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Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Une étude Polarsteps montre des voyageurs plus attentifs à la stabilité politique, aux coûts et aux destinations plus fraîches


Polarsteps observe une évolution des comportements de voyage des Français pour l'été 2026. Selon une étude réalisée auprès de voyageurs internationaux, les préoccupations liées à la sécurité, au contexte géopolitique, à la hausse des prix et aux épisodes de canicule influencent davantage les choix de destinations et les habitudes de réservation.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 12:00

Étude de Polarsteps. DepositPhotos.com/DragosCondreaW
Étude de Polarsteps. DepositPhotos.com/DragosCondreaW
Exotismes
Polarsteps a mené une enquête auprès des voyageurs internationaux et a constaté une évolution des comportements de voyage des Français pour l'été 2026 et que les considérations géopolitiques jouent un rôle croissant dans la préparation des vacances estivales.

Selon l’étude, 90% des voyageurs français considèrent désormais la sécurité et la stabilité politique comme des critères essentiels dans le choix de leur destination. Le contexte international a déjà eu un impact concret sur certains projets : 7,5% des Français interrogés indiquent avoir annulé un voyage, tandis que 11% ont changé de destination. Plus d’un tiers déclarent également hésiter à se rendre dans certains pays.

L’étude souligne par ailleurs que les jeunes générations apparaissent plus sensibles à ces enjeux que les voyageurs plus âgés.

Malgré la hausse générale des coûts, l’envie de voyager reste toutefois soutenue. Près de 30% des Français prévoient d’augmenter leur budget voyage pour l’été 2026, contre 16% qui envisagent de le réduire.

Le Japon, l’Islande et les destinations plus fraîches progressent

Polarsteps observe également une évolution des destinations privilégiées par les voyageurs français.

Si l’Italie reste la destination la plus planifiée pour l’été 2026, plusieurs destinations long-courriers enregistrent une forte progression, notamment le Japon, le Vietnam, l’Islande, la Malaisie et la Corée du Sud.

À l’inverse, la Turquie recule dans les intentions de voyage des Français.

L’étude met aussi en avant la progression du phénomène de « coclation » lié aux épisodes de fortes chaleurs en Europe du Sud. Selon Polarsteps, 37 % des voyageurs français ont choisi une destination plus fraîche cette année, favorisant notamment les pays nordiques et les destinations tempérées.

A lire aussi : Polarsteps dévoile trois nouvelles fonctionnalités

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