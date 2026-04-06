L’Europe, nouvelle valeur refuge du tourisme mondial : une opportunité stratégique pour les professionnels du secteur

Une Europe plus que jamais stratégique

Le continent européen bénéficie d’atouts solides : proximité des marchés émetteurs, infrastructures développées, diversité culturelle exceptionnelle et stabilité globale.



Mais aujourd’hui, la véritable opportunité ne réside plus uniquement dans les destinations classiques. Elle se trouve dans une Europe alternative, encore préservée, capable d’offrir des expériences nouvelles à une clientèle en quête d’authenticité.



Les Balkans et l’Europe de l’Est : les nouvelles destinations à fort potentiel

Une tendance claire se dessine : les voyageurs souhaitent aujourd’hui sortir des sentiers battus et vivre des expériences plus authentiques, loin des destinations saturées.



Dans ce contexte, les régions des Balkans et de l’Europe de l’Est s’imposent progressivement comme des alternatives crédibles et particulièrement attractives. Longtemps restées en retrait des grands flux touristiques, elles bénéficient désormais d’un intérêt croissant, porté par leur capacité à offrir une Europe différente, plus brute, plus sincère et encore préservée.



Ces territoires séduisent par la diversité de leurs paysages, allant de littoraux spectaculaires à des massifs montagneux encore confidentiels, mais aussi par la richesse de leur héritage culturel, façonné par des influences multiples. À cela s’ajoute une gastronomie locale forte, une hospitalité authentique et un excellent rapport qualité-prix, autant d’éléments qui répondent parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs.



Encore peu impactées par le tourisme de masse, ces régions représentent aujourd’hui l’un des relais de croissance les plus prometteurs pour les professionnels du tourisme, en quête de renouvellement de leur offre et de différenciation sur un marché de plus en plus concurrentiel.



Breathe in Travel : un expert de l’Europe atypique

Positionnée au cœur de cette dynamique, Breathe in Travel s’impose comme un partenaire stratégique pour les professionnels souhaitant développer leur offre européenne.



Spécialiste des Balkans et de l’Europe du Sud-Est, l’agence réceptive propose une couverture étendue de destinations encore confidentielles et à fort potentiel. Elle opère notamment en Albanie, au Kosovo, en Macédoine du Nord, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Slovénie, en Bulgarie et en Roumanie.



Son positionnement est clair :

- proposer une Europe différente, immersive et durable

- accompagner les agences et tour-opérateurs dans la diversification de leur portefeuille

- valoriser des destinations encore préservées du tourisme de masse



Grâce à une connaissance fine du terrain et à un réseau solide de partenaires locaux, Breathe in Travel conçoit des expériences sur mesure, adaptées aussi bien aux voyageurs individuels qu’aux groupes et au segment MICE.



« Nous adaptons l’offre aux nouvelles réalités du marché »

Pour Quentin Billon, CEO de Breathe in Travel, cette évolution du marché est une évidence :



« Aujourd’hui, on observe un vrai basculement. Les voyageurs recherchent plus de sécurité, mais aussi plus de sens et d’authenticité. L’Europe, et particulièrement les Balkans, répond parfaitement à ces attentes.



Chez Breathe in Travel, nous avons fait le choix d’anticiper ces évolutions en développant une offre large sur cette région. Nous adaptons en permanence nos produits à la demande du marché, que ce soit sur les itinéraires, les expériences ou les niveaux de confort.



L’objectif est clair : permettre à nos partenaires de proposer une Europe différente, tout en sécurisant leurs ventes. »



Une réponse concrète aux enjeux du marché

Dans un environnement incertain, les professionnels du tourisme doivent plus que jamais sécuriser leurs offres tout en restant attractifs.



Proposer davantage de voyages en Europe répond à plusieurs enjeux majeurs :

• réduction des risques géopolitiques

• accessibilité facilitée (vols courts, logistique simplifiée)

• réponse aux attentes de tourisme responsable

• diversification des catalogues



Les destinations couvertes par Breathe in Travel permettent précisément de répondre à ces enjeux, tout en apportant une véritable valeur ajoutée commerciale.





Pourquoi passer par Breathe in Travel ?

Au-delà des destinations, c’est la capacité d’exécution qui fait la différence.



Breathe in Travel offre :

• une production sur mesure

• une réactivité opérationnelle

• une expertise locale approfondie

• une diversité de destinations au sein d’une même région cohérente



Cette approche permet aux professionnels de proposer facilement des circuits combinés, innovants et différenciants, tout en s’appuyant sur un interlocuteur unique.





Une opportunité de repositionnement pour les professionnels

Aujourd’hui, vendre l’Europe ne suffit plus.

Il faut vendre une Europe différente.



Les Balkans et l’Europe de l’Est représentent cette nouvelle frontière du tourisme : accessible, authentique, encore préservée et en forte croissance.



Pour les agences et tour-opérateurs, il s’agit d’une opportunité concrète de :

• renouveler leur offre

• se différencier

• capter une nouvelle clientèle



Conclusion :