Guinée Conakry, rencontres inédites en terres tribales

Et soudain l’homme-oiseau apparut.
Visage blanc impassible enduit de kaolin, corps enveloppé de plumes d’oiseaux et tête coiffée d’un chapeau surmonté d’un plumage, il surgit entre deux maisons en pisé pour s’élancer sur la place du village au sol rouge de latérite.
Pieds nus, les chevilles entourées de grelots, il entame alors aux côtés d’un second homme-oiseau une danse faite de gestes saccadés ou lents, de déhanchements, de petits pas avant-arrière. Toujours en mouvement et stoïque, un bâton blanc torsadé à la main, au son d’un wood-block.
Stupéfaction d’Européens assis parmi les habitants du lieu devant ce spectacle d’un autre âge.
Visage blanc impassible enduit de kaolin, corps enveloppé de plumes d’oiseaux et tête coiffée d’un chapeau surmonté d’un plumage, il surgit entre deux maisons en pisé pour s’élancer sur la place du village au sol rouge de latérite.
Pieds nus, les chevilles entourées de grelots, il entame alors aux côtés d’un second homme-oiseau une danse faite de gestes saccadés ou lents, de déhanchements, de petits pas avant-arrière. Toujours en mouvement et stoïque, un bâton blanc torsadé à la main, au son d’un wood-block.
Stupéfaction d’Européens assis parmi les habitants du lieu devant ce spectacle d’un autre âge.
Les Loma, tribu de Haute-Guinée
Rares sont les tours opérateurs à proposer cette destination d’Afrique de l’Ouest au tourisme précaire et aux pistes défoncées - photo PB
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Expression mystique de membres initiés du peuple Loma (ou Toma), tribu de Haute-Guinée forestière, cette danse de cérémonies permettait en temps de guerre à leurs messagers de franchir les lignes ennemies sans être vus, selon la légende. C’est l’un des temps forts d’un voyage en Guinée, où chaque tribu possède des rites hérités d’avant la colonisation française. Mais ne voyage pas ici le premier touriste venu.
Rares sont les tours opérateurs à proposer cette destination d’Afrique de l’Ouest, au tourisme précaire et aux pistes défoncées – les Chinois ont récemment construit des routes -, sillonnées de « voitures-cathédrales » et de camions crachant leur mauvais gasoil… ou en panne. Dans des hôtels au confort parfois sommaire, les coupures d’électricité ne sont pas rares. Mais quelle découverte !
Rares sont les tours opérateurs à proposer cette destination d’Afrique de l’Ouest, au tourisme précaire et aux pistes défoncées – les Chinois ont récemment construit des routes -, sillonnées de « voitures-cathédrales » et de camions crachant leur mauvais gasoil… ou en panne. Dans des hôtels au confort parfois sommaire, les coupures d’électricité ne sont pas rares. Mais quelle découverte !
Fouta Djalon, château d’eau africain
De la capitale Conakry, l’itinéraire file au nord à travers la savane arborée (et déforestée) vers le Fouta Djalon, château d’eau africain, refuge d’anciens chefs colons français.
C’est près de Dalaba que se trouve le village fréquenté jadis par les gouverneurs de l’AOF (Afrique Occidentale Française) et par… Miriam Makeba, célèbre chanteuse sud-africaine et militante anti-apartheid.
Décorée de bas-reliefs, les murs intérieurs et le sol gravés de lignes géométriques, la case commune où les chefs français rencontraient les autorités locales Peuls pour palabrer est un exemple remarquable d’architecture locale.
C’est près de Dalaba que se trouve le village fréquenté jadis par les gouverneurs de l’AOF (Afrique Occidentale Française) et par… Miriam Makeba, célèbre chanteuse sud-africaine et militante anti-apartheid.
Décorée de bas-reliefs, les murs intérieurs et le sol gravés de lignes géométriques, la case commune où les chefs français rencontraient les autorités locales Peuls pour palabrer est un exemple remarquable d’architecture locale.
Maison du Gouverneur… et de Miriam Makeba
Danseur revêtu de feuilles de bananier lors d’une cérémonie Dozo, dans un village entre Faranah et Kissidougou, en Haute-Guinée - Photo PB
Près de la case se trouve la villa Jeannine, soit la maison du Gouverneur que ce dernier fréquentait pour échapper à la touffeur de Conakry et du golfe de Guinée. Elle sera occupée plus tard par Sékou Touré, premier président du pays et farouche opposant aux colons.
Avec ses canapés en cuir usagés et son plafond tapissé d’objets en vannerie, elle semble avoir été quittée la veille.
Près de là se trouve la maison, délabrée, de l’artiste sud-africaine. Invitée par Sékou Touré, elle avait trouvé ici un lieu pour fuir le régime raciste de son pays. Elle y épousa même, en 1969, un leader des « Black Panthers » exilé des Etats-Unis.
Avec ses canapés en cuir usagés et son plafond tapissé d’objets en vannerie, elle semble avoir été quittée la veille.
Près de là se trouve la maison, délabrée, de l’artiste sud-africaine. Invitée par Sékou Touré, elle avait trouvé ici un lieu pour fuir le régime raciste de son pays. Elle y épousa même, en 1969, un leader des « Black Panthers » exilé des Etats-Unis.
Cascade de Ditin
Ce massif aux plateaux riches de productions maraîchères abrite aussi des sites naturels d’une grande beauté, à l’image de la cascade de Ditin, s’élançant de 120 m de haut. Des montagnes brumeuses, la route rejoint la savane de Haute-Guinée, terre des Malinkés, descendants de l’Empire du Mali. Aux cases rondes à toits de chaume et portes basses des Peuls succèdent des cases toujours circulaires mais aux entrées plus hautes – subtile nuance signalant des frontières invisibles entre les peuples, ici en majorité musulmans.
Le Niger, seigneur des fleuves
Nous sommes près de Faranah, terre des griots et patrie des Dozos, médecines-mens de la jungle. - Photo PB
Chaque ville, chaque village traversé renvoie les images d’une Afrique foutraque où le commerce est roi, dans un barnum indescriptible d’échoppes de bois et de tôles où chacun tente de vendre ce qu’il peut – fruits, légumes, poches d’eau, vêtements, pneus… - pour gagner le pain quotidien. De terres à brulis en installations d’huile de palme, de villages à manguiers (l’arbre-roi à palabres) en plantations de tecks et de noix de cola, on atteint ainsi le Niger, seigneur des fleuves d’Afrique occidentale. Nous sommes près de Faranah, terre des griots et patrie des Dozos, médecines-mens de la jungle.
Car ici, chaque arbre, chaque feuille a ses vertus. Maux d’estomac, de tête, douleurs musculaires, virilité masculine, soin des femmes… Bardés de talismans, les Dozos extraient en forêt les sucs qui protègent corps et esprits. La piste continue, direction la Haute Guinée forestière et ses villes, Kissidougou, Macenta, N’zérékoré.
A nouveau les terres Loma, ses hommes-oiseaux et ses danses de jeunes filles pubères. Au loin, les monts Nimba, frontaliers du Libéria et de la Côte d’Ivoire, flottent dans la brume, annonçant d’autres surprises…
Car ici, chaque arbre, chaque feuille a ses vertus. Maux d’estomac, de tête, douleurs musculaires, virilité masculine, soin des femmes… Bardés de talismans, les Dozos extraient en forêt les sucs qui protègent corps et esprits. La piste continue, direction la Haute Guinée forestière et ses villes, Kissidougou, Macenta, N’zérékoré.
A nouveau les terres Loma, ses hommes-oiseaux et ses danses de jeunes filles pubères. Au loin, les monts Nimba, frontaliers du Libéria et de la Côte d’Ivoire, flottent dans la brume, annonçant d’autres surprises…
Pratique
Le pont sur le Niger, plus long fleuve d’Afrique occidentale, entre Dabola et Faranah, en Haute-Guinée. - Photo PB
Y aller
La solution la plus pratique est Royal Air Maroc (RAM). Vols quotidiens depuis Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Strasbourg, Lyon et Montpellier vers Casablanca, puis correspondance vers Conakry, capitale de la Guinée. A partir de 600 € l’aller-retour. Compter au total 6h à 7h30 de vol, plus le temps d’escale à Casablanca (prévoir au moins 2h pour s’assurer de la correspondance vers Conakry).
Formalités
• Meilleure saison : nov. à avr., durant la saison sèche.
• Décalage horaire : - 2h l’été ; - 1h l’hiver.
• Passeport en cours de validité et visa obligatoire, à acheter en ligne sur paf.gov.gn ou auprès d’Action-Visas, à Paris, qui délivre les visas avec célérité. action-visas.com
• Vaccination contre la Fièvre jaune obligatoire et traitement antipaludéen recommandé.
• Monnaie : le Franc guinéen (GNF). 1 € = env. 10 100 GNF.
Tour opérateur
Basé à Lomé et à Dakar, le DMC d’origine italienne TransAfrica maîtrise les destinations d’Afrique de l’Ouest depuis 40 ans, avec des correspondants dans chaque pays et des guides francophones. La découverte des traditions tribales est l’une de ses spécialités. De décembre à avril, il propose un circuit combiné Guinée-Libéria-Sierra Leone de 15 nuits/16 jours très complet.
Office national du tourisme de Guinée
https://guineetourisme.com/fr
A emporter : Guide Petit Futé Guinée, édition 2023-2024.
La solution la plus pratique est Royal Air Maroc (RAM). Vols quotidiens depuis Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Strasbourg, Lyon et Montpellier vers Casablanca, puis correspondance vers Conakry, capitale de la Guinée. A partir de 600 € l’aller-retour. Compter au total 6h à 7h30 de vol, plus le temps d’escale à Casablanca (prévoir au moins 2h pour s’assurer de la correspondance vers Conakry).
Formalités
• Meilleure saison : nov. à avr., durant la saison sèche.
• Décalage horaire : - 2h l’été ; - 1h l’hiver.
• Passeport en cours de validité et visa obligatoire, à acheter en ligne sur paf.gov.gn ou auprès d’Action-Visas, à Paris, qui délivre les visas avec célérité. action-visas.com
• Vaccination contre la Fièvre jaune obligatoire et traitement antipaludéen recommandé.
• Monnaie : le Franc guinéen (GNF). 1 € = env. 10 100 GNF.
Tour opérateur
Basé à Lomé et à Dakar, le DMC d’origine italienne TransAfrica maîtrise les destinations d’Afrique de l’Ouest depuis 40 ans, avec des correspondants dans chaque pays et des guides francophones. La découverte des traditions tribales est l’une de ses spécialités. De décembre à avril, il propose un circuit combiné Guinée-Libéria-Sierra Leone de 15 nuits/16 jours très complet.
Office national du tourisme de Guinée
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A emporter : Guide Petit Futé Guinée, édition 2023-2024.