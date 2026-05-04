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Breathe in Travel : de spécialiste des Balkans à acteur ambitieux du tourisme européen


Après s’être imposée comme une référence sur les Balkans, l’agence réceptive Breathe in Travel amorce un tournant stratégique. Son ambition : élargir progressivement son champ d’action pour devenir un spécialiste reconnu du tourisme à l’échelle européenne, tout en conservant son ADN fondé sur l’authenticité et le sur-mesure.


Rédigé par le Lundi 4 Mai 2026 à 00:05

Lac Komani - Albanie © Unsplash - Johnny Africa
Lac Komani - Albanie © Unsplash - Johnny Africa
Exotismes

Une expertise construite sur des destinations émergentes


Depuis sa création, Breathe in Travel s’est positionnée sur des territoires encore peu exploités par le tourisme international, notamment en Albanie, au Kosovo ou en Macédoine du Nord. Un choix assumé, à contre-courant des flux traditionnels, qui a permis à l’agence de développer une expertise fine du terrain et de bâtir un réseau solide de partenaires locaux.

Ce positionnement a également répondu à une évolution de la demande : des voyageurs en quête d’expériences plus immersives, loin des destinations saturées, et désireux de découvrir une Europe plus confidentielle.

Au fil des années, cette spécialisation a permis à l’agence de se structurer comme un véritable DMC (Destination Management Company), capable de concevoir des itinéraires sur mesure, aussi bien pour une clientèle individuelle que pour des groupes.

Changer d’échelle sans renier son identité

Aujourd’hui, Breathe in Travel franchit une nouvelle étape. L’objectif n’est plus uniquement de développer les Balkans, mais d’étendre ce savoir-faire à d’autres régions européennes.

« L’idée n’est pas de se diversifier pour se diversifier », explique la direction. « Nous souhaitons reproduire un modèle qui a fait ses preuves : une implantation progressive, une connaissance approfondie des destinations et une vraie collaboration avec les acteurs locaux. »

Cette stratégie s’inscrit dans un contexte global où l’Europe regagne en attractivité. Entre instabilité géopolitique dans certaines régions du monde et recherche accrue de sécurité, le continent apparaît comme une valeur sûre pour de nombreux voyageurs internationaux.

Vers une spécialisation européenne

Plutôt que de multiplier les destinations sans cohérence, Breathe in Travel fait le choix d’un développement maîtrisé. Chaque nouvelle implantation répondra à des critères précis :

• un potentiel touristique encore sous-exploité
• une richesse culturelle ou naturelle forte
• une capacité à proposer des expériences différenciantes

L’ambition affichée est claire : devenir un spécialiste de l’Europe, capable d’offrir une lecture différente du continent, au-delà des circuits classiques.

Cette approche implique également de travailler sur des typologies de voyages variées, en intégrant de nouvelles formes d’expériences : tourisme expérientiel, voyages thématiques, séjours premium ou encore programmes incentive.
Eglise Saint-Jean de Kaneo - Macédoine du Nord © Unsplash - Kristijan Arsov
Eglise Saint-Jean de Kaneo - Macédoine du Nord © Unsplash - Kristijan Arsov

Une réponse aux nouvelles attentes du marché

Cette évolution stratégique s’inscrit dans une transformation plus large du secteur du tourisme. Les voyageurs ne cherchent plus seulement une destination, mais une expérience globale, personnalisée et cohérente.

Dans ce contexte, le rôle des DMC évolue. Ils ne sont plus de simples assembleurs de prestations, mais deviennent de véritables architectes du voyage, capables de créer de la valeur à chaque étape du parcours client.

Breathe in Travel entend s’inscrire pleinement dans cette dynamique, en capitalisant sur son savoir-faire opérationnel et sa capacité à concevoir des produits différenciants.

Continuité et ambition

Si l’agence regarde désormais au-delà des Balkans, elle ne tourne pas pour autant le dos à ses destinations historiques. Celles-ci restent au cœur de son activité et continueront à être développées.

L’enjeu est ailleurs : passer d’une expertise régionale à une vision continentale, tout en conservant les fondamentaux qui ont fait son succès.

À travers cette stratégie, Breathe in Travel illustre une tendance de fond du secteur : celle d’acteurs spécialisés qui cherchent à grandir sans perdre leur identité, en privilégiant la qualité à la quantité.

Une ambition qui pourrait bien redessiner les contours de son positionnement dans les années à venir.



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Tags : Breathe in Travel
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