50e anniversaire : CroisiEurope a mis les petits plats dans les grands !

Une maîtrise de bon aloi, alors que l'armateur se prépare à faire face, dans les mois et les années à venir, à une concurrence internationale accrue sur l'Hexagone.



Cette rigueur n'exclut pas l'audace géographique : si le Rhin reste le cœur battant de l'activité, les navires battant pavillon alsacien sillonnent désormais les canaux de France, les fleuves d'Europe et les eaux lointaines d'Afrique australe ou d'Asie.



Le point d'orgue de cet anniversaire fut sans conteste le défilé nautique sur le Rhin. Une armada de huit navires a levé l'ancre sous les yeux des invités pour les transporter vers un dîner gastronomique d'exception.



En coulisses, la logistique était à la hauteur : 50 chefs passionnés et 250 membres d'équipage œuvrent pour servir un menu en cinq services, mettant à l'honneur l'excellence culinaire française, des noix de Saint-Jacques au foie gras, jusqu'au dessert chocolaté créé pour l'occasion.