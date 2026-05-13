HBX Group : après PerfectStay, le géant espagnol réalise une acquisition dans l’IA

Le groupe explique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de développement technologique autour de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la personnalisation des offres.HBX Group estime également que l’intégration de Bridgify permettra de simplifier le déploiement de produits touristiques et de renforcer les synergies au sein de son écosystème.La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros, complété par des paiements différés liés aux performances futures de Bridgify. Les fondateurs de l’entreprise resteront impliqués dans son développement après l’acquisition.