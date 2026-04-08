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HBX Group réunit l’écosystème du voyage à Malte pour MarketHub Europe 2026

Entre tendances de fond et enjeux opérationnels


À Malte, HBX Group réunira fin avril les principaux acteurs du voyage à l’occasion de MarketHub Europe 2026. Dans un contexte incertain, l’événement mettra l’accent sur les leviers de croissance, entre data, innovation et partenariats.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2026 à 10:11

HBX Group réunit l’écosystème du voyage à Malte pour MarketHub Europe 2026 - Depositphotos.com @ zoltangabor
HBX Group réunit l’écosystème du voyage à Malte pour MarketHub Europe 2026 - Depositphotos.com @ zoltangabor
TAP Air Portugal
Le groupe HBX confirme la tenue de son événement MarketHub Europe 2026, qui se déroulera les 22 et 23 avril à Malte.

Organisée à l’InterContinental Malta, cette nouvelle édition rassemblera plusieurs centaines d’acteurs du secteur du tourisme autour des enjeux actuels de l’industrie.

Avec plus de dix ans d’existence, MarketHub s’est imposé comme un rendez-vous structurant pour les professionnels du voyage. L’événement fédère chaque année des partenaires issus de différents marchés et segments, avec la participation annoncée de plus de 240 clients provenant de plus de 15 marchés émetteurs.

Placée sous le thème "Unlocked", l’édition 2026 entend répondre à une problématique pour les acteurs du secteur : comment évoluer dans un environnement incertain tout en poursuivant la croissance.

Le programme mettra l’accent sur le rôle des données, des partenariats et de l’innovation pour identifier de nouvelles opportunités.

Data, distribution et innovation

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Le coup d’envoi sera donné par Nicolas Huss, CEO de HBX Group, qui interviendra sur l’évolution du rôle du voyage.

D’autres dirigeants du groupe, dont David Amsellem, Chief Distribution Officer, et Xabi Zabala, Chief Sourcing and Commercial Services Officer, prendront également la parole pour partager leur analyse des dynamiques de marché et des perspectives de développement.

Au fil des deux journées, plusieurs thématiques seront abordées, notamment les tendances de la demande, les stratégies de distribution, la croissance pilotée par la donnée ou encore l’avenir des partenariats hôteliers.

Des intervenants extérieurs viendront enrichir les échanges, à l’image de Dave Goodger, Managing Director EMEA chez Oxford Economics, qui apportera un éclairage sur la demande touristique dans un contexte global incertain.

Le futurologue John Sanei interviendra quant à lui sur les capacités d’adaptation des organisations face à l’accélération des transformations.

Confronter les visions du secteur

Des tables rondes réuniront également des représentants d’entreprises telles que Minor Hotels, Accor, easyJet ou encore lastminute.com, aux côtés des équipes de HBX Group, avec l’objectif d’apporter une lecture concrète des défis rencontrés par le secteur.

Côté partenaires, VisitMalta assurera le rôle de destination hôte, tandis qu’IHG Hotels & Resorts interviendra en tant que sponsor principal. Plusieurs grands groupes internationaux, dont Accor, Minor Hotels, Disney Destinations et Clermont Hotel Group, figurent parmi les sponsors platinum de cette édition.

Accessible uniquement sur invitation, MarketHub Europe 2026 devrait réunir environ 450 participants.

A lire aussi : Malte : année record pour le tourisme international en 2025


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Tags : hbx, malte
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