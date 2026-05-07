Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration - Depositphotos.com Auteur WDSuncrest
ECTAA accueille favorablement le nouveau « paquet passagers » présenté par la Commission européenne, qui comprend notamment des propositions sur la billetterie ferroviaire, les services numériques de mobilité multimodale (MDMS) et la révision des droits des passagers ferroviaires.
Dans un communiqué, l’organisation estime que ces mesures pourraient améliorer l’accès des consommateurs aux services ferroviaires européens grâce à des conditions d’accès « équitables, raisonnables et non discriminatoires » (FRAND). Selon ECTAA, un meilleur accès aux contenus ferroviaires permettrait de renforcer « la transparence, le choix des consommateurs et l’innovation dans la distribution ferroviaire ».
L’association souligne toutefois plusieurs points de vigilance. Elle considère notamment que les principes FRAND ne devraient pas être limités au seul secteur ferroviaire, mais s’appliquer également au transport aérien et aux autres secteurs de la mobilité.
ECTAA cite à ce titre l’affaire antitrust impliquant Ryanair en Italie comme exemple de pratiques jugées défavorables aux distributeurs indépendants.
Dans un communiqué, l’organisation estime que ces mesures pourraient améliorer l’accès des consommateurs aux services ferroviaires européens grâce à des conditions d’accès « équitables, raisonnables et non discriminatoires » (FRAND). Selon ECTAA, un meilleur accès aux contenus ferroviaires permettrait de renforcer « la transparence, le choix des consommateurs et l’innovation dans la distribution ferroviaire ».
L’association souligne toutefois plusieurs points de vigilance. Elle considère notamment que les principes FRAND ne devraient pas être limités au seul secteur ferroviaire, mais s’appliquer également au transport aérien et aux autres secteurs de la mobilité.
ECTAA cite à ce titre l’affaire antitrust impliquant Ryanair en Italie comme exemple de pratiques jugées défavorables aux distributeurs indépendants.
Garantir un accès équitable aux contenus ferroviaires
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« Garantir un accès équitable aux contenus ferroviaires constitue une étape importante et bienvenue pour les consommateurs comme pour les distributeurs indépendants de voyages », a déclaré Eric Drésin. Le secrétaire général d’ECTAA estime néanmoins que « les mêmes dysfonctionnements de marché existent dans le transport aérien et devraient être traités de manière cohérente ».
ECTAA se montre également prudente concernant l’ouverture des plateformes de vente des opérateurs ferroviaires historiques à des services concurrents. Si cette mesure pourrait favoriser la concurrence entre compagnies ferroviaires, l’organisation craint qu’elle ne renforce parallèlement le poids des grands opérateurs dans la distribution.
« Nous craignons que certaines des mesures proposées ne créent involontairement des “super-concurrents” », a ajouté Eric Drésin, évoquant un risque pour les distributeurs indépendants et la diversité du march
ECTAA se montre également prudente concernant l’ouverture des plateformes de vente des opérateurs ferroviaires historiques à des services concurrents. Si cette mesure pourrait favoriser la concurrence entre compagnies ferroviaires, l’organisation craint qu’elle ne renforce parallèlement le poids des grands opérateurs dans la distribution.
« Nous craignons que certaines des mesures proposées ne créent involontairement des “super-concurrents” », a ajouté Eric Drésin, évoquant un risque pour les distributeurs indépendants et la diversité du march