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Hôtellerie : trois hôtels prestigieux perdent la distinction "palace"

la liste 2026 des établissements qui bénéficient de la distinction "Palace" sera dévoilé le 2 juin


Serge Papin, le ministre du tourisme, doit dévoiler le 2 juin, la liste 2026 des établissements qui bénéficient désormais de la distinction « Palace ». Trois des 31établissements d'exception qui l'avaient jusqu'ici l'ont perdu, mais on s'attend à nouveaux arrivants.


Rédigé par le Dimanche 17 Mai 2026 à 19:47

Menée par Serge Blanco, la nouvelle municipalité de Biarritz a promis de se battre pour reconquérir le statut de l’Hôtel du Palais, qualifié de « tour Eiffel biarrote ».© Xantana/Deposit Photos
Menée par Serge Blanco, la nouvelle municipalité de Biarritz a promis de se battre pour reconquérir le statut de l’Hôtel du Palais, qualifié de « tour Eiffel biarrote ».© Xantana/Deposit Photos
Exotismes
Serge Papin, le ministre du tourisme, dévoilera le 2 juin prochain, la liste 2026 des établissements qui bénéficient de la distinction "Palace".

Sans attendre, l’Hôtel du Palais Biarritz avait pris les devants. Dès la fin mars, sa direction avait annoncé au personnel que désormais l’établissement ne bénéficierait plus de la distinction française "Palace" qu'il partageait jusque là avec 30 autres hôtels français d'exception.

L'hôtel du Palais était le seul "Palace" posté sur la façade atlantique. Les autres se trouvaient à Paris (12), une grosse poignée sur la Côte d'Azur, quelques-uns à Courchevel et un à St Barth.

La perte de la distinction "palace" par l'Hôtel du Palais est consécutive à plusieurs visites de contrôle réalisées par la Commission d'attribution de cette distinction.

Au cours de ces visites, les inspecteurs auraient, selon la République des Pyrénées, révélé une insuffisance de son état pour l’appellation « Palace ».

Ces insuffisances concerneraient certaines salles et éléments, comme le spa de l’hôtel ou la salle de petit-déjeuner, qui ne seraient plus au niveau requis.

Selon la République des Pyrénées, l’hôtel a pourtant été rénové pour un montant de 80 millions d’€ entre 2018 et 2021. Mais le Spa n’avait pas été concerné par le chantier, et les 26 chambres de l’aile nord n’avaient pas été entièrement rénovées.

Exploité par la chaîne hôtelière internationale d'origine américaine Hyatt dans le cadre de sa Unbound Collection, l'hôtel du Palais Biarritz est la propriété de la ville de Biarritz (57 % des actions), du groupe JCDecaux (37 %) et de la Caisse des dépôts.

Distinction Palace : un enjeu d'image considérable

L'offre culinaire du Mandarin Oriental Paris sera également revue.© Alexis Anice/Mandarin Oriental
L'offre culinaire du Mandarin Oriental Paris sera également revue.© Alexis Anice/Mandarin Oriental
Autres articles
Deux autres hôtels de prestige se voient également rétrogradés au rang d’hôtels cinq étoiles, faute de répondre encore aux critères d’excellence exigés par la distinction "Palace".

Il s'agit du Park Hyatt Paris-Vendôme (rue de la Paix, à Paris) et du Mandarin Oriental (rue Saint-Honoré, à Paris).

Pour ces prestigieux hôtels, cette perte est un enjeu d'image considérable.

Le Mandarin Oriental a d'ailleurs, d'ores et déjà, confirmé son ambitieux programme de transformation reflétant "l’engagement continu à façonner l’avenir du Mandarin Oriental, Paris en tant que l’une des adresses les plus singulières de la ville", selon Laurent Kleitman, Group Chief Executive de Mandarin Oriental.

Dans le cadre de ces travaux de rénovation qui devraient débuter fin octobre, Mandarin Oriental compte revoir l’ensemble de son offre de restauration et d’hébergement.

Les chambres et suites, ainsi que l’ensemble des espaces communs, doivent être confiés à l’architecte londonienne Tara Bernerd, avec pour mission d’exprimer "l’essence de la destination", de capturer "l’esprit de Paris tout en mettant en avant l’attachement de Mandarin Oriental envers l’artisanat et l’excellence”.

L’offre culinaire sera également revue, avec l’arrivée de trois concepts distincts : un nouveau bar, une brasserie de style parisien et un restaurant gastronomique, chacun avec vue sur le jardin intérieur de l’hôtel.

L'annonce de cet ambitieux programme de transformation a coïncidé avec celle de l'arrivée, ce lundi 18 mai, d'un nouveau directeur général, Vincent Poulingue. Il succède à Edouard Lapasset, nommé il y a un peu moins d'an an.

Curieuse coïncidence, Vincent Poulingue était jusque là -depuis 2023- à la tête de l’ Hôtel du Palais Biarritz.

Fort de plus de deux décennies d’expérience internationale dans l'hospitalité de luxe, Vincent Poulingue a occupé des postes de direction en France, au Portugal, en Suisse et en Polynésie française au sein de groupes de renommée mondiale tels que The Unbound Collection by Hyatt, InterContinental Hotels Group et le Groupe Barrière.

Il est reconnu pour son expertise dans le repositionnement d’établissements emblématiques, l’excellence opérationnelle et la création d’expériences d’exception.

Une spécificité française

Alors que des pays étrangers se sont contentés d'introduire une catégorie "cinq étoiles supérieur",la très convoitée distinction "Palace" est une spécifique française.

A lire aussi : Distinction Palace : les coulisses d'un processus d'attribution ultra-sélectif

Cette distinction officielle a été créée en 2010, dans le sillage de la révision du classement hôtelier qui, opéré l'année précédente, avait introduit la qualification de "5 étoiles", alors qu'il existait jusque là, en France, seulement des "4 étoiles luxe". L'objectif recherché était la modernisation de l'offre française d'hébergements hôteliers.

En introduisant la distinction "palace", le ministère du tourisme et Atout France qui pilote la procédure d'attribution, entendait, parmi les hôtels classés 5*, valoriser et promouvoir les établissements vraiment exceptionnels

Depuis une réforme réalisée en 2024 afin de conforter son caractère exceptionnel, la distinction Palace est attribué pour trois ans seulement (contre cinq ans, précédemment).

Outre le dossier des hôtels bénéficiant déjà de la distinction "Palace", ont été étudiés depuis janvier dernier les dossiers de primo-demandeurs. Interrogé par TourMaG " à l'automne dernier, le Responsable de la sous-direction Qualité chez Atout France s'était refusé à citer le moindre nom.

Il est cependant de notoriété publique que le célèbre Negresco, installé sur la Promenade des Anglais à Nice, qui s'est doté récemment d'un splendide Spa et devrait terminer sous peu les colossaux travaux de rénovation et d'aménagement qu'il a entrepris, vise cette distinction.

Réponse le 2 juin.

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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Tags : palace
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