour une expérience haut de gamme, et Iberostar Waves, pour une ambiance plus décontractée. La troisième marque, de luxe, est Joia by Iberostar.
Avec le lancement de « Par des agents de voyage, pour les agents de voyage », les professionnels du tourisme accèdent désormais à une plateforme de référence regroupant des présentations immersives. Dans ces séquences, les agents décryptent les types d'hébergement, les équipements phares, les activités et leurs meilleures astuces pour transformer chaque demande en vente. Voici quatre vidéos d'Iberostar qui vous donneront un aperçu de ce nouveau projet « Par des Agents de voyage, pour les Agents de voyage ».
Cette série débute avec huit de nos adresses les plus prisées d'Iberostar, notamment l'hôtel Iberostar Waves Gaviotas Park, à Fuerteventura, et l'hôtel Iberostar Selection Sábila, à Tenerife. Ces vidéos présentent en détail deux des trois sous-marques d'Iberostar : Iberostar Selection, pour une expérience haut de gamme, et Iberostar Waves, pour une ambiance plus décontractée. La troisième marque, de luxe, est Joia by Iberostar.
Avec le lancement de « Par des agents de voyage, pour les agents de voyage », les professionnels du tourisme accèdent désormais à une plateforme de référence regroupant des présentations immersives. Dans ces séquences, les agents décryptent les types d'hébergement, les équipements phares, les activités et leurs meilleures astuces pour transformer chaque demande en vente. Voici quatre vidéos d'Iberostar qui vous donneront un aperçu de ce nouveau projet « Par des Agents de voyage, pour les Agents de voyage ».
Iberostar Waves Gaviotas Park
Ce resort familial de la Playa de Jandía à Fuerteventura, a été entièrement rénové en 2024. Il dispose de nouvelles installations et d'une atmosphère accueillante. Benjamin Bindewald, fondateur de l'agence « Besser Urlauben » à Wölfersheim (Allemagne) et père de deux enfants, est l'expert idéal pour évaluer l'hôtel Iberostar Waves Gaviotas Park à Fuerteventura et vous présente ses atouts majeurs.
Les conseils d'expert de Benjamin Bindewald :
Les conseils d'expert de Benjamin Bindewald :
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- Privilégiez les nouvelles catégories de chambres issues de la rénovation de 2024 pour offrir à vos clients un confort moderne et parfaitement adapté aux familles.
- Mettez en avant la diversité de l'offre culinaire qui saura satisfaire les palais des petits comme des grands tout au long du séjour.
- Recommandez cet hôtel pour son vaste programme d'activités, conçu pour garantir des moments de divertissement et de partage à chaque membre de la famille.
Iberostar Selection Sábila
Pour les clients en quête de soleil et de tranquillité, cet établissement réservé aux adultes situé sur la Costa Adeje de Tenerife est une valeur sûre pour se ressourcer. On y trouve sept restaurants et bars, sans oublier les pintxos au menu du Gourmet Market, le marché gastronomique unique de la marque, qui compte sept stands culinaires. De plus, un spa propose différents soins d'hydrothérapie relaxants. Dans la vidéo ci-dessous, Scott Murray, de l'agence Murray Travel (Inverness, Écosse), nous fait part de son expérience sur cette île ensoleillée.
Les conseils d'expert de Scott Murray :
Les conseils d'expert de Scott Murray :
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- Pour les clients en quête d'exclusivité, la chambre « Priority Location Beachfront » offre une vue spectaculaire sur l'océan, agrémentée d'une terrasse privée et d'un lit à baldaquin.
- Le programme Star Prestige du resort garantit un check-in personnalisé à la réception ainsi qu'un accès privilégié à la piscine sur du rooftop avec des transats réservés.
- Incitez vos clients à profiter pleinement du programme « Fit & Fun », qui propose des activités de bien-être comme le yoga, le tai-chi et la Zumba.
Iberostar Selection Albufera Resort
Cette adresse d'exception à Alcudia, dans le nord de Majorque, séduit par son emplacement privilégié en bord de mer. L'établissement, qui arbore un design élégant, propose une diversité d'infrastructures et des services haut de gamme. Flavia Dos Santos, de l’agence « Die Reisegalerie » (Roth, Allemagne), nous emmène à la découverte de l'hôtel Iberostar Selection Albufera Resort.
Les conseils d'expert de Flavia Dos Santos :
Les conseils d'expert de Flavia Dos Santos :
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- Mettez en avant l'emplacement spectaculaire du resort, situé directement en bord de mer, offrant un accès immédiat à la plage et une vue imprenable.
- Valorisez la formule « Tout compris », qui permet aux clients d'accéder gratuitement à l'ensemble des neuf restaurants et bars du complexe, offrant ainsi une liberté culinaire totale.
- Recommandez l'espace piscine et la variété des catégories de chambres pour répondre précisément aux attentes des clients, qu'ils recherchent la détente ou des équipements spécifiques.
Iberostar Waves Paraíso Beach et Iberostar Selection Paraíso Maya Suites
Au Mexique, l'hôtel Iberostar Waves Paraíso Beach et l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites se trouvent sur la côte de Riviera Maya, au cœur de jardins tropicaux flamboyants. Conseillez l'hôtel Iberostar Waves Paraíso Beach aux familles et aux couples actifs pour la richesse de son programme d'animation : des concerts aux sorties en kayak, il y a toujours une expérience à vivre.
Situé au sein du même domaine, l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites propose une expérience gastronomique supérieure avec 21 restaurants et bars, ainsi que des chambres plus vastes et spacieuses. Justice Parker, de l'agence The Explorers Group (Chicago), partage ses moments coups de cœur lors de sa visite sur place.
Les conseils d'expert de Justice Parker :
Situé au sein du même domaine, l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites propose une expérience gastronomique supérieure avec 21 restaurants et bars, ainsi que des chambres plus vastes et spacieuses. Justice Parker, de l'agence The Explorers Group (Chicago), partage ses moments coups de cœur lors de sa visite sur place.
Les conseils d'expert de Justice Parker :
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- Recommandez à vos clients de découvrir le centre commercial Pueblo Paraíso, situé au sein du resort, pour une pause gourmande ou une session shopping.
- À l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites, privilégiez la « Suite Star Family » (jusqu'à 5 personnes), avec sa piscine semi-privée et ses petites attentions spéciales pour les enfants en chambre.
- Précisez à vos clients séjournant à l'Iberostar Selection Paraíso Maya Suites qu'ils bénéficient chaque jour d'une heure gratuite de sports nautiques non motorisés.
Réservations simplifiées avec IberostarPRO
Les agents de voyage peuvent gérer leurs réservations en toute flexibilité via leur tour-opérateur habituel ou de manière particulièrement simple et lucrative via la plateforme dédiée aux agents, IberostarPRO.
Voici un aperçu des avantages :
✔ Commission immédiate dès la première réservation
✔ Accès à toutes les catégories de chambres – y compris les nouvelles suites avec jacuzzi
✔ Garantie du meilleur prix en ligne et accès aux disponibilités de dernière minute
✔ Tarifs flexibles pour plus de sécurité lors du conseil client
✔ Cumul de points StarAgents
Voici un aperçu des avantages :
✔ Commission immédiate dès la première réservation
✔ Accès à toutes les catégories de chambres – y compris les nouvelles suites avec jacuzzi
✔ Garantie du meilleur prix en ligne et accès aux disponibilités de dernière minute
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Devenez un expert Iberostar
🎦 Retrouvez ici l'intégralité de la série de vidéos destinées aux professionnels, issue de la campagne Iberostar « Par des Agents de voyage, pour les Agents de voyage ».
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Responsables du développement commercial France :
Sara Lespinasse
sara.lespinasse@iberostar.com
et
Davy van Acker
davy.vanacker@iberostar.com
Sara Lespinasse
sara.lespinasse@iberostar.com
et
Davy van Acker
davy.vanacker@iberostar.com
L'alliance stratégique entre Iberostar et IHG exclut les intérêts d'Iberostar à Cuba