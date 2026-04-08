CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

Pour la saison estivale, les bateaux de CroisiEurope se transforment en véritables hôtels-clubs flottants. Toute l’expérience à bord a été imaginée pour offrir des vacances inoubliables à chaque génération, dans un cadre convivial et sécurisé, au fil des plus beaux fleuves d’Europe.



Des avantages exclusifs pour les familles

Les offres CroisiFamille incluent de nombreux bénéfices :



• Gratuité ou réduction jusqu’à 30 % pour les enfants de moins de 16 ans (selon la croisière, hors options), limitée à deux enfants ;