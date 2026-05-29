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Comment partir en vacances moins cher cet été ?


En 2026, que vous soyez seul(e), étudiant(e), une famille ou senior, il existe de nombreuses aides pour partir en vacances.


Rédigé par Camille Jouanne le Mercredi 3 Juin 2026 à 15:29

VACAF, Aides CAF, Départ 18:25 : comment partir moins cher cet été ?

© Hrvoje Grubisic - Unsplash
© Hrvoje Grubisic - Unsplash
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Partir en vacances l’été sans exploser votre budget, ce n’est pas réservé à une minorité. Entre les dispositifs comme VACAF, les bons vacances ou encore les aides spécifiques pour les jeunes, il existe aujourd’hui plusieurs solutions pour réduire fortement le coût de votre séjour. Encore faut-il les connaître et savoir comment en profiter. Voici un guide complet pour vous aider à organiser des vacances accessibles, que vous partiez en famille, seul ou entre amis.

Le dispositif VACAF et les aides de la CAF

Le dispositif VACAF, mis en place par les CAF, permet à de nombreux foyers de bénéficier d’une aide financière pour partir en vacances. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’une demande classique à faire : l’attribution est automatique, en fonction de votre situation familiale et de vos ressources.

Si vous êtes éligible, vous recevez une notification (souvent en début d’année) vous indiquant le montant de l’aide ainsi que les conditions pour en profiter. Cette aide peut couvrir une partie importante de votre séjour, parfois jusqu’à 70 % du coût total.

Le dispositif repose sur plusieurs formes d’aides, adaptées à différents profils.

AVF ou bons vacances : une aide directe pour réduire votre séjour

L’AVF (Aide aux Vacances Familiales), souvent appelée les bons vacances, permet de financer une partie de votre hébergement dans des centres agréés VACAF. Il peut s’agir de campings, villages vacances ou résidences partenaires.

Ce qui rend ce dispositif particulièrement intéressant, c’est sa simplicité. L’aide est directement déduite du prix du séjour, vous n’avez donc pas à avancer la totalité des frais. Vous ne payez que le reste à charge.

La durée et le montant de l’aide varient selon votre quotient familial, mais aussi selon votre caisse locale.

AVE : une aide pour partir sans les parents

Si vous avez des enfants, sachez qu’il existe également une aide dédiée aux séjours en colonie ou en centre de vacances. Toujours via la CAF, l’AVE permet de financer une partie du coût du séjour de votre enfant.

Ce dispositif est particulièrement utile si vous souhaitez offrir à votre enfant une expérience de vacances enrichissante sans que cela pèse trop lourd sur votre budget. Le montant de l’aide dépend là encore de vos ressources, mais peut couvrir une part importante du séjour.

Départ 18:25 : une aide ciblée pour les jeunes

Les jeunes ne sont pas oubliés. Le programme Départ 18:25, soutenu par ANCV, s’adresse aux 18-25 ans avec un objectif clair : rendre les vacances accessibles même avec un budget limité.

Cette aide permet de financer jusqu’à 50 % du coût du séjour, avec un plafond pouvant atteindre 200 € Elle est accessible sous conditions de ressources ou de statut (étudiant boursier, alternant, jeune en insertion, etc.). Les jeunes peuvent vérifier leur éligibilité avec une simulation 18:25 comme le propose le site Mes Allocs.fr

Vous pouvez choisir parmi une large sélection de séjours : week-ends, vacances à la mer, à la montagne ou même en Europe. C’est une solution idéale pour partir entre amis sans se ruiner.

Bon à savoir : depuis peu, l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com.

Les chèques-vacances : une aide encore trop sous-estimée

Les Chèque-Vacances, également proposés par ANCV, constituent une autre solution intéressante. Ils peuvent être attribués par votre employeur, votre comité social et économique (CSE), ou même dans certains cas pour les retraités de la fonction publique.

Le principe est simple : vous financez une partie et votre employeur complète, ce qui augmente votre budget vacances sans effort équivalent.

Ces chèques sont acceptés dans de nombreux établissements : transports, hébergements, activités… ce qui les rend très flexibles.

Quelles aides aux vacances pour les seniors ?

On parle souvent des aides pour les familles ou les jeunes, mais il serait dommage d’oublier que les seniors peuvent eux aussi partir en vacances à prix réduit.

Le programme Seniors en Vacances, mis en place par ANCV, s’adresse principalement aux personnes de plus de 60 ans (ou 55 ans en situation de handicap).

L’objectif est simple : permettre aux retraités, notamment les plus modestes, de partir à moindre coût. Le programme propose des séjours tout compris (hébergement, repas, activités) à des tarifs négociés.

Dans certains cas, une aide financière supplémentaire peut être accordée, ce qui réduit encore le prix.

Peut-on cumuler ces aides pour payer encore moins cher ?

Dans certains cas, oui. Les aides comme VACAF ne sont généralement pas cumulables entre elles pour un même séjour, mais elles peuvent se combiner avec d’autres dispositifs, comme les chèques-vacances proposés par l’employeur ou certaines aides locales.

Le programme Départ 18:25 peut également être utilisé indépendamment des aides CAF, ce qui permet aux jeunes de bénéficier d’un soutien même s’ils ne sont pas rattachés à un foyer éligible.

Où obtenir plus d’informations ?

Pour vérifier vos droits et connaître les démarches précises, vous pouvez consulter directement les sites officiels de la CAF ou de Service-public.fr. D’autres sites spécialisés existent, comme Mes-Allocs.fr, pour vous permettre de savoir rapidement à quelles aides vous êtes éligible en 2026.

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