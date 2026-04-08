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CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille


Cet été, CroisiEurope, leader européen de la croisière fluviale, lance une offre particulièrement attractive pour les familles : les enfants et petits-enfants peuvent voyager gratuitement ou bénéficier de réductions avantageuses, accompagnées de nombreux services pensés pour petits et grands.


Rédigé par le Lundi 13 Avril 2026 à 06:05

Une expérience familiale repensée

© CroisiEurope - Alexis Scholtz
© CroisiEurope - Alexis Scholtz
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Pour la saison estivale, les bateaux de CroisiEurope se transforment en véritables hôtels-clubs flottants. Toute l’expérience à bord a été imaginée pour offrir des vacances inoubliables à chaque génération, dans un cadre convivial et sécurisé, au fil des plus beaux fleuves d’Europe.

Des avantages exclusifs pour les familles


Les offres CroisiFamille incluent de nombreux bénéfices :

• Gratuité ou réduction jusqu’à 30 % pour les enfants de moins de 16 ans (selon la croisière, hors options), limitée à deux enfants ;

• Hébergement flexible : cabine communicante ou adjacente pour plus d’intimité, ou partage de cabine avec les parents ;
• Supplément single offert pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants ;
• Mini-clubs et Junior-clubs (4-12 ans) proposant des activités ludiques, culturelles et sportives encadrées ;
• Menus adaptés aux plus jeunes.

Des excursions pour tous les styles de voyage

Plusieurs formules d’excursions permettent à chacun de personnaliser son expérience :

Forfait Famille : des activités mêlant découverte et moments de partage ;
Forfait Authentique : une immersion culturelle dans les destinations ;
Forfait Expérience : des activités originales et dynamiques (vélo, buggy, visites insolites…).

Pendant que les adultes profitent des visites guidées et du patrimoine local, les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés et participent à des activités variées, allant des jeux aux ateliers créatifs.

Des moments de partage inoubliables

© CroisiEurope
© CroisiEurope
Les familles se retrouvent à bord pour des temps forts conviviaux : soirées folkloriques, gala de fin de croisière, spectacles… Les enfants deviennent même les stars du bateau lors du spectacle final. C’est aussi l’occasion pour eux de créer de nouvelles amitiés tout en découvrant de nouveaux horizons.

Le confort du tout inclus

Comme toutes les croisières CroisiEurope, ces séjours sont proposés en formule tout compris : pension complète, boissons incluses à bord et cuisine française raffinée. Les bateaux, à taille humaine (jusqu’à 200 passagers), garantissent un service attentionné et un confort optimal.

Une offre multi-générations avantageuse

Le programme multi-générations permet de réunir toute la famille avec des conditions tarifaires attractives :

• 20 % de réduction pour la deuxième génération ;
• Gratuité pour la troisième génération jusqu’à 16 ans sur les croisières fluviales.

Des destinations variées pour l’été

Cette saison, CroisiEurope propose des itinéraires à travers 7 pays, 6 fleuves et une destination maritime :

• L’Andalousie, entre traditions et flamenco
• La vallée du Douro
• De Venise à Mantoue, entre lagune et canaux
• Le Rhin romantique
• Le Rhône aux accents provençaux

👉 En savoir plus sur l'offre spéciale familles


CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille
CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.

Telephone : 0 826 101 234

Site web : pro.croisieurope.com

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Tags : Croisi Europe, croisieurope, CroisiEurope
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