CroisiEurope : l’offre idéale pour des vacances d’été en famille

Une expérience familiale repensée
Pour la saison estivale, les bateaux de CroisiEurope se transforment en véritables hôtels-clubs flottants. Toute l’expérience à bord a été imaginée pour offrir des vacances inoubliables à chaque génération, dans un cadre convivial et sécurisé, au fil des plus beaux fleuves d’Europe.
Les offres CroisiFamille incluent de nombreux bénéfices :
• Gratuité ou réduction jusqu’à 30 % pour les enfants de moins de 16 ans (selon la croisière, hors options), limitée à deux enfants ;
Des avantages exclusifs pour les familles
Les offres CroisiFamille incluent de nombreux bénéfices :
• Gratuité ou réduction jusqu’à 30 % pour les enfants de moins de 16 ans (selon la croisière, hors options), limitée à deux enfants ;
• Hébergement flexible : cabine communicante ou adjacente pour plus d’intimité, ou partage de cabine avec les parents ;
• Supplément single offert pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants ;
• Mini-clubs et Junior-clubs (4-12 ans) proposant des activités ludiques, culturelles et sportives encadrées ;
• Menus adaptés aux plus jeunes.
• Supplément single offert pour les familles monoparentales voyageant avec deux enfants ;
• Mini-clubs et Junior-clubs (4-12 ans) proposant des activités ludiques, culturelles et sportives encadrées ;
• Menus adaptés aux plus jeunes.
Des excursions pour tous les styles de voyage
Plusieurs formules d’excursions permettent à chacun de personnaliser son expérience :
• Forfait Famille : des activités mêlant découverte et moments de partage ;
• Forfait Authentique : une immersion culturelle dans les destinations ;
• Forfait Expérience : des activités originales et dynamiques (vélo, buggy, visites insolites…).
Pendant que les adultes profitent des visites guidées et du patrimoine local, les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés et participent à des activités variées, allant des jeux aux ateliers créatifs.
• Forfait Famille : des activités mêlant découverte et moments de partage ;
• Forfait Authentique : une immersion culturelle dans les destinations ;
• Forfait Expérience : des activités originales et dynamiques (vélo, buggy, visites insolites…).
Pendant que les adultes profitent des visites guidées et du patrimoine local, les enfants sont encadrés par des animateurs qualifiés et participent à des activités variées, allant des jeux aux ateliers créatifs.
Des moments de partage inoubliables
Les familles se retrouvent à bord pour des temps forts conviviaux : soirées folkloriques, gala de fin de croisière, spectacles… Les enfants deviennent même les stars du bateau lors du spectacle final. C’est aussi l’occasion pour eux de créer de nouvelles amitiés tout en découvrant de nouveaux horizons.
Le confort du tout inclus
Comme toutes les croisières CroisiEurope, ces séjours sont proposés en formule tout compris : pension complète, boissons incluses à bord et cuisine française raffinée. Les bateaux, à taille humaine (jusqu’à 200 passagers), garantissent un service attentionné et un confort optimal.
Une offre multi-générations avantageuse
Le programme multi-générations permet de réunir toute la famille avec des conditions tarifaires attractives :
• 20 % de réduction pour la deuxième génération ;
• Gratuité pour la troisième génération jusqu’à 16 ans sur les croisières fluviales.
• 20 % de réduction pour la deuxième génération ;
• Gratuité pour la troisième génération jusqu’à 16 ans sur les croisières fluviales.
Des destinations variées pour l’été
Cette saison, CroisiEurope propose des itinéraires à travers 7 pays, 6 fleuves et une destination maritime :
• L’Andalousie, entre traditions et flamenco
• La vallée du Douro
• De Venise à Mantoue, entre lagune et canaux
• Le Rhin romantique
• Le Rhône aux accents provençaux
👉 En savoir plus sur l'offre spéciale familles
• L’Andalousie, entre traditions et flamenco
• La vallée du Douro
• De Venise à Mantoue, entre lagune et canaux
• Le Rhin romantique
• Le Rhône aux accents provençaux
👉 En savoir plus sur l'offre spéciale familles
CroisiEurope, leader Européen de la croisière fluviale propose des croisières sur les canaux, fleuves et mers en France et dans le Monde à bord de bateaux à taille humaine. Avec plus de 45 années d’expérience, la compagnie possède aujourd’hui une flotte de 55 navires à taille humaine.
Telephone : 0 826 101 234
Site web : pro.croisieurope.com
Telephone : 0 826 101 234
Site web : pro.croisieurope.com
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