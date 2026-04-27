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Jersey 2026 : une destination à (re)découvrir cet été avec Worldia


À seulement quelques heures des côtes normandes, Jersey, la plus vaste des îles Anglo-Normandes, accueille chaleureusement les voyageurs français en quête de dépaysement, sans les contraintes des longs courriers. L’île offre un équilibre idéal entre proximité, authenticité et diversité, ce qui en fait une destination parfaitement adaptée aux escapades estivales.


Rédigé par Worldia le Lundi 4 Mai 2026 à 00:05

© Office de Tourisme de Jersey
© Office de Tourisme de Jersey
Exotismes
Worldia joue un rôle clé dans la mise en valeur de Jersey en proposant des solutions d’accès simples et variées aux professionnels du tourisme. Les traversées maritimes depuis Saint-Malo avec DFDS, ainsi que depuis Barneville-Carteret et Granville avec Manche Îles Express, garantissent des liaisons fluides et flexibles. Cette accessibilité par la mer ouvre également de belles perspectives d’itinéraires combinés avec Guernesey, un argument fort pour une clientèle en quête d’expériences inter-îles plus riches.

L’accessibilité aérienne continue par ailleurs de se renforcer. Loganair étoffe son programme estival 2026 avec des vols réguliers au départ de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, ainsi qu’une nouvelle liaison directe depuis Bordeaux à partir du 19 juin. Grâce à des temps de vol réduits, Jersey s’impose comme une destination « proche de chez soi », idéale aussi bien pour les courts séjours que pour des vacances prolongées. Pour accompagner cette flexibilité, Worldia propose également une sélection de plus de 20 hôtels répartis sur l’ensemble de l’île, permettant de répondre à toutes les envies, du séjour balnéaire aux escapades plus intimistes.

Ce qui distingue véritablement Jersey, c’est la richesse des expériences concentrées sur un territoire à taille humaine. Sur une île de 14,5 km sur 8 km, les possibilités de découverte, de dégustation et d’exploration sont remarquablement variées. Cela se révèle avec une intensité particulière le long du littoral. Le Jersey Tidal Trail, itinéraire côtier de 77 kilomètres, met en lumière la nature spectaculaire de l’île. Plages immenses, récifs granitiques, falaises abruptes et criques secrètes composent des paysages en perpétuelle évolution au rythme des marées, parmi les plus impressionnantes au monde. Découpé en huit sections, le parcours se découvre à son propre rythme, de la promenade contemplative aux défis plus sportifs. En chemin, l’histoire profonde de l’île se dévoile : des sites néolithiques tels que La Hougue Bie aux forteresses médiévales comme le château de Mont Orgueil, sans oublier l’empreinte saisissante de la Seconde Guerre mondiale, encore visible à travers les bunkers disséminés sur le territoire.
© Office de Tourisme de Jersey
© Office de Tourisme de Jersey

L’énergie culturelle de Jersey est tout aussi remarquable, particulièrement durant la saison estivale. Le 20 juin, le Round the Island Walk propose une manière conviviale, sportive et solidaire de parcourir le littoral. En juillet, la Fête de Saint-Hélier anime la capitale au rythme de la musique, des spectacles et des découvertes locales, tandis qu’août marque le retour de l’emblématique Battle of Flowers, célébration haute en couleur mêlant créativité et tradition.

Au-delà de ces temps forts, Jersey séduit par sa rare combinaison entre nature préservée, patrimoine riche et qualité de vie. Sa gastronomie constitue également un atout majeur, avec des produits de la mer d’une grande fraîcheur, des produits locaux de saison et des boissons artisanales qui offrent une véritable immersion dans les saveurs de l’île. La destination répond pleinement aux attentes de la clientèle française actuelle : accessible, simple à organiser, et offrant une grande diversité d’expériences authentiques dans un cadre compact, enrichi par la possibilité de séjours combinés entre plusieurs îles.

En matière de formalités, une carte nationale d’identité française en cours de validité suffit pour une excursion à la journée. Pour un séjour avec nuitée, un passeport valide est requis, accompagné d’une autorisation de voyage électronique (ETA).
Grâce à son excellente accessibilité et à la richesse de son offre, Jersey confirme son statut de destination incontournable pour l’été 2026 : une île à taille humaine, accueillante, et concentrant une densité d’expériences exceptionnelle.

Jersey 2026 : une destination à (re)découvrir cet été avec Worldia
Worldia
19 rue Blanche
75009 Paris

Email : contact@worldia.com

Site web : https://corp.worldia.com/

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Tags : Worldia
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