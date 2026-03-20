50e anniversaire : CroisiEurope a mis les petits plats dans les grands !

L'armateur alsacien, devenu leader européen de la croisière fluviale a réuni plus de 1 200 convives (crédit JDL)
Tout commence par l'intuition de Gérard Schmitter. Ce visionnaire passionné, d'abord restaurateur à Plobsheim, imagine un concept alors inédit en France : la croisière fluviale.
En louant puis en acquérant son premier navire au Port Autonome de Strasbourg pour mener ses clients vers sa table, il pose les jalons d'un futur empire.
Cinq décennies plus tard, le groupe affiche une santé insolente avec un chiffre d'affaires de 258 millions d'euros en 2025 (vs 232 en 2024) et quelque 205 000 passagers annuels, dont la moitié sont des habitués fidèles.
La force de CroisiEurope réside dans son modèle "tout inclus" et une maîtrise totale de la chaîne de valeur. De la construction navale à la gestion hôtelière, l'entreprise contrôle tout pour garantir une qualité constante sur sa flotte de bateaux classés 4 et 5 ancres.
En louant puis en acquérant son premier navire au Port Autonome de Strasbourg pour mener ses clients vers sa table, il pose les jalons d'un futur empire.
Cinq décennies plus tard, le groupe affiche une santé insolente avec un chiffre d'affaires de 258 millions d'euros en 2025 (vs 232 en 2024) et quelque 205 000 passagers annuels, dont la moitié sont des habitués fidèles.
La force de CroisiEurope réside dans son modèle "tout inclus" et une maîtrise totale de la chaîne de valeur. De la construction navale à la gestion hôtelière, l'entreprise contrôle tout pour garantir une qualité constante sur sa flotte de bateaux classés 4 et 5 ancres.
232 millions d'euros de CA en 2024
Une maîtrise de bon aloi, alors que l'armateur se prépare à faire face, dans les mois et les années à venir, à une concurrence internationale accrue sur l'Hexagone.
Cette rigueur n'exclut pas l'audace géographique : si le Rhin reste le cœur battant de l'activité, les navires battant pavillon alsacien sillonnent désormais les canaux de France, les fleuves d'Europe et les eaux lointaines d'Afrique australe ou d'Asie.
Le point d'orgue de cet anniversaire fut sans conteste le défilé nautique sur le Rhin. Une armada de huit navires a levé l'ancre sous les yeux des invités pour les transporter vers un dîner gastronomique d'exception.
En coulisses, la logistique était à la hauteur : 50 chefs passionnés et 250 membres d'équipage œuvrent pour servir un menu en cinq services, mettant à l'honneur l'excellence culinaire française, des noix de Saint-Jacques au foie gras, jusqu'au dessert chocolaté créé pour l'occasion.
Cette rigueur n'exclut pas l'audace géographique : si le Rhin reste le cœur battant de l'activité, les navires battant pavillon alsacien sillonnent désormais les canaux de France, les fleuves d'Europe et les eaux lointaines d'Afrique australe ou d'Asie.
Le point d'orgue de cet anniversaire fut sans conteste le défilé nautique sur le Rhin. Une armada de huit navires a levé l'ancre sous les yeux des invités pour les transporter vers un dîner gastronomique d'exception.
En coulisses, la logistique était à la hauteur : 50 chefs passionnés et 250 membres d'équipage œuvrent pour servir un menu en cinq services, mettant à l'honneur l'excellence culinaire française, des noix de Saint-Jacques au foie gras, jusqu'au dessert chocolaté créé pour l'occasion.
Un spectacle son et lumière grandiose
Lors de son discours, Christian Schmitter, directeur général et porte-parole de la famille, a rendu un hommage vibrant à son père, entouré des trois générations désormais aux commandes. Car CroisiEurope, malgré ses 2 000 collaborateurs en CDI, reste une aventure humaine et familiale.
La soirée s'est achevée par un spectacle son et lumière grandiose signé Aquatique Show, retraçant cinq décennies de rebondissements et d'innovations. Pour prolonger la magie de ce moment, un livre collector sera publié au printemps, dévoilant les coulisses de cette saga.
En 2026, l'année sera rythmée par les célébrations, rappelant que si le passé est riche, l'avenir s'écrit déjà avec la même audace que celle de Gérard Schmitter, il y a cinquante ans.
La soirée s'est achevée par un spectacle son et lumière grandiose signé Aquatique Show, retraçant cinq décennies de rebondissements et d'innovations. Pour prolonger la magie de ce moment, un livre collector sera publié au printemps, dévoilant les coulisses de cette saga.
En 2026, l'année sera rythmée par les célébrations, rappelant que si le passé est riche, l'avenir s'écrit déjà avec la même audace que celle de Gérard Schmitter, il y a cinquante ans.
Les chiffres
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L’ACTIF annonce le coup d’envoi de sa tournée printanière 2026
- CA 2025 - 258 millions d'euros
- 205 000 passagers, dont 50% sont des repeaters
- 51% et 49% respectivement de la clientèle est française et internationale
- Les européens arrivent en tête, suivi des Américains, des Australiens et des Japonais
- 1 800 000, c’est le nombre de repas servis chaque année sur l’ensemble de la flotte
soit 8 000 repas/jour
- 2 000 collaborateurs sont employés à travers le monde en CDI annualisé
- 8 agences et 4 call centers
- 205 000 passagers, dont 50% sont des repeaters
- 51% et 49% respectivement de la clientèle est française et internationale
- Les européens arrivent en tête, suivi des Américains, des Australiens et des Japonais
- 1 800 000, c’est le nombre de repas servis chaque année sur l’ensemble de la flotte
soit 8 000 repas/jour
- 2 000 collaborateurs sont employés à travers le monde en CDI annualisé
- 8 agences et 4 call centers