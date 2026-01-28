Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital

C’est une page qui se tourne pour le Groupe France Tourisme. L'entreprise dirigée par Ghislain de Richecour, voit ses deux partenaires financiers historiques, Bpifrance et UI Investissement, se retirer de son capital..



Les deux investisseurs avaient rejoint le groupe il y a dix ans. Cette sortie est présentée par les parties prenantes comme l'achèvement d'un « cycle d'investissement réussi » et l'ouverture d'une nouvelle phase de développement pour l'opérateur.



L'intervention des fonds au début de l'année 2016 avait permis au Groupe France Tourisme de changer de dimension. Initialement concentré sur l'organisation d'excursions, le groupe a pu opérer des acquisitions avec le rachat des Vedettes du Pont Neuf et de Canauxrama.



Cette diversification a permis à l'entreprise de couvrir l'ensemble du spectre touristique fluvial (Seine, Canal Saint-Martin, Canal de l'Ourcq, Marne) tout en conservant son activité d'excursionniste. Selon le communiqué, cette stratégie d'intégration a permis de doubler le chiffre d’affaires du groupe, atteignant ainsi les 20 millions d'euros.



Le communiqué rappelle également que la présence des investisseurs institutionnels a été déterminante pour soutenir le groupe face à une série de crises successives : crues historiques de la Seine, incendie de Notre-Dame, covid et gestion logistique dans le cadre des JO 2024.