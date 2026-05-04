Breathe in Travel : de spécialiste des Balkans à acteur ambitieux du tourisme européen

Une expertise construite sur des destinations émergentes

Depuis sa création, Breathe in Travel s’est positionnée sur des territoires encore peu exploités par le tourisme international, notamment en Albanie, au Kosovo ou en Macédoine du Nord. Un choix assumé, à contre-courant des flux traditionnels, qui a permis à l’agence de développer une expertise fine du terrain et de bâtir un réseau solide de partenaires locaux.



Ce positionnement a également répondu à une évolution de la demande : des voyageurs en quête d’expériences plus immersives, loin des destinations saturées, et désireux de découvrir une Europe plus confidentielle.



Au fil des années, cette spécialisation a permis à l’agence de se structurer comme un véritable DMC (Destination Management Company), capable de concevoir des itinéraires sur mesure, aussi bien pour une clientèle individuelle que pour des groupes.