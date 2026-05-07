Transport ferroviaire : ECTAA soutient le paquet européen mais alerte sur les risques de concentration

Garantir un accès équitable aux contenus ferroviaires constitue une étape importante et bienvenue pour les consommateurs comme pour les distributeurs indépendants de voyages

les mêmes dysfonctionnements de marché existent dans le transport aérien et devraient être traités de manière cohérente

Nous craignons que certaines des mesures proposées ne créent involontairement des “super-concurrents”