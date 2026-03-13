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CroisiEurope : Une démonstration de force à Paris pour ses 50 ans

Le MS R.E. WAYDELICH L.J. naviguera désormais sur la Seine


Croisieurope a inauguré ce dimanche 15 mars à Paris, quai de Grenelle, le MS R.E. WAYDELICH qui naviguera désormais sur la Seine. Construit en 2016 aux chantiers de Saint-Nazaire, il est équipé d’un système innovant de roues à aubes lui permettant de naviguer avec un tirant d’eau réduit. Son arrivée sur la Seine ouvre de nouvelles perspectives pour la croisière fluviale à Paris. L'occasion pour le leader français de la croisière fluviale de faire le point.


Rédigé par le Dimanche 15 Mars 2026 à 14:57

Le profil bas et le carénage 'passe-partout" de ce bateau au tirant d'eau et d'air exceptionnels. (crédit,JDL)
Le profil bas et le carénage 'passe-partout" de ce bateau au tirant d'eau et d'air exceptionnels. (crédit,JDL)
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Le leader européen de la croisière fluviale a choisi le cadre prestigieux de la tour Eiffel pour célébrer son demi-siècle d'existence.

Entre l’arrivée d’une unité rénovée sur la Seine ou il s'est implanté en 1998 et des ambitions mondiales portées par une troisième génération conquérante, la compagnie strasbourgeoise réaffirme son statut d'artisan assumé du "Slow Travel".

L'événement parisien a été marqué par le baptême du MS R.E. WAYDELICH. Cette unité de la catégorie "5 ancres", anciennement connue sous le nom de RV Elbe Princesse 2, quitte les eaux de l'Elbe (où elle reliait Berlin à Prague) pour conquérir le bassin séquanais.

Construit en 2016 aux chantiers de Saint-Nazaire, ce navire est équipé d’un système innovant de roues à aubes, il affiche un tirant d’eau record de seulement 90 cm.

Cette prouesse technique lui confère une agilité inégalée : là où ses concurrents s'inclinent face aux aléas climatiques (crues ou sécheresses), le Waydelich passe.

Mieux encore, son faible tirant d'air lui permet de traverser Paris de part en part, offrant des itinéraires inédits de 6 à 8 jours reliant Melun à Rouen via la capitale.


Pionnier des fleuves et du "Slow Travel"

Christian Schmiter, la 2e génération
Christian Schmiter, la 2e génération
Alors que le secteur se globalise, la compagnie alsacienne cultive sa singularité. Sous l'impulsion de Christian Schmitter et de la 3e génération, l'entreprise demeure une ETI 100 % familiale.

Cette structure "tout intégrée", de la construction des navires aux chantiers de Saint-Nazaire jusqu’à l'exploitation, lui confère une maîtrise totale de son outil de travail.

"Nous sommes des artisans de la croisière", martèle Lucas Shcmiter. Une philosophie qui paie : avec une flotte de 50 à 54 bateaux (incluant les affrètements), la compagnie est aujourd'hui le 2e acteur mondial du secteur, tout en conservant un standard "boutique" à taille humaine.

Cette solidité s'est illustrée lors de la crise du Covid, où l'entreprise a fait le choix rare de conserver l'intégralité de ses salariés en CDI.

Avec 170 itinéraires à travers le monde, Croisieurope propose l'offre est la plus complète du marché. De la péniche intimiste au navire côtier capable d'affronter la mer comme la Belle de l'Adriatique, lz croisiériste s'aventure là où les autres ne vont pas : la Loire , mais aussi des fleuves plus sauvages comme la Tissa en Hongrie ou la Save en Croatie.

Une expérience centrée sur l'immersion et raffinement

Une célébration en fanfarre (crédit JDL)
Une célébration en fanfarre (crédit JDL)
À bord, l'expérience est centrée sur l'immersion et le raffinement.

Cuisine française raffinée, formule "tout inclus" et service attentionné, ont permis à l'"artisan de la croisière" d'atteindre un taux de satisfaction de 95 %, couronné par un premier prix en 2025 au magazine Capital.

La clientèle, équilibrée entre Français (51 %) et étrangers (49 %), plébiscite ce rythme apaisé qui permet de découvrir Venise à bord du Michel Angelo ou le Douro.

L'année 2026 sera celle de toutes les célébrations avec des thématiques fortes et des journées "portes ouvertes" transformées en véritables salons de la croisière.

La compagnie travaille déjà à l'extension de ses "ailes de saison" pour optimiser les remplissages et offrir de nouvelles prestations thématiques telles que la randonnée ou l'oeunologie.

Saison étendue et nouveautés

Les générations Schimter se succèdent et se ressemblent (crédit JDL)
Les générations Schimter se succèdent et se ressemblent (crédit JDL)
Le futur proche s'annonce tout aussi spectaculaire. Lors de l'éclipse totale du 12 août 2026, elle offrira une croisière andalouse exceptionnelle à bord de la Belle de Cadix.

En Afrique, la croisière Zimbabwe se verra dotée en 2027 d'une journée supplémentaire au Lac Kariba et au parc national Chobé, avec une suit de plus au lodge.

Par ailleurs, la saison sera étendue jusqu'en novembre, avec des croisières et des thématiques repensées.

La grande nouveauté 2027 sera l'Amazonie avec la construction au Brésil d'un navire autosuffisant de 49 mètres, proposant des cabines de 20 m² pour seulement 49 passagers dans une immersion totale de 11 jours.

Qu'il s'agisse de glisser sous les ponts de Paris, de naviguer sur les cours d'eau les plus exigeants ou de remonter des affluents oubliés, le leader français prouve qu'à 50 ans, il possède toujours la flotte la plus agile et l'esprit le plus pionnier du monde fluvial.

LES CHIFFRES

Le MS R.E. WAYDELICH L.J., construit en 2016 aux chantiers de Saint-Nazaire et équipé d’un système innovant de roues à aubes, a autrefois sillonné l’Elbe sous le nom de RV Elbe Princesse, reliant Berlin à Prague.
- Construit en 2018
- Longueur : 101,93
- Largeur : 10,50 m
- Cabines : 42
- Pax : 80
- Equipage : 25
- Ponts : 2
- Balcons à la française (ouverture) en pont supérieur
- Ponts 1 : cabines à sabord

La Compagnie

- 170 itinéraires
- 205 000 pax en 2025
- 97% de remplissage en saison
- + de 2000 collaborateur en CDI
- 51% de clientèle française et 49% internationale
- 1 800 000 repas servis
- 7 agences et 4 call centers en France et à l'international

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