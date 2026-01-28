TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital

France Tourisme, Vedettes du Pont Neuf et Canauxrama


Après une décennie d'accompagnement, Bpifrance (via son fonds France Investissement Tourisme) et UI Investissement annoncent, ce mercredi 28 janvier 2026, la cession de leurs parts au sein du Groupe France Tourisme qui réunit 3 marques : France Tourisme, Vedettes du Pont Neuf et Canauxrama.


Rédigé par le Mercredi 28 Janvier 2026

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital - Depositphotos.com Auteur Nightman1965
Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital - Depositphotos.com Auteur Nightman1965
Aer Lingus
C’est une page qui se tourne pour le Groupe France Tourisme. L'entreprise dirigée par Ghislain de Richecour, voit ses deux partenaires financiers historiques, Bpifrance et UI Investissement, se retirer de son capital..

Les deux investisseurs avaient rejoint le groupe il y a dix ans. Cette sortie est présentée par les parties prenantes comme l'achèvement d'un « cycle d'investissement réussi » et l'ouverture d'une nouvelle phase de développement pour l'opérateur.

L'intervention des fonds au début de l'année 2016 avait permis au Groupe France Tourisme de changer de dimension. Initialement concentré sur l'organisation d'excursions, le groupe a pu opérer des acquisitions avec le rachat des Vedettes du Pont Neuf et de Canauxrama.

Cette diversification a permis à l'entreprise de couvrir l'ensemble du spectre touristique fluvial (Seine, Canal Saint-Martin, Canal de l'Ourcq, Marne) tout en conservant son activité d'excursionniste. Selon le communiqué, cette stratégie d'intégration a permis de doubler le chiffre d’affaires du groupe, atteignant ainsi les 20 millions d'euros.

Le communiqué rappelle également que la présence des investisseurs institutionnels a été déterminante pour soutenir le groupe face à une série de crises successives : crues historiques de la Seine, incendie de Notre-Dame, covid et gestion logistique dans le cadre des JO 2024.


Lu 143 fois
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 28 Janvier 2026 - 11:00 La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

Mercredi 28 Janvier 2026 - 10:22 France Thalasso rejoint la CAT

Brand news Partez en France

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !

La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
Acteur majeur du tourisme en Corse, Ollandini Voyages est le n°1 des vacances sur l’île de Beauté...
Dernière heure

Cap sur Cannes : Air France connecte Los Angeles et New York à la Croisette

Bientôt des voyages en Ukraine ?

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital

GreenGo signe une année 2025 record

La Loire-Atlantique reste attractive malgré le tassement de la fréquentation

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial(e) H/F - CDI - (Secteur Sud-Rhône Alpes)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Chargé(e) de clientèle H/F - CDI - (Paris 15e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux

Amplitudes ouvre une agence à Bordeaux
Partez en France

Partez en France

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital

Groupe France Tourisme : Bpifrance et UI Investissement sortent du capital
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Bientôt des voyages en Ukraine ?

Bientôt des voyages en Ukraine ?
Production

Production

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence

Voyages en autocar : Gold Crest Holidays cesse ses activités après 30 ans d’existence
AirMaG

AirMaG

Cap sur Cannes : Air France connecte Los Angeles et New York à la Croisette

Cap sur Cannes : Air France connecte Los Angeles et New York à la Croisette
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026
HotelMaG

Hébergement

Alfred Hotels poursuit son expansion

Alfred Hotels poursuit son expansion
Futuroscopie

Futuroscopie

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama

Queen Mary 2 : une première historique dans le canal de Panama
TravelJobs

Emploi & Formation

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter

Coup d'envoi de la Semaine des métiers du tourisme, pour casser les "aprioris" et recruter
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias