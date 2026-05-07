Guinée Conakry, rencontres inédites en terres tribales

Chaque ville, chaque village traversé renvoie les images d’une Afrique foutraque où le commerce est roi, dans un barnum indescriptible d’échoppes de bois et de tôles où chacun tente de vendre ce qu’il peut – fruits, légumes, poches d’eau, vêtements, pneus… - pour gagner le pain quotidien. De terres à brulis en installations d’huile de palme, de villages à manguiers (l’arbre-roi à palabres) en plantations de tecks et de noix de cola, on atteint ainsi le Niger, seigneur des fleuves d’Afrique occidentale. Nous sommes près de Faranah, terre des griots et patrie des Dozos, médecines-mens de la jungle.



Car ici, chaque arbre, chaque feuille a ses vertus. Maux d’estomac, de tête, douleurs musculaires, virilité masculine, soin des femmes… Bardés de talismans, les Dozos extraient en forêt les sucs qui protègent corps et esprits. La piste continue, direction la Haute Guinée forestière et ses villes, Kissidougou, Macenta, N’zérékoré.



A nouveau les terres Loma, ses hommes-oiseaux et ses danses de jeunes filles pubères. Au loin, les monts Nimba, frontaliers du Libéria et de la Côte d’Ivoire, flottent dans la brume, annonçant d’autres surprises…



