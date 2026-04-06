Les agents de voyage partagent leurs secrets de vente pour les hôtels Iberostar

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- Recommandez à vos clients de découvrir le centre commercial Pueblo Paraíso, situé au sein du resort, pour une pause gourmande ou une session shopping.



- À l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites, privilégiez la « Suite Star Family » (jusqu'à 5 personnes), avec sa piscine semi-privée et ses petites attentions spéciales pour les enfants en chambre.



- Précisez à vos clients séjournant à l'Iberostar Selection Paraíso Maya Suites qu'ils bénéficient chaque jour d'une heure gratuite de sports nautiques non motorisés.



Au Mexique, l'hôtel Iberostar Waves Paraíso Beach et l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites se trouvent sur la côte de Riviera Maya, au cœur de jardins tropicaux flamboyants. Conseillez l'hôtel Iberostar Waves Paraíso Beach aux familles et aux couples actifs pour la richesse de son programme d'animation : des concerts aux sorties en kayak, il y a toujours une expérience à vivre.Situé au sein du même domaine, l'hôtel Iberostar Selection Paraíso Maya Suites propose une expérience gastronomique supérieure avec 21 restaurants et bars, ainsi que des chambres plus vastes et spacieuses. Justice Parker, de l'agence The Explorers Group (Chicago), partage ses moments coups de cœur lors de sa visite sur place.