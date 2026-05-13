Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Polarsteps observe également unepar les voyageurs français.Si lreste la destinationpour l’été 2026, plusieurs destinations long-courriers enregistrent une forte progression, notamment le, le, laet laÀ l’inverse, ladans les intentions de voyage des Français.L’étude met aussi en avant la progression du phénomène de «lié aux épisodes de fortes chaleurs en. Selon Polarsteps,des voyageurs français ont choisi une destinationcette année, favorisant notamment leset les destinations tempérées.