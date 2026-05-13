TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

HBX Group : après PerfectStay, le géant espagnol réalise une acquisition dans l’IA

HBX Group rachète Bridgify pour renforcer ses capacités en IA


HBX Group annonce l’acquisition de Bridgify, une entreprise spécialisée dans les technologies de distribution d’expériences touristiques fondées sur l’intelligence artificielle. Cette opération vise à renforcer l’offre "Experiences" du groupe et à accélérer le développement de solutions liées à l’automatisation et à la personnalisation des contenus.


Rédigé par le Mercredi 13 Mai 2026 à 11:13

La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros. DepositPhots.com/nutthaseth@gmail.com
La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros. DepositPhots.com/nutthaseth@gmail.com
Exotismes
HBX Group annonce l’acquisition de Bridgify.

Le groupe précise que Bridgify dispose d’une plateforme technologique donnant accès à plus d’un million d’expériences touristiques issues de fournisseurs internationaux.

La société développe des outils de recommandation alimentés par l’intelligence artificielle afin d’adapter les propositions d’activités aux profils des voyageurs.

Sa technologie permet également aux partenaires d’intégrer des offres d’expériences via des connexions API et des solutions en marque blanche.

Pour rappel, HBX Group possède quatre grandes marques : Hotelbeds, Bedsonline, Roiback et PerfectStay, acquise en avril dernier.

HBX Group veut renforcer l’IA et la personnalisation dans son écosystème

Autres articles
Le groupe explique que cette opération s’inscrit dans sa stratégie de développement technologique autour de l’intelligence artificielle, de l’automatisation et de la personnalisation des offres.

HBX Group estime également que l’intégration de Bridgify permettra de simplifier le déploiement de produits touristiques et de renforcer les synergies au sein de son écosystème.

La transaction prévoit un paiement initial de 3 millions d’euros, complété par des paiements différés liés aux performances futures de Bridgify. Les fondateurs de l’entreprise resteront impliqués dans son développement après l’acquisition.

A lire aussi: HBX Group réunit l’écosystème du voyage à Malte pour MarketHub Europe 2026

Lu 152 fois

Tags : hbx group
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

AERTiCKET France et CMS Vacances : une organisation unifiée, une ambition renforcée, une proximité accrue avec les agences

AERTiCKET France et CMS Vacances : une organisation unifiée, une ambition renforcée, une proximité accrue avec les agences
AERTiCKET France et CMS Vacances ouvrent un nouveau chapitre de leur développement avec une...
Dernière heure

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

HBX Group : après PerfectStay, le géant espagnol réalise une acquisition dans l’IA

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Brand News

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes

Quartier Libre, des destinations proches, abordables et dépaysantes
Dans un marché du tourisme soumis aux aléas géopolitiques, Quartier Libre réaffirme sa mission :...
Les annonces

VERDIE VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Lyon 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e)s voyages H/F - CDI - (Sélestat (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages expérimenté H/F - CDD - (Chamalières (63))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

Casablanca, bien plus qu’une escale business : une destination à vivre le temps d’un week-end

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel

IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel
Distribution

Distribution

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot

Hantavirus : "les Français peuvent voyager comme ils le souhaitent" selon Philippe Tabarot
Partez en France

Partez en France

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil

Un début de saison mesuré pour Villages Clubs du Soleil
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été

Rulantica mise sur les expériences aquatiques et les séjours immersifs cet été
Production

Production

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !

Tournée d’adieu Stars 80 : les artistes rendent visite à Salaün Holidays !
AirMaG

AirMaG

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington

United Airlines célèbre 35 ans de liaison entre Paris et Washington
Transport

Transport

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France

BlaBlaCar intègre Trenitalia et renforce son offre ferroviaire en France
La Travel Tech

La Travel Tech

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été

Sécurité, budget et climat redessinent les choix de voyage des Français cet été
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation

Aix-en-Provence : le Grand Hôtel Roi René dévoile sa rénovation
HotelMaG

Hébergement

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond

Le Pullman Paris Tour Eiffel entame une transformation de fond
Futuroscopie

Futuroscopie

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]

Résidences secondaires : la « deuxième maison », gagnante annoncée de l’été [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026

Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026

Huttopia lance une campagne de recrutement pour un photographe itinérant à l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT

Voyage d’affaires : Long Lake met la main sur Amex GBT
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias