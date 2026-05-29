Comment partir en vacances moins cher cet été ?

Partir en vacances l’été sans exploser votre budget, ce n’est pas réservé à une minorité. Entre les dispositifs comme VACAF, les bons vacances ou encore les aides spécifiques pour les jeunes, il existe aujourd’hui plusieurs solutions pour réduire fortement le coût de votre séjour. Encore faut-il les connaître et savoir comment en profiter. Voici un guide complet pour vous aider à organiser des vacances accessibles, que vous partiez en famille, seul ou entre amis.



Le dispositif VACAF et les aides de la CAF



Le dispositif VACAF, mis en place par les CAF, permet à de nombreux foyers de bénéficier d’une aide financière pour partir en vacances. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas d’une demande classique à faire : l’attribution est automatique, en fonction de votre situation familiale et de vos ressources.



Si vous êtes éligible, vous recevez une notification (souvent en début d’année) vous indiquant le montant de l’aide ainsi que les conditions pour en profiter. Cette aide peut couvrir une partie importante de votre séjour, parfois jusqu’à 70 % du coût total.



Le dispositif repose sur plusieurs formes d’aides, adaptées à différents profils.



AVF ou bons vacances : une aide directe pour réduire votre séjour



L’AVF (Aide aux Vacances Familiales), souvent appelée les bons vacances, permet de financer une partie de votre hébergement dans des centres agréés VACAF. Il peut s’agir de campings, villages vacances ou résidences partenaires.



Ce qui rend ce dispositif particulièrement intéressant, c’est sa simplicité. L’aide est directement déduite du prix du séjour, vous n’avez donc pas à avancer la totalité des frais. Vous ne payez que le reste à charge.



La durée et le montant de l’aide varient selon votre quotient familial, mais aussi selon votre caisse locale.