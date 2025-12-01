Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France



Trouvez l'inspiration pour vos prochaines thématiques hivernales : un fort potentiel pour vos programmations de fin d'année

L’offre hivernale des hôtels Hôtels Circuits France se prête à de nombreux thèmes de séjours touristiques : séjour féérie de Noël et atelier culinaire, séjours gastronomie et shopping, séjours avant Noël, séjours Marchés de Noël en Lorraine, en Provence ou en Alsace, séjours autour des marchés au gras traditionnels du Sud-Ouest, Réveillon de Noël, Réveillon de la Saint-Sylvestre...



Pour les autocaristes, les groupistes, les tour-opérateurs et les agents de voyage, miser sur des thématiques festives et chaleureuses en hiver permet d’étendre la saisonnalité, de diversifier les programmes et de proposer des destinations à fort ancrage régional, adaptée aux nouvelles attentes des clientèles groupes, tout en bénéficiant d'un rapport qualité/prix/service favorable et d’une expérience toujours plus qualitative et immersive dans les régions de France.



Un large choix de séjours thématiques pour "pimper" votre programmation groupes et pour étirer la saison des séjours en groupes

Marchés de Noël & Séjours festifs : découvrez la ferveur d’une région, partagez les traditions d’un terroir, participez à des animations et à des festivités riches en saveurs ! Dès le mois de novembre, une ambiance chaleureuse et féerique gagne les régions de France !

Séjours Les Noëls de Lorraine : Noël enchanté et fêtes de la Saint-Nicolas

Cette année, sortez des sentiers battus pour vivre la magie de Noël et de la Saint Nicolas au coeur de la Lorraine ! optez pour une expérience féérique teintée de convivialité, de gourmandise et d’authenticité avec les villages Saint-Nicolas de Metz, classé 3ème plus beau marché de Noël d'Europe et celui de Nancy, faites le plein de saveurs locales au coeur des traditions lorraines.

Créez votre propre version de Noël en Lorraine avec une extension pour découvrir les marchés de Noël magiques de Trêves en Allemagne et celui de Luxembourg, capitale du Grand-Duché. Protecteur des enfants et patron des Lorrains, Saint Nicolas est célébré avec ferveur : Noël y est un grand moment d’ambiance féerique et de traditions irrésistibles et gourmandes. C'est une période festive que les Lorrains chérissent et préparent de longues semaines à l’avance. Embarquez sur la route des Noëls de Lorraine qui célèbrent une gastronomie de fête et un artisanat authentique. Dans un cadre enchanteur, la magie de Noël et des fêtes de fin d’année s’emparent partout en Lorraine des villes et villages qui se parent de leurs plus beaux atours scintillants : illuminations, décorations, marchés de Noël… : une ambiance magique et joyeuse gagne les marchés de Saint-Nicolas et les villages de Noël.



Pour profiter des meilleures dates 2026, contactez vite l'Hôtel Aster à Val de Briey (54) et Hicham, responsable des groupes. Il est à votre disposition au +33 (0)3 82 46 66 94 et sur Cette année, sortez des sentiers battus pour vivre la magie de Noël et de la Saint Nicolas au coeur de la Lorraine ! optez pour une expérience féérique teintée de convivialité, de gourmandise et d’authenticité avec les villages Saint-Nicolas de Metz, classé 3ème plus beau marché de Noël d'Europe et celui de Nancy, faites le plein de saveurs locales au coeur des traditions lorraines.Créez votre propre version de Noël en Lorraine avec une extension pour découvrir les marchés de Noël magiques de Trêves en Allemagne et celui de Luxembourg, capitale du Grand-Duché. Protecteur des enfants et patron des Lorrains, Saint Nicolas est célébré avec ferveur : Noël y est un grand moment d’ambiance féerique et de traditions irrésistibles et gourmandes. C'est une période festive que les Lorrains chérissent et préparent de longues semaines à l’avance. Embarquez sur la route des Noëls de Lorraine qui célèbrent une gastronomie de fête et un artisanat authentique. Dans un cadre enchanteur, la magie de Noël et des fêtes de fin d’année s’emparent partout en Lorraine des villes et villages qui se parent de leurs plus beaux atours scintillants : illuminations, décorations, marchés de Noël… : une ambiance magique et joyeuse gagne les marchés de Saint-Nicolas et les villages de Noël.Pour profiter des meilleures dates 2026, contactez vite l'et Hicham, responsable des groupes. Il est à votre disposition au +33 (0)3 82 46 66 94 et sur groupes@hotel-aster.fr

Séjours Noël en Provence : entre traditions, santons et ambiance féérique

A chaque région ses traditions et légendes de Noël ! En Provence, les périodes de l'Avent et de Noël regorgent de coutumes locales, un héritage ancestral qui invite au partage de moments magiques et inspirants.

A travers les villes et villages, pour vivre un Noël authentique, plongez dans la magie de Noël, entre traditions gourmandes, artisanat local et illuminations chaleureuses et découvrez-en les symboles les plus emblématiques : les santons, les treize desserts de Noël, le blé de la Sainte-Barbe, les crèches et leur décor miniature de la Provence, le Gros Souper… dans une ambiance conviviale et festive.



Pour programmer vos séjours Noëls en Provence, contactez vite l'Hôtel *** Les Vignes Blanches à Beaucaire et l'hôtel*** Nîmotel à Nîmes. Alexia et Yoann, responsables des groupes sont à votre disposition au +33 (0)4 66 38 13 84 et sur A chaque région ses traditions et légendes de Noël ! En Provence, les périodes de l'Avent et de Noël regorgent de coutumes locales, un héritage ancestral qui invite au partage de moments magiques et inspirants.A travers les villes et villages, pour vivre un Noël authentique, plongez dans la magie de Noël, entre traditions gourmandes, artisanat local et illuminations chaleureuses et découvrez-en les symboles les plus emblématiques : les santons, les treize desserts de Noël, le blé de la Sainte-Barbe, les crèches et leur décor miniature de la Provence, le Gros Souper… dans une ambiance conviviale et festive.Pour programmer vos séjours Noëls en Provence, contactez viteà Nîmes. Alexia et Yoann, responsables des groupes sont à votre disposition au +33 (0)4 66 38 13 84 et sur group@hotels-nimes.fr

► Séjours Marchés de Noël en Alsace : traditions, féérie et villages alsaciens typiques

Enfin, last but not least, direction l'Alsace, grande destination pour les marchés de Noël ! de Strasbourg à Colmar, de Ribeauvillé à Kaysersberg, les villes et les villages typiques alsaciens brillent de leurs mille illuminations autour de sapins richement décorés !

Rien de tel que les marchés de Noël alsaciens pour plonger dans l’ambiance des fêtes de fin d’année avec le parfum d’épices, les bredele et les manele, les artisans d’art, les produits du terroir alsacien, les villages gastronomiques .... pour vivre la magie des fêtes de fin d'année en Alsace et tomber encore et encore, lorsque les façades s’illuminent, sous le charme de l'Alsace.

Pour programmer vos séjours Noëls en Alsace, contactez vite l'Hôtel*** Au Nid de Cigognes à Ostheim avec Céline au +33 (0)3 89 47 91 44, la Résidence**** Les Rives de la Fecht à Ingersheim avec Delphine au 33 (0)3 89 80 35 20, l'Hôtel**** Les Vallées à La Bresse avec Angélique au +33 (0)3 29 25 41 39 : nous sommes à votre disposition pour créer vos programmes authentiques et sur-mesure.

► Réveillon et Fêtes de Noël

Ambiance authentique, art de vivre, traditions et magie de Noël sont au rendez-vous dans nos hôtels idéalement situés pour vivre des séjours Noël authentiques et gourmands et partager des moments inoubliables dans une ambiance familiale, chaleureuse et festive, pour le plaisir d’être ensemble entre grands sapins de Noël illuminés et décorations, dîners de fête, petits fours, champagne, soirées dansantes...



La sélection des hôtels HCF pour les séjours Réveillon de Noël : des programmes authentiques ponctués de découvertes culturelles et gastronomiques, pour profiter de la magie de Noël dans une ambiance chaleureuse et traditionnelle.

Auvergne - Hôtel*** La Gazelle +33 (0)4 73 79 50 26

Bretagne - Hôtel**** Armor Park +33 (0)2 96 85 16 10

Camargue Cévennes - Hôtel*** Nîmotel +33 (0)4 66 38 13 84

Haute Savoie Morzine - Hôtel**** Le Petit Dru +33(0)4 50 75 77 33

Gers - Hôtel*** Des Thermes +33 (0)5 62 68 13 07

Vendée - Hôtel*** Le Moulin Neuf 33 (0)2 51 94 30 27

Loire Atlantique - Hôtel**** Aquilon +33 (0)2 51 76 67 66

Jura Franco Suisse - Hôtel*** Le Risoux +33 (0)4 50 41 30 22

Jura Balcon du Léman - Hôtel** La Petite Chaumière +33 (0)4 50 41 30 22

Provence Luberon - Hôtel*** Les Vignes Blanches +33 (0)4 66 59 13 12

► Réveillon de la Saint Sylvestre et Fêtes Nouvel An

Envie d’un Réveillon du Nouvel An authentique et festif ? Alors découvrez nos meilleures offres avec, au programme de votre séjour pour célébrer la nouvelle année : repas gourmands, dîner de gala et fête du 31, animations, illuminations, festivités … pour vivre une Saint Sylvestre magique et irrésistible.



La sélection des hôtels HCF pour le Réveillon Saint Sylvestre : nos adresses chaleureuses et festives pour célébrer la nouvelle année !

Alsace - Hôtel*** Au Nid de Cigognes +33 (0)3 89 47 91 44

Auvergne - Hôtel*** La Gazelle +33 (0)4 73 79 50 26

Normandie - Hôtel**** La Bertelière +33 (0)2 35 60 44 00

Midi Toulousain - Hôtel*** L’Auberge du Pastel +33 (0)5 61 81 46 61

Camargue Cévennes - Hôtel*** Nîmotel +33 (0)4 66 38 13 84

Bretagne - Hôtel**** Armor Park +33 (0)2 96 85 16 10

Jura Franco Suisse - Hôtel*** Le Risoux +33 (0)4 50 41 30 22

Gers - Hôtel*** Des Thermes +33 (0)5 62 68 13 07

Loire Atlantique - Hôtel**** Aquilon +33 (0)2 51 76 67 66

Vendée - Hôtel*** Le Moulin Neuf 33 (0)2 51 94 30 27

Provence Luberon - Hôtel*** Les Vignes Blanches +33 (0)4 66 59 13 12

Provence Pays d'Aix - Hôtel**** Sévan Parc Hôtel +33 (0)4 90 79 19 30

Dordogne Périgord - Hôtel*** L’Auberge de la petite Reine +33 (0)5 53 31 60 42



A votre service ! Professionnalisme et hospitalité

Les hôteliers Hôtels Circuits France mettent directement à votre service leur savoir-faire d’hôteliers-restaurateurs-réceptifs, leur connaissance étendue de l’offre locale, la qualité de leurs prestations, leur accueil personnalisé. Ils vous accompagnent dans la production tourisme et l’organisation de tous vos séjours groupes dans les régions de France.



Une cuisine de terroir régionale et savoureuse, un service attentionné

Une restauration de terroir, gourmande et généreuse préparée dans chaque hôtel par des Chefs de cuisine passionnés, avec des produits frais, de saison, en circuits courts, des spécialités et des recettes du terroir... pour une cuisine maison régionale qui valorise, au fil des saisons, les produits et les producteurs locaux : artisans, maraîchers, éleveurs, pêcheurs, vignerons, brasseurs…



L’ACCUEIL PERSONNALISÉ, LE SENS DU SERVICE ET LES VALEURS DES HÔTELIERS HÔTELS CIRCUITS FRANCE

Les hôteliers Hôtels Circuits France vous apportent les meilleures solutions personnalisées, en vous garantissant de réels avantages concurrentiels fondés sur leur savoir-faire et sur leurs prestations de qualité. Et ainsi, ils développent avec vous, séjour après séjour, un partenariat porteur de valeur ajoutée en participant au succès de vos séjours & événements groupes et ont à cœur d’offrir un accueil humain, chaleureux et généreux, à vivre et à partager ensemble !