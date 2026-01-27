TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Une nouvelle plateforme dédiée avec une offre élargie


Pour faciliter l’accès aux vacances des 18-25 ans, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) s’appuie désormais sur maeva.com. Une nouvelle plateforme dédiée permet de déployer le programme Départ 18:25 avec une offre élargie, un parcours 100% digitalisé et des séjours à prix accessibles en France comme en Europe.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

En 2025, 40 000 jeunes ont déjà bénéficié du dispositif Départ 18:25 - DepositPhotos.com, Syda_production
En 2025, 40 000 jeunes ont déjà bénéficié du dispositif Départ 18:25 - DepositPhotos.com, Syda_production
Entre études, premiers emplois et contraintes budgétaires, les jeunes adultes placent souvent les vacances au second plan.

Partant de ce constat, l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances renforce son programme d’action sociale Départ 18:25 en s’associant à maeva.com, plateforme française spécialisée dans la location de vacances.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité du dispositif existant, avec pour objectif d’enrichir l’offre proposée aux jeunes et de simplifier l’accès à des séjours de qualité à tarifs maîtrisés.

Mer, montagne, ville ou campagne : le programme couvre désormais un large éventail de destinations, en France et en Europe.

Une plateforme dédiée et « mobile first »

Pour accompagner ce déploiement, une nouvelle plateforme a été mise en ligne : depart1825.maeva.com.

Entièrement dédiée au programme Départ 18:25, elle centralise l’ensemble de l’offre et propose un parcours de réservation totalement dématérialisé.

Pensé en mode « mobile first », le site permet aux jeunes de gérer l’intégralité de leurs réservations depuis leur smartphone : vérification de l’éligibilité, dépôt des pièces justificatives, attestation sur l’honneur, paiement, facture et réception du voucher.

Grâce à l’intégration du catalogue maeva, marque du groupe Pierre & Vacances - Center Parcs, la plateforme donne accès à plus de 100 000 hébergements : campings, résidences, appartements, maisons ou chalets, disponibles toute l’année.

Une offre enrichie avec des packages et une tarification lisible

Autre évolution notable : l’arrivée de packages optionnels, notamment pour les séjours à la montagne, incluant forfaits de ski, location de matériel ou cours ESF.

À terme, des offres intégrant le transport vers le lieu de vacances viendront également compléter le dispositif.

Côté prix, la promesse est celle de la transparence : l’aide financière accordée par l’ANCV est automatiquement déduite du montant à régler lors de la réservation.

Le processus reste simple : sélection du séjour, déclaration de l’âge et du statut de chaque participant, transmission sécurisée des justificatifs, puis validation et paiement du solde restant.

Départ 18:25 : une aide financière sous conditions

Le programme Départ 18:25 s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans résidant en France. Sous conditions de revenus ou de statut, ils peuvent bénéficier d’une aide couvrant jusqu’à 80% du prix du séjour, dans la limite de 200 euros par personne, avec un reste à charge minimum de 50 euros.

Sont éligibles les jeunes disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 euros, ainsi que ceux engagés dans certains parcours d’insertion : étudiants boursiers, apprentis, jeunes en contrat de professionnalisation, bénéficiaires du CEJ ou du PACEA, volontaires en service civique, élèves en école de la deuxième chance ou encore proches aidants.

Le dispositif permet également de partir entre amis, y compris lorsque tous les participants ne sont pas éligibles à l’aide.

