Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Autre évolution notable : l’arrivée de packages optionnels, notamment pour les séjours à la montagne, incluant forfaits de ski, location de matériel ou cours ESF.



À terme, des offres intégrant le transport vers le lieu de vacances viendront également compléter le dispositif.



Côté prix, la promesse est celle de la transparence : l’aide financière accordée par l’ANCV est automatiquement déduite du montant à régler lors de la réservation.



Le processus reste simple : sélection du séjour, déclaration de l’âge et du statut de chaque participant, transmission sécurisée des justificatifs, puis validation et paiement du solde restant.