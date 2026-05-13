HBX Group : après PerfectStay, le géant espagnol réalise une acquisition dans l’IA

La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros. DepositPhots.com/nutthaseth@gmail.com
HBX Group annonce l’acquisition de Bridgify.
Le groupe précise que Bridgify dispose d’une plateforme technologique donnant accès à plus d’un million d’expériences touristiques issues de fournisseurs internationaux.
La société développe des outils de recommandation alimentés par l’intelligence artificielle afin d’adapter les propositions d’activités aux profils des voyageurs.
Sa technologie permet également aux partenaires d’intégrer des offres d’expériences via des connexions API et des solutions en marque blanche.
Pour rappel, HBX Group possède quatre grandes marques : Hotelbeds, Bedsonline, Roiback et PerfectStay, acquise en avril dernier.
Le groupe précise que Bridgify dispose d’une plateforme technologique donnant accès à plus d’un million d’expériences touristiques issues de fournisseurs internationaux.
La société développe des outils de recommandation alimentés par l’intelligence artificielle afin d’adapter les propositions d’activités aux profils des voyageurs.
Sa technologie permet également aux partenaires d’intégrer des offres d’expériences via des connexions API et des solutions en marque blanche.
Pour rappel, HBX Group possède quatre grandes marques : Hotelbeds, Bedsonline, Roiback et PerfectStay, acquise en avril dernier.
HBX Group veut renforcer l’IA et la personnalisation dans son écosystème
Le groupe explique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de développement technologique autour de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la personnalisation des offres.
HBX Group estime également que l’intégration de Bridgify permettra de simplifier le déploiement de produits touristiques et de renforcer les synergies au sein de son écosystème.
La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros, complété par des paiements différés liés aux performances futures de Bridgify. Les fondateurs de l’entreprise resteront impliqués dans son développement après l’acquisition.
A lire aussi: HBX Group réunit l’écosystème du voyage à Malte pour MarketHub Europe 2026
HBX Group estime également que l’intégration de Bridgify permettra de simplifier le déploiement de produits touristiques et de renforcer les synergies au sein de son écosystème.
La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros, complété par des paiements différés liés aux performances futures de Bridgify. Les fondateurs de l’entreprise resteront impliqués dans son développement après l’acquisition.
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